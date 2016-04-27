OS X'in hand-off özelliği Windows 10'a geliyor

Windows 10'un Redstone kod adlı ilk büyük güncellemesinin önümüzdeki yaz aylarında büyük ihtimalle de Temmuz ayında yayınlanacağını biliyoruz. Kısa bir süre önce ortaya çıkan ekran görüntüsü, Windows kullanıcılarının Redstone yapısıyla nihayet OS X'in iki yıldır sunduğu “hand-off” benzeri bir özelliğe sahip olacağını gösteriyor. Yani bilgisayarlardan mobil cihazlara (ya da tam tersi) iş aktarımını sağlayan bir devamlılık becerisine.

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Reddit kaynaklı ekran görüntüsü, yeni özelliğin Windows 10 Redstone yapılarında yer aldığını gösteriyor. Ayarlar bölümünde de belirtildiği gibi Bluetooth ile eşleştirilmiş PC ve akıllı telefonlardaki işler bir diğer ortama aktarılarak devam edilebilecek. Örneğin telefonunuzdan bir e-posta yazmaya başladınız veya Word'de bir yazı yazıyorsunuz, bunu PC'nize aktararak kaldığınız yerden devam edebileceksiniz. Yine aynı şekilde üzerinde çalıştığınız işlerinizi PC'nizden de akıllı telefonunuza aktarabileceksiniz.

Olası hand-off özelliğinin kamuoyu için pek de sürpriz olacağı söylenemez. Microsoft bu ayın başlarındaki Build geliştirici konferansında, Apple Handoff fonksiyonuyla benzer şekilde çalışan Project Rome'u tanıtmıştı. Ama bu projenin, Bluetooth'a ek olarak WiFi üzerinden de cihaz ve bilgisayar arasında veri aktarımı yapabilmesi bekleniyor.

https://www.reddit.com/r/windowsinsiders/comments/4gdpvo/would_this_be_the_rumoured_handoff_like_feature/