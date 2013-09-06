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iOS / OS X / tvOS / watchOS ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

OS X Mavericks, ekim sonu yayınlanıyor

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
6,9b
1
211
iOS / OS X / tvOS / watchOS
Shady
Haber Editörü
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OS X Mavericks, ekim sonu yayınlanıyor
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Apple’ın ilk defa haziran ayında tanıttığı OS X’in 9.büyük sürümü Mavericks, ekim ayında geliyor.

9to5Mac’in güvenilir kaynaklarından edindiği bilgiye göre Apple, OS X Mavericks’i bir aksilik olmaz ise ekim sonuna doğru son kullanıcılar için yayınlayacak. Kaynakların verdiği bilgi şimdilik bu kadar olmakla birlikte; geçmiş deneyimlerimiz OS X Mavericks’in 22 Ekim ve sonrasındaki herhangi bir gün yayınlanabileceğini gösteriyor.

Öte yandan bilindiği gibi Apple, Mac güncellemelerini genellikle yılın ekim ayında gerçekleştiriyor. Bu bağlamda Apple’ın aralarında yeni nesil retina MacBook Pro, iMac, Mac Mini ve WWDC 2013’de kısa tanıtımı yapılan Mac Pro’yu OS X Mavericks yayınlanmadan çok kısa bir süre önce tanıtıp, yeni bilgisayarlarını işletim sistemiyle aynı anda satışa sunması olası görünüyor.
OS X ailesinin son üyesi olacak olan Mavericks; Finder sekmeleri, daha gelişmiş çoklu ekran desteği, yeni Mac App Store, Safari tarafında önemli iyileştirmeler, etiketler, harita, iCloud Keychain gibi özellikler ve Timer Coalescing, App Nap, Safari Güç Tasarrufu, iTunes Verimliliği, Sıkıştırılmış Bellek gibi önemli performans iyileştirmeleri içeriyor.

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kcankaynak 6 yıl en beğenilen
Neymiş Apple çok pahalı satıp %100 kar ediyormuş. Apple sadece kendi bilgisayarlarında Mac OS kullanıyor. O hasta olduğunuz Microsoft, 50 markaya koyup 500 kağıda satıyor. Apple %100 kar ediyorsa, Microsoft %750 kar ediyor. Üstüne 2 seneye format atmazsan çöken, saçmalayan, hantallaşan, virüs bulaşan bir işletim sistemi. Ben 4 milyar verip 6 sene sorunsuz kullanıyorum sen 6 senede aynı parayı verip 2 bilgisayar değiştiriyorsun. Üstüne formatla, yedek almakla, virüsle ve çökme ile attığın 40 takla da cabası. Gôzünüzü seveyim Mac kullanmadan gelip burada laga luga yapma sevgili kardeşlerim.
Neymiş Apple çok pahalı satıp %100 kar ediyormuş. Apple sadece kendi bilgisayarlarında Mac OS kullanıyor. O hasta olduğunuz Microsoft, 50 markaya koyup 500 kağı...
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3 Yanıt Yanıtla +40
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doctor5945 6 yıl
apple ın en cok sevdıgım yanı windows gıbı 400 500 tl ye ısletım sıstemı satmıyor 30 tl ye 40 ye alabılıyor ısteyen herkes ve kullanım zevkı tartısılmaz
1 Yanıt Yanıtla +22
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Noir Désir 6 yıl aydemir__black
aydemir__black

doctor5945

apple ın en cok sevdıgım yanı windows gıbı 400 500 tl ye ısletım sıstemı satmıyor 30 tl ye 40 ye alabılıyor ısteyen herkes ve kullanım zevkı tartısılmaz


Bir bilgisayara 4000 tl verince bana göre 35 tl bile fazladır. Apple Mac ürünlerini hepsini %100 karla satıyor. Aynı eşdeğer özellikli bilgisayarın iki katı fiyatı oluyor.

35 liraya işletim sistemi almak için bir Apple ürününe 4 bin lira para vermeye gerek yok. 2 bin liraya da Macbook var, onu alan da 35 lira verip işletim sistemini güncelletebiliyor.

Ayrıca OS X, sadece Apple'ın ürettiği bilgisayarlara özel olarak yazılan bir işletim sistemi olduğundan dolayı Windows ile çalışan bilgisayarlara göre gayet stabil. Mac ailesinin, bahsettiğiniz eşdeğer özellikli bilgisayarlara göre böyle bir avantajı var.

