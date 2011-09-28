OWC'den 68 dolara 30GB kapasiteli SSD sürücü

Ağırlıklı olarak Apple ürünlerine yönelik donanımlar sunan OWC, 30GB kapasiteli yeni SSD sürücüsünü kullanıma sunuyor. Firmanın güncel ürün gamındaki en ekonomik SSD çözümü olan Mercury Extreme Pro 3G isimli yeni sürücü, SandForce firmasının SF-2141 kodlu NAND Flash bellek kontrolcüsünü kullanan sürücü, SATA 3Gbps (SATA-II) desteği sunuyor.

Sıralı okuma hızı 263MB/saniye, sıralı yazma hızı ise 258MB/saniye olarak açıklanan TRIM destekli Mercury Extreme Pro 3G'nin hata öncesi kullanım süresi ise 2 milyon saat olarak açıklandı. OWC, 30GB kapasiteli yeni sürücüsünü 68$ seviyesinden pazara sunuyor.