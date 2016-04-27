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OS X'in hand-off özelliği Windows 10'a geliyor

Yayınlanan yeni bir ekran görüntüsü, OS X'in iki yıldır kullanıcılara sunduğu hand-off devamlılık özelliğinin Windows 10 işletim sistemine geleceğini ortaya koyuyor...
3 yıl
8,2b
1
14
İşletim Sistemleri
Onur Seven
Haber Editörü
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Windows 10'un Redstone kod adlı ilk büyük güncellemesinin önümüzdeki yaz aylarında büyük ihtimalle de Temmuz ayında yayınlanacağını biliyoruz. Kısa bir süre önce ortaya çıkan ekran görüntüsü, Windows kullanıcılarının Redstone yapısıyla nihayet OS X'in iki yıldır sunduğu “hand-off” benzeri bir özelliğe sahip olacağını gösteriyor. Yani bilgisayarlardan mobil cihazlara (ya da tam tersi) iş aktarımını sağlayan bir devamlılık becerisine.
Ayrıca Bkz. "Microsoft ve Google mahkeme salonlarındaki savaşlarını durdurma kararı aldı"
Reddit kaynaklı ekran görüntüsü, yeni özelliğin Windows 10 Redstone yapılarında yer aldığını gösteriyor. Ayarlar bölümünde de belirtildiği gibi Bluetooth ile eşleştirilmiş PC ve akıllı telefonlardaki işler bir diğer ortama aktarılarak devam edilebilecek. Örneğin telefonunuzdan bir e-posta yazmaya başladınız veya Word'de bir yazı yazıyorsunuz, bunu PC'nize aktararak kaldığınız yerden devam edebileceksiniz. Yine aynı şekilde üzerinde çalıştığınız işlerinizi PC'nizden de akıllı telefonunuza aktarabileceksiniz.
Olası hand-off özelliğinin kamuoyu için pek de sürpriz olacağı söylenemez. Microsoft bu ayın başlarındaki Build geliştirici konferansında, Apple Handoff fonksiyonuyla benzer şekilde çalışan Project Rome'u tanıtmıştı. Ama bu projenin, Bluetooth'a ek olarak WiFi üzerinden de cihaz ve bilgisayar arasında veri aktarımı yapabilmesi bekleniyor.

https://www.reddit.com/r/windowsinsiders/comments/4gdpvo/would_this_be_the_rumoured_handoff_like_feature/ Yorum Yaz
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Lazeran 3 yıl en beğenilen
windows phone kullanıcıları yaşadı desenize. (kaç tane varsa artık)
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alprkrkmz 3 yıl
Ya hu Microsoft bu isletim sisteminin kullanıcı arayüzünü bir tamamla da ondan sonra susle ek özelliklerle. Sistem hala yarım. Sistemin yarısından fazlası hala Windows 7den kalma. Hem denetim masası hem ayarlar var. Her yerden sağ tıklama ile ayar çıkıyor. Sistemi sadelestireceklerine hala ekleme yapmaya uğraşıyorlar. Kullanım kolaylasacagina zorlaşıyor. Hangi ayarlamanın nerede olduğunu hatirlayamiyor insan. Ayarlarda mi Denetim masasında mi belli değil. Söylenecek daha çok şey var da yazmayla bitmez.
Ya hu Microsoft bu isletim sisteminin kullanıcı arayüzünü bir tamamla da ondan sonra susle ek özelliklerle. Sistem hala yarım. Sistemin yarısından fazlası hala ...
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Haftanın Hitleri Adolf.. 3 yıl
Çok iyi bir iş çıkarmışlar
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açmayın-bağıran-karı 3 yıl
Yıllar sonra wp kullanıcıları olarak senkronizasyon özelliği göreceğiz. Bu hızla artık 2116da AirDrop kopyası gelir uuu yaşadık.
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cibicibi 3 yıl
iyi de ben bunu evernote programıyla zaten yapıyodum...
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s_mail 3 yıl
Lazeran
windows phone kullanıcıları yaşadı desenize. (kaç tane varsa artık)

Okuma özürlüsü haberi tam oku.
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tropeus77 3 yıl
Lazeran
windows phone kullanıcıları yaşadı desenize. (kaç tane varsa artık)

Bir ben varım.. Sıkıntın nedir koçum?
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kadirirdem 3 yıl
kaç tane wp kullanıcısı var ki zaten...
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simbolmina 3 yıl
Cortana sayesinde ios ve Android cihazlar da bu özelliklerden faydalanacak.
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balcis 3 yıl
düzgün çalışırsa apple dava açar ama MS olduğu için ya kullanışlılığı düşük olur ya da MS phone kullanıcısı az olduğu için pek bi amacı olmaz.
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0MG90 3 yıl
Uuu Apple kesin karşı çıkar
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alprkrkmz 3 yıl
Ya hu Microsoft bu isletim sisteminin kullanıcı arayüzünü bir tamamla da ondan sonra susle ek özelliklerle. Sistem hala yarım. Sistemin yarısından fazlası hala Windows 7den kalma. Hem denetim masası hem ayarlar var. Her yerden sağ tıklama ile ayar çıkıyor. Sistemi sadelestireceklerine hala ekleme yapmaya uğraşıyorlar. Kullanım kolaylasacagina zorlaşıyor. Hangi ayarlamanın nerede olduğunu hatirlayamiyor insan. Ayarlarda mi Denetim masasında mi belli değil. Söylenecek daha çok şey var da yazmayla bitmez.
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Lazeran 3 yıl en beğenilen
windows phone kullanıcıları yaşadı desenize. (kaç tane varsa artık)
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windows 10, os x ve
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