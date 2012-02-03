OWC, SATA-III destekli yeni SSD sürücülerini duyurdu

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Ağırlıklı olarak Apple'ın Mac sistemlerine yönelik ürünler sunan OWC (Other World Computing) firması, üst segmente konumlandırdığı Mercury Enterprise Pro 6G isimli yeni SSD ailesini duyurdu. Kritik görevlerin işlendiği sistemlerde kullanılmak üzere geliştirilen 2.5-inç boyutundaki yeni sürücüler, SandForce'un SF-2582 kodlu NAND Flash kontrolcüsünden güç alıyorlar.
Toshiba tarafından üretilen eMLC tipi NAND Flash bellek yongalarının kullanıldığı SATA-III destekli sürücülere, OWC firmasının Paratus Power isimli güç kesilmelerinde veri kaybının önlenmesine yönelik yazılımı eşlik ediyor. Veri güvenliği için 256-bit şifreleme özelliğine sahip olan sürücüler, 550MB/saniye okuma ve 525MB/saniye yazma hızlarını destekliyor. 4K rastgele okuma/yazma performansı modeline göre 60,000 IOPS'a kadar çıkabilen sürücülerin 50GB'lık versiyonu 629$, 100GB'lık versiyonu 799$, 200GB'lık versiyonu 1349$, 400GB'lık versiyonu da 2199$'dan sunuluyor.
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incehesap.com/...
talihsiz aciklama olmus,bilmeden yorum yapmamak gerek.
OWC,ozellikle amerikada butun mac kullanicilarinin bildigi ve en guvenilir aksesuar markalarindan biridir.Macsales.com internet adresidir.mac icin bir suru parca satar.Haberde konu olan urunun Pro olmayanini OWC mercury 6G 120gb SSD kullaniyorum yazdan beri.sektorun en hizli SSD sidir.
OCZ Technology 128 GB Petrol Series 2.5-Inch $147.89 147,89/128=1,15 usd GB
Üstelik 2012 başındayız fena değil bence.
SATA2 ler 2TL/GB,SATA3 ler 3TL/GB olsun razıyım.
60GB SATA2>120TL
60GB SATA3>180TL
marka ismini ocz ye benzetmekmi,sen google dan biraz araştırma yap bakalım ocz mi daha eski owc mi?araştırmadan laf salatası olsun diye yazıyorsun.
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