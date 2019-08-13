Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Büyük Slayt ve Popüler Haberler
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası
Şu anda 5 kişi burada

Obezite; kanser riskini sanılan miktarlardan 2 kat daha fazla artırıyor

University of Bristol kurumundan bir grup akademisyenin yaptığı araştırmanın sonuçlarına göre; obezite ve fazla kilolu bireyler, eski oranlara göre en az 2 kat daha fazla kanser riski barındırıyor.
2 sa.
241
5
3
Diğer Bilim ve Teknoloji
Tuğrul Güven Erturun
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
University of Bristol kurumundan bir grup akademisyenin yaptığı araştırmanın sonuçlarına göre; obezite ve fazla kilolu bireyler, eski oranlara göre en az 2 kat daha fazla kanser riski barındırıyor. International Journal of Epidemiology dergisinde yayımlanan araştırma Uluslararası Kanser Araştırmaları kurumu başkanlığında yapıldı ve Bristol Medical School araştırmacıları tarafından icra edildi.

Yaygın kanser tipleri analiz edildi


Araştırma ekibi 8 farklı obezite ile ilişkili kanser tiplerinin genetik analizlerini yaptı. Daha sonra beden-kitle indeksi ( BMI ) ile kanser riskleri arasındaki ilişkinin genetik Mendeliyen randomizasyon ile tahminlerine ulaşıldı ve bu tahminler eski klasik kohort çalışmalarından elde edilen veriler ile karşılaştırıldı.

Obezitenin, önemli bir kanser nedeni olduğu düşünülmekle birlikte gelir seviyesi yüksek ülkelerdeki kanser türlerinin %6'sının obezite ile ilişkili olduğu düşünülüyordu. Yeni araştırma sonuçlarına göre ise bu oran daha yüksek seviyelerde seyrediyor. Özellikle gelişmiş ve gelir düzeyi yüksek ülkelerde bu oranın gittikçe arttığı tahmin ediliyor.

Bristol Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde klinik epidemiyoloji Profesörü Richard Martin yapılan analizler neticesinde, aşırı kilonun kanser üzerindeki etkisinin, sanılan oranlardan daha yüksek olduğunu bildiriyor. Yani aşırı kilo kanser açısından, düşünülenden çok daha fazla risk barındırmakta.

Ayrıca Bkz. "Koşarken kollarımızı neden bükeriz ?"

Araştırma International Journal of Epidemiology dergisinde yayımlandı.

https://medicalxpress.com/news/2019-08-effect-overweight-obese-cancer-previously.html Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
istanbullular 13 dk.
Hayatımızı kolaylaştıran her gelişme, beden yorgunluğumuz üzerinden kalkan her yük, beden gücümüzün azalmasını da beraberinde getiriyor.
Bilinmesi gereken şudur! Terleme, yorulma, kas ağrısı, nefes nefese kalma bu hayatın birer parçasıdır! Tatlı yemenin keyfi ile acı yemenin keyfi nasıl farklıysa, yorulmakta dinlenmekten farklıdır. Dinlenmek ve yorulmak hayatın farklı birer lezzetleridir.
Modern tembelliğin bedeli hangi aşamalarda ortaya çıkar:
Kullanılmayan kaslar zamanla zayıflar.
Toplam kas kütlesi azalır.
Kas kütlesinin azalmasıyla, kaslar daha az enerji tüketir hale gelir.
Vücudun enerji ihtiyacı azalır.
Metabolizma hızında göreceli düşüş görülür.
Detaylar:
Modern tembelliğin bedeli: “Diyabet, Hiperlipidemi ve Hipertansiyon”:
hekimimyanimda.com/...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Mesutzgvn 50 dk.
Canan Karatay: Ekmeği bırakın!
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
IceRulez 55 dk.
BMİ kadar saçma birşey yok. kişinin kas kütlesini ölçmüyor maalesef. Önemli olan yağ oranıdır kilo değil.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 12 dk. Sony’den yeni araç içi eğlence sistemi: XAV-AX8000 1 sa. Tesla model 3'ün anahtarı insan koluna nakledildi 1 sa. Spotify Android uygulamasının widget desteği kaldırıldı 2 sa. GÖRÜNTÜLENEN Obezite; kanser riskini sanılan miktarlardan 2 kat daha fazla artırıyor Sonraki AMD, Polaris mimarisiyle bir kez daha karşımıza çıkmaya hazırlanıyor 4 sa. Cebe sığabilen DJI Osmo Mobile 3 gimbal duyuruldu 5 sa. Donanım sürücüleri tehlike saçıyor 7 sa. ASELSAN üretimi Lazer Savunma Sistemi’nin Libya’da kullanıldığı iddia ediliyor 8 sa. Vivo iQOO Pro 5G'nin teknik özellikleri TENAA'da listelendi 11 sa. Facebook'un Android uygulamasına karanlık mod geliyor 12 sa. Tumblr satıldı 13 sa. Ön yüklü uygulamalar risk saçıyor 14 sa. HTC, yeni bir akıllı telefon tanıtacağını doğruladı 15 sa. Minecraft’ın gelişmiş grafik paketi güncellemesi iptal edildi 16 sa. Samsung’un orta sınıf ürün bombardımanı işe yaramışa benziyor 1 gün Uzaydan sera gazlarını tespit eden uydular geliyor 1 gün DxOMark’ın yeni lideri Samsung Galaxy Note 10+ 5G oldu! 1 gün Akıllı araçlardaki eCall teknolojisi Turkcell’e emanet 1 gün Intel 2021 yılında sunacağı oyuncu odaklı NUC üzerinde çalışmaya başladı: RTX 2060'lı model yolda 1 gün Twitter'a tweetlere verilen yanıtları takip edebilmenize olanak tanıyan yeni bir özellik geliyor 1 gün SK Hynix tek kümede 460 GB/s hıza ulaşan HBM2E belleğini duyurdu 1 gün Apple otonom araç ekibini büyütüyor 1 gün Note 10 okuma ve yazma hızlarında UFS 3.0 kullanan diğer telefonları geride bıraktı 1 gün Aynı makinede çek, bastır! "Canon Zoemini S incelemesi" