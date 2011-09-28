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OWC'den 68 dolara 30GB kapasiteli SSD sürücü

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
19,4b
1
30
HDD / SSD
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Ağırlıklı olarak Apple ürünlerine yönelik donanımlar sunan OWC, 30GB kapasiteli yeni SSD sürücüsünü kullanıma sunuyor. Firmanın güncel ürün gamındaki en ekonomik SSD çözümü olan Mercury Extreme Pro 3G isimli yeni sürücü, SandForce firmasının SF-2141 kodlu NAND Flash bellek kontrolcüsünü kullanan sürücü, SATA 3Gbps (SATA-II) desteği sunuyor.
Sıralı okuma hızı 263MB/saniye, sıralı yazma hızı ise 258MB/saniye olarak açıklanan TRIM destekli Mercury Extreme Pro 3G'nin hata öncesi kullanım süresi ise 2 milyon saat olarak açıklandı. OWC, 30GB kapasiteli yeni sürücüsünü 68$ seviyesinden pazara sunuyor.

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october27 8 yıl en beğenilen
ürünü bedava verseler forumda üzerine neden para vermiyorlar diyecek arkadaşlar çıkacak galiba
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Process64 8 yıl
Windows 7 de kurulabilir, yaklaşık 10 GB yer tutar, kalan 20 GB'ye de en sık kullanılan programlar kurulabilir.
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Solid State Disk 8 yıl
killnOd
SLC olsa dusunulebilirmis ama 30gb bu fiyata MLC ise anca 32bit xp kullananlar ve cok fazla beklentisi olmayanlar icin dusunulebilir belki.

SLC olsa sadece NAND'larin fiyati 68 dolar olmasin :)
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some_times 8 yıl
rakam çok iyi işletim sistemi ve tasarım yazılımlarına yeter medya için extra hdd le pc ye ciddi performans sağlanabilir. birtek render alırken sorun çıkarır yetersiz kalır hafıza.alternatif oarak 60gb sata 3 ssd alnabilir 500mb okuma hızına sahip 350tl civarı şuanda
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killnOd 8 yıl
SLC olsa dusunulebilirmis ama 30gb bu fiyata MLC ise anca 32bit xp kullananlar ve cok fazla beklentisi olmayanlar icin dusunulebilir belki.
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ertantasa 8 yıl
PAHALI.
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aspirin_00 8 yıl
en ideal 60 gb olması ssd için hem sistem kurmak hem gerekli programları artı 2 3 tane oyun 60 gb ssd 512 mb okuma yazma 200 tl olsa alınır...
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aspirin_00 8 yıl
Cagdas dv6196
500 lira falan nedir ya HDD almak için. Kafayı mı yediniz?40GB = 100TL, 80GB = 180TL mantıklı. Gerisi olmaz. Windows kurmak için de en az 40GB lazım diye 40GB, yoksa kimseye yetmez. 4xFullHD Blueray rip, hooop bitti gitti.Hayalim, 500GB SSD 250TL...

bu hayali sanırım 5 yıl ertelemen gerkecek :D
1 Yanıt Yanıtla +1
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lTriviuml 8 yıl aspirin_00
aspirin_00

Cagdas dv6196



500 lira falan nedir ya HDD almak için. Kafayı mı yediniz?40GB = 100TL, 80GB = 180TL mantıklı. Gerisi olmaz. Windows kurmak için de en az 40GB lazım diye 40GB, yoksa kimseye yetmez. 4xFullHD Blueray rip, hooop bitti gitti.Hayalim, 500GB SSD 250TL...




bu hayali sanırım 5 yıl ertelemen gerkecek :D

5 yıl sonra fiyatlar o şekilde oldugunda 80GB=100TL 160GB=180TL sana mantıklı gelecek
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ayhand28 8 yıl
Lite sürüm windows 7lerden haberiniz yok sanırım. Çok az yer tutuyor. 30gb yeterli gelir sistem kurmak için
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mehmetbaris87 8 yıl
slm umut bey, bu donanım haberdeki msjınızda bulunun hdd caddy çok kullanışlı gözüküyor, ben araştırdım ancak nette bulamadım.. nasıl ve nereden satın alabilirim bilginiz var mı? bilgisayarım hp pavilion dv5000 serisi
umutarslan.com
Father Torque
Muse00 olmamış 30 gb 68 dolar ? 30 gb a wındows 7 kurulmaz be
Evdeki bilgisayarımda tüm sistem C sürücüsü olarak tam da bu tür bir 30gblık SSD üzerine kurulu ve yaklaşık 7-8gb da boş yer kalmış durumda.
60gb team ssdye win7 ultimte 64bit kurunca ve update alınca 20-25gb kadar yer kalıyor.bi photoshop kursan bi kaç video düzenleme programı yer bitiyor.performans için ssd alanlar 32 bit kurmaz heralde.30gb win7 64bit için çok az.en az 3tane alıp raid yaparsanız acayip bir hızlı sisteminiz olur :) laptop kullanıcıları için içinde ssd ve dvd sürücüsü yerine hdd takmaya yarayan bu parçayı öneririm
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1 Yanıt Yanıtla
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umutarslan.com 8 yıl mehmetbaris87
mehmetbaris87

slm umut bey, bu donanım haberdeki msjınızda bulunun hdd caddy çok kullanışlı gözüküyor, ben araştırdım ancak nette bulamadım.. nasıl ve nereden satın alabilirim bilginiz var mı? bilgisayarım hp pavilion dv5000 serisi

umutarslan.com

Father Torque
Muse00 olmamış 30 gb 68 dolar ? 30 gb a wındows 7 kurulmaz be
Evdeki bilgisayarımda tüm sistem C sürücüsü olarak tam da bu tür bir 30gblık SSD üzerine kurulu ve yaklaşık 7-8gb da boş yer kalmış durumda.
60gb team ssdye win7 ultimte 64bit kurunca ve update alınca 20-25gb kadar yer kalıyor.bi photoshop kursan bi kaç video düzenleme programı yer bitiyor.performans için ssd alanlar 32 bit kurmaz heralde.30gb win7 64bit için çok az.en az 3tane alıp raid yaparsanız acayip bir hızlı sisteminiz olur :) laptop kullanıcıları için içinde ssd ve dvd sürücüsü yerine hdd takmaya yarayan bu parçayı öneririm
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın




ebay.com/...


türkiyede de var ama 61tl biraz tuzlu.beklemeyi sevmiyorsan buradan alabilirsin.
hepsiburada.com/...


kargo dahil 12,99$ diyor. 25tl civarı.Gümrükte yada ptt de başına bir şey gelmezse 15günde elinde olur.Ben sürekli ebaydan malzeme alıyorum 1 sefer kargom gelmedi o kadar.ebay ve paypala üye olup alabilirsiniz.
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zafercap 8 yıl
Ürün ucuz fiyatlı ssd lere örnek olur umarım. Böyle bir diski İntel in çıkardığı smart response özelliği ile kullanılabilir gayette güzel olur. Bunu seagate nin hibrid diskleri gibi örnekleyebilirim. Tr ye bu fiyattan gelirse alabilirim.
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Batuist 8 yıl
Türkiyede 168 dolar olur..
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Rubisco 8 yıl
Buna yakın fiyata başka bir SSD varmı ??
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