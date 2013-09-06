OS X Mavericks, ekim sonu yayınlanıyor

Haber Editörü
Apple’ın ilk defa haziran ayında tanıttığı OS X’in 9.büyük sürümü Mavericks, ekim ayında geliyor.
9to5Mac’in güvenilir kaynaklarından edindiği bilgiye göre Apple, OS X Mavericks’i bir aksilik olmaz ise ekim sonuna doğru son kullanıcılar için yayınlayacak. Kaynakların verdiği bilgi şimdilik bu kadar olmakla birlikte; geçmiş deneyimlerimiz OS X Mavericks’in 22 Ekim ve sonrasındaki herhangi bir gün yayınlanabileceğini gösteriyor.
Öte yandan bilindiği gibi Apple, Mac güncellemelerini genellikle yılın ekim ayında gerçekleştiriyor. Bu bağlamda Apple’ın aralarında yeni nesil retina MacBook Pro, iMac, Mac Mini ve WWDC 2013’de kısa tanıtımı yapılan Mac Pro’yu OS X Mavericks yayınlanmadan çok kısa bir süre önce tanıtıp, yeni bilgisayarlarını işletim sistemiyle aynı anda satışa sunması olası görünüyor.
OS X ailesinin son üyesi olacak olan Mavericks; Finder sekmeleri, daha gelişmiş çoklu ekran desteği, yeni Mac App Store, Safari tarafında önemli iyileştirmeler, etiketler, harita, iCloud Keychain gibi özellikler ve Timer Coalescing, App Nap, Safari Güç Tasarrufu, iTunes Verimliliği, Sıkıştırılmış Bellek gibi önemli performans iyileştirmeleri içeriyor.
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35 liraya işletim sistemi almak için bir Apple ürününe 4 bin lira para vermeye gerek yok. 2 bin liraya da Macbook var, onu alan da 35 lira verip işletim sistemini güncelletebiliyor.
Ayrıca OS X, sadece Apple'ın ürettiği bilgisayarlara özel olarak yazılan bir işletim sistemi olduğundan dolayı Windows ile çalışan bilgisayarlara göre gayet stabil. Mac ailesinin, bahsettiğiniz eşdeğer özellikli bilgisayarlara göre böyle bir avantajı var.
Yani saldırmak için saçmalamaya gerek yok, bugün bütün teknoloji firmaları değerinin çok daha üstünde fiyatlara satıyorlar ürünlerini