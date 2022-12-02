Bilgisayarda ekran görüntüsü (SS) nasıl alınır?

- Windows bilgisayarda ekran görüntüsü nasıl alınır 📸
- 1. Print Screen tuşu ile bilgisayarda ekran görüntüsü alma ⚡️
- 2. Windows tuşu + Print Screen ile PC ekran görüntüsü alma 💯
- 3. Alt + Print Screen ile bilgisayarda ss alma 👍🏻
- 4. Print Screen tuşu olmadan ekran görüntüsü alma ⌨️
- 5. Ekran alıntısı aracı ile bilgisayarda PC’de ss alma ✂️
- 6. Game Bar (Oyun Çubuğu) ile Windows’ta ekran görüntüsü alma 🎮
- En iyi 4 Windows ekran görüntüsü alma programı (ücretsiz) 🖥️
- Mac'te ekran görüntüsü nasıl alınır 📷
- 1. CMD + Shift + 3 ile Mac’te ekran görüntüsü alma 🖥️
- 2. CMD + Shift + 4 ile Macbook ekran görüntüsü alma 🖱️
- 3. CMD + Shift + 4 + Boşluk tuşu ile macOS ekran görüntüsü alma 📷
- 4. Ekran görüntüsü uygulaması ile Mac ekran resmi alma ⏺️
- En iyi 6 Mac ekran görüntüsü alma programı ⬇️
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Sosyal medya uygulamasında aldığınız şaşırtıcı bir mesajın resmini çekmeniz veya bir oyunda yaptığınız inanılmaz yüksek puanın kanıtını sunmanız için ss almak gerekebilir. Ekran görüntüsü nasıl alınır? bilirseniz, açıklama zahmetinden kurtulursunuz. Windows ve macOS, her iki işletim sisteminin yerleşik ekran görüntüsü alma aracı vardır. Bu rehber yazıda laptop ve bilgisayarda ekran resmi alma yollarından bahsediyoruz.
Windows bilgisayarda ekran görüntüsü nasıl alınır 📸
İster tüm ekranı, ister ekranın bir kısmını kaydetmek isteyin, Windows’ta ekran görüntüsü almanın en iyi yolları burada.
1. Print Screen tuşu ile bilgisayarda ekran görüntüsü alma ⚡️
Windows 10 veya 11’de tüm ekranın ekran görüntüsünü almanın en kolay yolu, klavyeden Print Screen (PrtScn) tuşuna basmaktır.
Ekran görüntüsü dosya olarak kaydedilmez ancak panoya kopyalanır. Paint gibi bir resim düzenleme aracını açıp, ekran görüntüsünü yapıştırarak ekran görüntüsü kaydetme işlemini tamamlayabilirsiniz. Alternatif olarak, PrtScn tuşuna basıldığında doğrudan ekran alıntı aracının açılmasını sağlayabilirsiniz. Bunun için, Ayarlar - Erişim Kolaylığı - Klavye’ye gidip “PrtScn tuşunu kullan”ı seçin. Bu şekilde Print Screen tuşu ile ss alma ve kaydetme çok daha basit olur.
2. Windows tuşu + Print Screen ile PC ekran görüntüsü alma 💯
Bilgisayardan ekran görüntüsü alma kısayol tuşlarından birisi de, Windows tuşu + Print Screen.
Tüm ekranın görüntüsü almak ve ekran görüntüsünü otomatik olarak kaydetmek için Windows tuşu ile birlikte Print Screen tuşuna basın. SS alma sırasında ekran kısa bir süre kararır ve ekran görüntüsü Resimler - Ekran Görüntüleri klasörüne kaydedilir.
3. Alt + Print Screen ile bilgisayarda ss alma 👍🏻
Açık pencerenin ekran görüntüsünü almak için Alt + PrtScn klavye kısayol tuşunu kullanabilirsiniz.
Bu tuş kombinasyonu, o anda aktif (üzerinde çalıştığınız) pencerenin ekran resmini alır ve panoya kopyalar. Bir resim düzenleyiciyi açarak ekran görüntüsünü kaydedebilirsiniz.
4. Print Screen tuşu olmadan ekran görüntüsü alma ⌨️
Klavyenizde Print Screen tuşu yok mu? Microsoft, Print Screen tuşu olmayan klavyeler için PC ekran görüntüsü alma seçeneği sunuyor. Bilgisayarda screenshot almak için Fn + Windows logo tuşu + Boşluk tuşuna basın.
Ekran görüntüsü (ss), resimler - ekran görüntüleri klasörüne kaydedilecektir.
5. Ekran alıntısı aracı ile bilgisayarda PC’de ss alma ✂️
Ekran alıntısı aracı, Windows Vista’dan 11’e tüm Windows sürümlerinde mevcut. Ekran alıntısı aracı Başlat menüsündeki uygulamalar listesinden çıkarılsa da arama çubuğu aracılığıyla kolayca erişilebiliyor. Windows tuşu + Shift + S kısayol tuşu ile de açabilirsiniz.
Ekran görüntüsü alma işlemini başlatmak için, Yeni butonuna tıklayın. Varsayılan ss alma türü dikdörtgen ekran alıntısıdır. Ekranın dilediğiniz noktasının, tüm ekranın veya yalnızca açık pencerenin ekran resmini alabilirsiniz. Ekran alıntı aracı, ekran görüntülerinizi otomatik olarak kaydetmez, panoya kopyalar; çıkmadan önce elle kaydetmeniz gerekir.
