Haber Editörü
Apple'ın 30 Eylül tarihinde ücretsiz olarak kullanıma sunduğu yeni nesil masaüstü işletim sistemi OS X El Capitan, ilk güncellemesini aldı.
Tüm detaylarına burada yer verdiğimiz OS X El Capitan, yayınlanan 10.11.1 sürümüyle aşağıda ye alan yenilikleri ve iyileştirmeleri kazandı;
- OS X El Capitan'a yükseltilirken yükleyici güvenirliğini arttırır
- Microsoft Office 2016 ile uyumluluğu arttırır
- Giden sunucu bilgisinin Mail'den kaybolmasını sorunu düzeltir
- Mesajların ve posta kutularının Mail'de görünmesini engelleyen sorunu çözer
- Belirli Audio Unit yazılım eklerinin doğru şekilde çalışmasını engelleyen sorunu çözer
- VoiceOver güvenirliğini arttırı
- Tam Unicode 7.0 ve 8.0 desteğiyle iOS 9.1 ile benzer olarak 150'nin üzerinde yeni emoji karakteri ekler.
Güncellemeye Mac sistemlerin App Store uygulaması üzerinden ulaşabilirsiniz.
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Çözümü aşağıdaki linkte. İlk kurulumda bende ne oluyoruz demiştim ama yeri değişmiş. El capitan gerçekten çok başarılı olmuş.
idownloadblog.com/...
Mac için çıkan sürüm 16