OWC'den 68 dolara 30GB kapasiteli SSD sürücü

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Ağırlıklı olarak Apple ürünlerine yönelik donanımlar sunan OWC, 30GB kapasiteli yeni SSD sürücüsünü kullanıma sunuyor. Firmanın güncel ürün gamındaki en ekonomik SSD çözümü olan Mercury Extreme Pro 3G isimli yeni sürücü, SandForce firmasının SF-2141 kodlu NAND Flash bellek kontrolcüsünü kullanan sürücü, SATA 3Gbps (SATA-II) desteği sunuyor.
Sıralı okuma hızı 263MB/saniye, sıralı yazma hızı ise 258MB/saniye olarak açıklanan TRIM destekli Mercury Extreme Pro 3G'nin hata öncesi kullanım süresi ise 2 milyon saat olarak açıklandı. OWC, 30GB kapasiteli yeni sürücüsünü 68$ seviyesinden pazara sunuyor.
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SLC olsa sadece NAND'larin fiyati 68 dolar olmasin :)
bu hayali sanırım 5 yıl ertelemen gerkecek :D
5 yıl sonra fiyatlar o şekilde oldugunda 80GB=100TL 160GB=180TL sana mantıklı gelecek
ebay.com/...
türkiyede de var ama 61tl biraz tuzlu.beklemeyi sevmiyorsan buradan alabilirsin.
hepsiburada.com/...
kargo dahil 12,99$ diyor. 25tl civarı.Gümrükte yada ptt de başına bir şey gelmezse 15günde elinde olur.Ben sürekli ebaydan malzeme alıyorum 1 sefer kargom gelmedi o kadar.ebay ve paypala üye olup alabilirsiniz.
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