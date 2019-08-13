Obezite; kanser riskini sanılan miktarlardan 2 kat daha fazla artırıyor

University of Bristol kurumundan bir grup akademisyenin yaptığı araştırmanın sonuçlarına göre; obezite ve fazla kilolu bireyler, eski oranlara göre en az 2 kat daha fazla kanser riski barındırıyor. International Journal of Epidemiology dergisinde yayımlanan araştırma Uluslararası Kanser Araştırmaları kurumu başkanlığında yapıldı ve Bristol Medical School araştırmacıları tarafından icra edildi.

Yaygın kanser tipleri analiz edildi

Ayrıca Bkz.

"Koşarken kollarımızı neden bükeriz ?"

Journal of Epidemiolog

https://medicalxpress.com/news/2019-08-effect-overweight-obese-cancer-previously.html

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Araştırma ekibiile ilişkili kanser tiplerininyaptı. Daha sonra beden-kitle indeksi ( BMI ) ile kanser riskleri arasındaki ilişkinin genetikile tahminlerine ulaşıldı ve bu tahminlerObezitenin, önemli bir kanser nedeni olduğu düşünülmekle birliktekanser türlerinindüşünülüyordu.. Özellikleveülkelerde bu oranın gittikçe arttığı tahmin ediliyor.Bristol Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde klinik epidemiyoloji Profesörüyapılan analizler neticesinde, aşırı kilonun kanser üzerindeki etkisinin, sanılan oranlardan daha yüksek olduğunu bildiriyor.Araştırma Internationaly dergisinde yayımlandı.