6. Game Bar (Oyun Çubuğu) ile Windows’ta ekran görüntüsü alma 🎮
Game Bar, Windows bilgisayarda ekran görüntüsü almanın yollarından biridir. Oyun oynuyor olun olmayın, ekran görüntüsü almak için Oyun çubuğunu kullanabilirsiniz. Windows tuşu + G tuşuna basarak oyun çubuğunu açabilirsiniz. Açılan pencerede ekran görüntüsü butonuna tıklayabilir veya Windows tuşu + Alt + PrtScn klavye kısayolu ile tam ekranın görüntüsünü alabilirsiniz.
Hangi tuşla ekran görüntüsü alınır? özetleyecek olursak;
- Print Screen: Tüm ekranın ekran görüntüsünü alır ve panoya kopyalar.
- Windows + Print Screen: Ekran görüntüsünü dosya olarak kaydeder.
- Alt + Print Screen: Aktif pencerenin ekran görüntüsünü alır ve panoya kopyalar.
- Windows + Shift + S: Masaüstünün istenilen bölümünün ekran resmini alır ve panoya kopyalar.
- Windows tuşu + G: Ekran görüntüsü alma aracı Oyun Çubuğunu (Game Bar) açar.
En iyi 4 Windows ekran görüntüsü alma programı (ücretsiz) 🖥️
- Lightshot: Sosyal ağlarda hızlı paylaşma seçeneği sunan ücretsiz ekran görüntüsü alma programı
- Greenshot: Tam sayfa ekran görüntüsünü alma seçeneği sunan ücretsiz ss alma programı
- ScreenRec: Screenshot almak dışında ekran videosu çekme yeteneğine de sahip ücretsiz Windows ekran kayıt aracı
- Snagit: Animasyonlu GIF’ler oluşturmanıza, tam sayfa ekran görüntüsü almanıza ve daha pek çok şeye olanak tanıyan ekran görüntüsü aracı
Mac'te ekran görüntüsü nasıl alınır 📷
1. CMD + Shift + 3 ile Mac’te ekran görüntüsü alma 🖥️
CMD + Shift + 3 klavye kısayolu, tüm ekranınızın ekran görüntüsünü alır. Ekran görüntüsünü aldıktan sonra düzenleme ekran resmi üzerinde düzenleme yapabileceğiniz pencere açılır. Ekran resmini silebilir, doğrudan kaydedebilir veya işaretlemeler yaptıktan sonra kaydedebilirsiniz. Dilerseniz, hızlı paylaş seçeneğiyle dilediğiniz kişiyle hemen paylaşabilirsiniz.
2. CMD + Shift + 4 ile Macbook ekran görüntüsü alma 🖱️
Mac bilgisayarda tam ekran değil, ekranın yalnızca bir bölümünü çekmek istiyorsanız, CMD + Shift + 4 tuş kombinasyonunu kullanmalısınız. Bu tuşlara aynı anda bastığınızda, fare imleci artı işaretine döner, ekranın herhangi bir bölümüne gelerek ekran görüntüsü alabilirsiniz.
3. CMD + Shift + 4 + Boşluk tuşu ile macOS ekran görüntüsü alma 📷
Cmd + Shift + 4 + boşluk tuşu, Mac’inizde açık pencerenin ekran görüntüsünü almak istediğinizde kullanacağınız tuş kombinasyonudur. Bu tuşlara basılı tuttuğunuzda, fare imleci kamera simgesine dönüşür ve herhangi bir aktif pencerenin resmini çekmenizi sağlar.
4. Ekran görüntüsü uygulaması ile Mac ekran resmi alma ⏺️
Mac’iniz Mojave (10.14) ve üzeri macOS üzerinde çalışıyorsa, gelişmiş seçenekler sunan ekran görüntüsü alma uygulaması da vardır. Cmd + Shift + 5 tuşlarına basılı tutarak Mac’in yerleşik ekran alıntısı aracını açabilirsiniz. Ekranın tamamı, seçilen pencere veya ekranın bir bölümünün resmini çekebilirsiniz. Bu aracı, Mac’te ekran kaydı almak için de kullanabilirsiniz.
En iyi 6 Mac ekran görüntüsü alma programı ⬇️
- Skitch (Evernote): Hızlı ve basit ekran görüntüsü alma aracı isteyenler için
- CleanShot X: Mac için kullanımı kolay ekran resmi alma aracı
- Monosnap: Kolay ekran kaydı ve paylaşımı isteyen harika bir ekran görüntüsü aracı
- Snagit (TechSmith): Özelleştirilebilirlik arayan Mac kullanıcıları için mükemmel ekran görüntü alıcı
- LightShot: Mac için ufak boyutlu ve basit ekran görüntüsü alma programı
- Droplr: 4K video kaydı yapabilen Mac için en iyi ekran resmi çekme programlarından
Bilgisayarınızın ekranında gördüklerinizi saklamanız mı gerekiyor? Masaüstü işletim sistemleri, güçlü ekran görüntüsü alma araçları sunar. Çoğu cihazda ekran resmi alma dahili bir özelliktir ancak daha işlevsel ekran görüntüsü alma programları da vardır. Windows, macOS, platform ne olursa olsun ekran görüntüsü (ss) alma ve kaydetme hakkında bilmeniz gereken her şeyi bu rehber yazıda bulabilirsiniz.
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Ben asgari ücretle alıp binemedikten sonra ne yapayım bunu
Süper ötesi
Amerika 8k ise bizde rahatlıkla 200- 250 bin civarında olacaktır. Maşallah eskiden araba aldığımız fiyatlar :D
maaşallah
Hız olarak çok büyük başarı Türkiye’nin esas kızılelması bu bence.
Çok iyi yaa büyük başarı tüm emeği geçenlere tebrikler çalışmaya devam