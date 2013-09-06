OS X Mavericks, ekim sonu yayınlanıyor

Apple’ın ilk defa haziran ayında tanıttığı OS X’in 9.büyük sürümü Mavericks, ekim ayında geliyor.

9to5Mac’in güvenilir kaynaklarından edindiği bilgiye göre Apple, OS X Mavericks’i bir aksilik olmaz ise ekim sonuna doğru son kullanıcılar için yayınlayacak. Kaynakların verdiği bilgi şimdilik bu kadar olmakla birlikte; geçmiş deneyimlerimiz OS X Mavericks’in 22 Ekim ve sonrasındaki herhangi bir gün yayınlanabileceğini gösteriyor.

Öte yandan bilindiği gibi Apple, Mac güncellemelerini genellikle yılın ekim ayında gerçekleştiriyor. Bu bağlamda Apple’ın aralarında yeni nesil retina MacBook Pro, iMac, Mac Mini ve WWDC 2013’de kısa tanıtımı yapılan Mac Pro’yu OS X Mavericks yayınlanmadan çok kısa bir süre önce tanıtıp, yeni bilgisayarlarını işletim sistemiyle aynı anda satışa sunması olası görünüyor.

OS X ailesinin son üyesi olacak olan Mavericks; Finder sekmeleri, daha gelişmiş çoklu ekran desteği, yeni Mac App Store, Safari tarafında önemli iyileştirmeler, etiketler, harita, iCloud Keychain gibi özellikler ve Timer Coalescing, App Nap, Safari Güç Tasarrufu, iTunes Verimliliği, Sıkıştırılmış Bellek gibi önemli performans iyileştirmeleri içeriyor.