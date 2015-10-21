Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Taşınabilir Bilgisayarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

OS X El Capitan ilk güncellemesini aldı

OS X El Capitan kullanıma sunulması sonrası ilk güncellemesini aldı. Yayınlanan 10.11.1 sürümüyle Microsoft Office 2016 sorunlarından kurtulan işletim sistemi, birçok geliştirme kazandı.
3 yıl
3,1b
1
11
Taşınabilir Bilgisayarlar
Can Tunçer
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
OS X El Capitan ilk güncellemesini aldı
Apple'ın 30 Eylül tarihinde ücretsiz olarak kullanıma sunduğu yeni nesil masaüstü işletim sistemi OS X El Capitan, ilk güncellemesini aldı.
Tüm detaylarına burada yer verdiğimiz OS X El Capitan, yayınlanan 10.11.1 sürümüyle aşağıda ye alan yenilikleri ve iyileştirmeleri kazandı;
  • OS X El Capitan'a yükseltilirken yükleyici güvenirliğini arttırır
  • Microsoft Office 2016 ile uyumluluğu arttırır
  • Giden sunucu bilgisinin Mail'den kaybolmasını sorunu düzeltir
  • Mesajların ve posta kutularının Mail'de görünmesini engelleyen sorunu çözer
  • Belirli Audio Unit yazılım eklerinin doğru şekilde çalışmasını engelleyen sorunu çözer
  • VoiceOver güvenirliğini arttırı
  • Tam Unicode 7.0 ve 8.0 desteğiyle iOS 9.1 ile benzer olarak 150'nin üzerinde yeni emoji karakteri ekler.
Güncellemeye Mac sistemlerin App Store uygulaması üzerinden ulaşabilirsiniz.

Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Ahm-@ 3 yıl
Autocad'te sorun vardı acaba düzelttiler mi ? Bu sorundan dolayı Yosemite'ye dönmek zorunda kalmıştım.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sakulta8585 3 yıl
Son sürüm deneyen oldu mu? 10.11.1, 10.11'e bakarak nasil? Indirdim ama henüz install etmedim.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
FightForBeer 3 yıl
Çıktığı ilk gün bi hevesle temiz kurulum yaptım, fakat 10 dk dayanamadım tekrar yosemite ye döndüm. Bunun tek sebebi vardı oda trackpad de "3 parmak ile sürükleme" özelliğinin kaldırılmış olmaması. En çok kullandığım hareketin çıkartılması garip doğrusu.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
BiNARY 3 yıl FightForBeer
FightForBeer

Çıktığı ilk gün bi hevesle temiz kurulum yaptım, fakat 10 dk dayanamadım tekrar yosemite ye döndüm. Bunun tek sebebi vardı oda trackpad de "3 parmak ile sürükleme" özelliğinin kaldırılmış olmaması. En çok kullandığım hareketin çıkartılması garip doğrusu.


Çözümü aşağıdaki linkte. İlk kurulumda bende ne oluyoruz demiştim ama yeri değişmiş. El capitan gerçekten çok başarılı olmuş.

idownloadblog.com/...
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Guest-F8946C419 3 yıl
Şimdi yükledim. Efsane olmuş.. Uçuyor alet resmen.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
NevNiyaz 3 yıl
yavaşlatmasalar bari çünkü brnim emektar mid-2010 da yosemiteden sonra harika akıcı çalışıyordu. resmen küsmek üzere olduğum macbookptoma yeniden ısındım el capitanla
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
suvari25 3 yıl
MBA'lardaki pil süresi sorunu çözülmüştür umarım
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mogosan 3 yıl
office 2016 ,15 değil
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Guest-F8946C419 3 yıl mogosan
mogosan

office 2016 ,15 değil


Mac için çıkan sürüm 16
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +274 12 Angry Men +163 Informed +150 serdar_k +123 madmahmutd +116 csh +92 aca-n +86 flowerhorn +84 Chronotide +76 CoreXXX +63
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
3133 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Taşınabilir Bilgisayarlar, Apple ve
2 etiket daha Yazılım uygulama
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 3 yıl Razer BlackWidow Tournament Edition Chroma inceleme videosu 3 yıl Samsung Galaxy Note 5 Vodafone Koruma Paketi ile Güvende 3 yıl HTC One A9 ön inceleme videosu: "Yeni telefon hakkında merak edilen her şey" Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
BTK’dan DJI Phantom 3'e para cezası!
DonanımHaber
Google Huawei'nin Android lisansını
DH Forum
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
250.000 TL. faizi 32 günde 4500 ,,,,
DH Forum
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim