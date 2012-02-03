OWC, SATA-III destekli yeni SSD sürücülerini duyurdu

Ağırlıklı olarak Apple'ın Mac sistemlerine yönelik ürünler sunan OWC (Other World Computing) firması, üst segmente konumlandırdığı Mercury Enterprise Pro 6G isimli yeni SSD ailesini duyurdu. Kritik görevlerin işlendiği sistemlerde kullanılmak üzere geliştirilen 2.5-inç boyutundaki yeni sürücüler, SandForce'un SF-2582 kodlu NAND Flash kontrolcüsünden güç alıyorlar.

Toshiba tarafından üretilen eMLC tipi NAND Flash bellek yongalarının kullanıldığı SATA-III destekli sürücülere, OWC firmasının Paratus Power isimli güç kesilmelerinde veri kaybının önlenmesine yönelik yazılımı eşlik ediyor. Veri güvenliği için 256-bit şifreleme özelliğine sahip olan sürücüler, 550MB/saniye okuma ve 525MB/saniye yazma hızlarını destekliyor. 4K rastgele okuma/yazma performansı modeline göre 60,000 IOPS'a kadar çıkabilen sürücülerin 50GB'lık versiyonu 629$, 100GB'lık versiyonu 799$, 200GB'lık versiyonu 1349$, 400GB'lık versiyonu da 2199$'dan sunuluyor.



