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OWC, SATA-III destekli yeni SSD sürücülerini duyurdu

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
9,1b
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19
HDD / SSD
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Ağırlıklı olarak Apple'ın Mac sistemlerine yönelik ürünler sunan OWC (Other World Computing) firması, üst segmente konumlandırdığı Mercury Enterprise Pro 6G isimli yeni SSD ailesini duyurdu. Kritik görevlerin işlendiği sistemlerde kullanılmak üzere geliştirilen 2.5-inç boyutundaki yeni sürücüler, SandForce'un SF-2582 kodlu NAND Flash kontrolcüsünden güç alıyorlar. 
Toshiba tarafından üretilen eMLC tipi NAND Flash bellek yongalarının kullanıldığı SATA-III destekli sürücülere, OWC firmasının Paratus Power isimli güç kesilmelerinde veri kaybının önlenmesine yönelik yazılımı eşlik ediyor. Veri güvenliği için 256-bit şifreleme özelliğine sahip olan sürücüler, 550MB/saniye okuma ve 525MB/saniye yazma hızlarını destekliyor. 4K rastgele okuma/yazma performansı modeline göre 60,000 IOPS'a kadar çıkabilen sürücülerin 50GB'lık versiyonu 629$, 100GB'lık versiyonu 799$, 200GB'lık versiyonu 1349$, 400GB'lık versiyonu da 2199$'dan sunuluyor.


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ahmetsaid_ak 7 yıl en beğenilen
Adamın biri 2012 de 1GB/$ dediydi o adamı çağırın bana.
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mladenbmv 7 yıl
aman hepsi ayni ozellik fiyat ayni birisi 50 tl daha ucuz olsa fiyatlar duser ama hepsi sabit fiyat.firmalar anlasmislar el birligi yapiyorlar.
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xLmNt13 7 yıl
buna da bir göz atın fiyatı çok uygun

incehesap.com/...
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xLmNt13 7 yıl
ssd ler baya ucuzladı artık 2000 lira ve üstü pc ler için en az 60 gb ssd şart...
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rabbitweed 7 yıl
KaraKanarya
OCZ Vertex serisinde 256 GB 289$, 512 GB 654$, satabikmek için marka ismini OCZye benzet OWC yap çakma, fiyatları benzetme.. :) , turşuluk bunlar.

talihsiz aciklama olmus,bilmeden yorum yapmamak gerek.
OWC,ozellikle amerikada butun mac kullanicilarinin bildigi ve en guvenilir aksesuar markalarindan biridir.Macsales.com internet adresidir.mac icin bir suru parca satar.Haberde konu olan urunun Pro olmayanini OWC mercury 6G 120gb SSD kullaniyorum yazdan beri.sektorun en hizli SSD sidir.
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mokinto 7 yıl
ahmetsaid_ak
Adamın biri 2012 de 1GB/$ dediydi o adamı çağırın bana.

OCZ Technology 128 GB Petrol Series 2.5-Inch $147.89 147,89/128=1,15 usd GB
Üstelik 2012 başındayız fena değil bence.
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ahmetsaid_ak 7 yıl mokinto
mokinto

ahmetsaid_ak

Adamın biri 2012 de 1GB/$ dediydi o adamı çağırın bana.


OCZ Technology 128 GB Petrol Series 2.5-Inch $147.89 147,89/128=1,15 usd GB
Üstelik 2012 başındayız fena değil bence.

SATA2 ler 2TL/GB,SATA3 ler 3TL/GB olsun razıyım.
60GB SATA2>120TL
60GB SATA3>180TL
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alito 7 yıl
kendini bilmem ama fiyatı tam müzelik
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funnyboyy 7 yıl
Şu anda Türkiyede gidecek bi ürün deyil fiat konusunda tabikide.performans olarak normal bir sistem kurmak isteyen kullanıcılar vertex kullanabılır.bu urun bıraz agır kalır.
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E_Aydin35 7 yıl
Bencede çok iyi olmuş hızlar çok iyi önlemler de güzel ancak fiyat çok fazla.:)BU SSD ile birlikte 100 mbit'internet ile tabi SSD kapasitesi 3-5 Terabyte olucak arşiv yaparım valla..:)
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il60hami84 7 yıl
ÇOK İYİ OLDU AMA FİYATLARIN DAHA DÜŞMESİ LAZIM
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TIRAZLI 7 yıl
KaraKanarya
OCZ Vertex serisinde 256 GB 289$, 512 GB 654$, satabikmek için marka ismini OCZye benzet OWC yap çakma, fiyatları benzetme.. :) , turşuluk bunlar.

marka ismini ocz ye benzetmekmi,sen google dan biraz araştırma yap bakalım ocz mi daha eski owc mi?araştırmadan laf salatası olsun diye yazıyorsun.
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1963bursa 7 yıl
Misafir, misafirliğini bil, değmez diyorum, anlayıp anlamadan yorum yapmakta neyin nesi. Araştırırsan göreceksin, çok pahalı. Daha ucuz olmasını bekliyorum, anla. Yorma beni, senle uğraşamam.
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