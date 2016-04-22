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Microsoft ve Google mahkeme salonlarındaki savaşlarını durdurma kararı aldı

Samsung ve Apple arasındaki hukuk savaşı son hızıyla devam ederken Microsoft ve Google örnek bir adım atarak karşılılı şikayetlerini geri çekme kararı aldılar...
3 yıl
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6
İşletim Sistemleri
Onur Seven
Haber Editörü
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Apple ve Samsung birbirlerine ateş açmaya devam ederken daha olgun bir profil çizen Microsoft ve Google görünüşe bakılırsa aralarındaki anlaşmazlıkları bir kenara koymuş durumdalar. Recode sitesine yapılan ortak bildiride iki teknoloji devinin dünya çapında birbirlerine karşı açtıkları tüm yasal şikayetleri sona erdirmek için bir anlaşmaya vardıklarını ortaya koydu.
Ayrıca Bkz. "Microsoft Translator Android uygulaması görsel çeviri desteğiyle güncellendi"
Şirketler artık resmi şikayette bulunmadan önce ortaya çıkan sorunları çözmek adına görüşmelerde bulunacaklar. Anlaşmanın arkasındaki ana düşünce, her iki şirketin de mahkeme salonları yerine ürün bazında rekabete odaklanma fikri yatıyor. Recode sitesine konuşan bir Microsoft sözcüsü Google ile kurumsal ve bireysel müşteri bazında güçlü şekilde rekabete odaklanmaya devam edeceklerini açıkladı.
Öte yandan uzlaşma kapsamında hiçbir çapraz platform anlaşmasının yapılmaması dikkat çekti. Sonuç olarak bu girişim Microsoft ve Google'ı bir daha asla mahkeme salonlarında görmeyeceğimiz anlamına gelmiyor. Sadece ağır silahlarını çekmeden önce konuyu öncelikle kendi aralarında çözmeye çalışacaklar.

https://recode.net/2016/04/22/microsoft-google-agree-to-stop-complaining-to-regulators-about-each-other/ Yorum Yaz
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Pi 3 yıl en beğenilen
Dediler ki. Olm niye biz birbirimizi yiyoruz? Gel artik savasmayalim. Birlikte yolalim milleti.
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Seyrim 3 yıl
Kardeş kardeş yolacaklar milleti.
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kadirirdem 3 yıl
@Pi haklısın muhtelemen böyle bir karar aldılar..
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ULYSES 3 yıl
Hukuk büroları için acı gün.
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Pi 3 yıl en beğenilen
Dediler ki. Olm niye biz birbirimizi yiyoruz? Gel artik savasmayalim. Birlikte yolalim milleti.
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halitozbasli 3 yıl
Microsoft yahooyu almaktan vazgecti anlaştılar.
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