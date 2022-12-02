Bilgisayarda ekran görüntüsü (SS) nasıl alınır?

Sosyal medya uygulamasında aldığınız şaşırtıcı bir mesajın resmini çekmeniz veya bir oyunda yaptığınız inanılmaz yüksek puanın kanıtını sunmanız için ss almak gerekebilir. Ekran görüntüsü nasıl alınır? bilirseniz, açıklama zahmetinden kurtulursunuz. Windows ve macOS, her iki işletim sisteminin yerleşik ekran görüntüsü alma aracı vardır. Bu rehber yazıda laptop ve bilgisayarda ekran resmi alma yollarından bahsediyoruz.

Windows bilgisayarda ekran görüntüsü nasıl alınır 📸

Tam Boyutta Gör Windows 10 ve Windows 11 bilgisayarda ekran görüntüsü almanın birkaç yolu vardır. Ekran alıntısı aracı, ss alma programı veya ekran görüntüsü alma kısayol tuşlarını kullanarak PC’de ve laptopta ekran görüntüsü alabilirsiniz.

İster tüm ekranı, ister ekranın bir kısmını kaydetmek isteyin, Windows’ta ekran görüntüsü almanın en iyi yolları burada.

1. Print Screen tuşu ile bilgisayarda ekran görüntüsü alma ⚡️ Windows 10 veya 11’de tüm ekranın ekran görüntüsünü almanın en kolay yolu, klavyeden Print Screen (PrtScn) tuşuna basmaktır. Ekran görüntüsü dosya olarak kaydedilmez ancak panoya kopyalanır. Paint gibi bir resim düzenleme aracını açıp, ekran görüntüsünü yapıştırarak ekran görüntüsü kaydetme işlemini tamamlayabilirsiniz. Alternatif olarak, PrtScn tuşuna basıldığında doğrudan ekran alıntı aracının açılmasını sağlayabilirsiniz. Bunun için, Ayarlar - Erişim Kolaylığı - Klavye’ye gidip “PrtScn tuşunu kullan”ı seçin. Bu şekilde Print Screen tuşu ile ss alma ve kaydetme çok daha basit olur.

2. Windows tuşu + Print Screen ile PC ekran görüntüsü alma 💯 Bilgisayardan ekran görüntüsü alma kısayol tuşlarından birisi de, Windows tuşu + Print Screen. Tüm ekranın görüntüsü almak ve ekran görüntüsünü otomatik olarak kaydetmek için Windows tuşu ile birlikte Print Screen tuşuna basın. SS alma sırasında ekran kısa bir süre kararır ve ekran görüntüsü Resimler - Ekran Görüntüleri klasörüne kaydedilir.

3. Alt + Print Screen ile bilgisayarda ss alma 👍🏻 Açık pencerenin ekran görüntüsünü almak için Alt + PrtScn klavye kısayol tuşunu kullanabilirsiniz. Bu tuş kombinasyonu, o anda aktif (üzerinde çalıştığınız) pencerenin ekran resmini alır ve panoya kopyalar. Bir resim düzenleyiciyi açarak ekran görüntüsünü kaydedebilirsiniz.

4. Print Screen tuşu olmadan ekran görüntüsü alma ⌨️ Klavyenizde Print Screen tuşu yok mu? Microsoft, Print Screen tuşu olmayan klavyeler için PC ekran görüntüsü alma seçeneği sunuyor. Bilgisayarda screenshot almak için Fn + Windows logo tuşu + Boşluk tuşuna basın. Ekran görüntüsü (ss), resimler - ekran görüntüleri klasörüne kaydedilecektir.

5. Ekran alıntısı aracı ile bilgisayarda PC’de ss alma ✂️ Ekran alıntısı aracı, Windows Vista’dan 11’e tüm Windows sürümlerinde mevcut. Ekran alıntısı aracı Başlat menüsündeki uygulamalar listesinden çıkarılsa da arama çubuğu aracılığıyla kolayca erişilebiliyor. Windows tuşu + Shift + S kısayol tuşu ile de açabilirsiniz. Ekran görüntüsü alma işlemini başlatmak için, Yeni butonuna tıklayın. Varsayılan ss alma türü dikdörtgen ekran alıntısıdır. Ekranın dilediğiniz noktasının, tüm ekranın veya yalnızca açık pencerenin ekran resmini alabilirsiniz. Ekran alıntı aracı, ekran görüntülerinizi otomatik olarak kaydetmez, panoya kopyalar; çıkmadan önce elle kaydetmeniz gerekir.