Yani saldırmak için saçmalamaya gerek yok, bugün bütün teknoloji firmaları değerinin çok daha üstünde fiyatlara satıyorlar ürünlerini
aydemir__blackdoctor5945apple ın en cok sevdıgım yanı windows gıbı 400 500 tl ye ısletım sıstemı satmıyor 30...
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1 Yanıt Yanıtla +17
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1 Avatar
tygra 6 yıl
Burada degerli ve bilgili kisiler de var ancak coluk cocugun sacmalamalari da okudukca gulmekten oluyorum. Isim linux ve veritabani yoneticiligi, linuxa dergiden cikiyor falan diyip de camur atmak ergen tavridir fazlasi degil, linux kendi icinde kararli ve stabil bir isletim sistemidir, ben bir isletme sahibi olsam endustriyel ve fayda maliyeti acisindan linux kullanirim ki ornegin oracle veritabani icin redhat linux dagitimlarinda yuksek duzeyde kesintisizlik sagliyoruz, windows ile oracle birlikteligi benim gozumde o kadar yonetilebilir degil...

Sozun ozu, windows 3.0dan beri butun windows surumlerini ve NTden beri butun windows server isletim sistemlerini kullanmis biri olarak "windows kaka oeeh" demek "os x 1 numara acik araaa" demek kadar cahil yorumudur. Windows ev kullanicilari ve profesyonel anlamda IT sektoru icin linux ile beraber acik ara ondedir, ancak mac os x in de unix tabanli oldugunu dusunerek oldukca stabil oldugunu soylemek istiyorum. Evde oyun disinda mac os xten gayet memnunum, kullanici deneyimi cok ust duzey. Ama linux candir.
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Lympax 6 yıl
SSD hatası alan bir tek ben miyim? Haziran 2012 Haziran 2013 arasında çıkmış olan macbook airlerin ssdde ufak bi sorun varmış sanırım. Mavericksi yükleyemedim o yüzden. Appstore'un yönlendirdiği sitede ücretsiz disk değişimi yapılacaı yazıyodu. Bu gün gittim yetkili servise resimleri alıp haber vercez dediler cihaz çalışıyo almamıza gerek yok dediler. Bakalım nolcak.. Bi bilgisi olan var mı?
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enevre 6 yıl
Ya arkadaslar surum cikinca bazi arkadaslar 30 dolara alinip windiws 8 uzerine kurulabiliyomus bende tam bilmiyorum da nerden aliyoruz satilan yermi var
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yunuss.10 6 yıl
Ula ne zor işmiş bu Mac'e format atmak
hiç yapmasam mı napsam
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furkaned 6 yıl
Format atmaya gerek yok, hurafelere kanmayın direk Mac Appstore üzerinden indirin yükleyin. Temiz kurulum ile normal kurulum arasında %1 fark bile olmuyor.
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hayvan arkadas 6 yıl
Şarj süresi kısalıyo arkadaşlar.

mid 2010 macbook 13''
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hayvan arkadas 6 yıl
storedan indirince ne sekilde dmgye erisicez ? benim macbook ikinci eldi, zorent vasitasiyla mountaion lion kurmustum. simdi de maverick iniyo

temiz kurulumu nasi yaparim ?
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darkbluestaz 6 yıl
Temiz kurulum yapmak istiyorum.Bir bilen guzelce anlatsa hic fena olmaz
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SaB0 6 yıl
İmzamdaki cihaz lion'da 3-4 sn'yede kapanıyordu. Mavericks gm1'de (temiz kurulum) 15-20 snye arasında kapanmaya başladı. Bu durumu yaşayan var mı?


Şuan mesaideyim eve gidince indiricem.
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Zordion 6 yıl
Valla nazar degmesin ne diyeyim, 400 KB/s ile indiriyoruz.
1 GB indi.
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Guest-F8946C419 6 yıl
Beyler indi.. USB boot hazırlıyorum.. Görüşürüz yine.

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barantr90 6 yıl
fatih_h

herkes abandı galiba çok yavaş iniyor 50mbit fiber sanki ttnet le indiriyo gibi hissettim


evet su an abandilar daha dogrusu abandik
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cridor 6 yıl
Konferans biter bitmez hız alanım doldu. 3Mbps'ye düştü. 'İndirilemedi. Tekrar Deneyin' gibi uyarılar veriyor. Bu gece zor inecek gibi.
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fatih_h 6 yıl barantr90
barantr90

fatih_h

herkes abandı galiba çok yavaş iniyor 50mbit fiber sanki ttnet le indiriyo gibi hissettim


evet su an abandilar daha dogrusu abandik


haydaaaa


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Zordion 6 yıl
Mavericks iniyor.
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barantr90 6 yıl
temiz kurulumu nasil yapabilcegimiz hakkinda fikri olan var mi? LaunchPad e iniyor cunku orda sag tik yapip icerigi goruntule diyemiyoruz sanirim :S
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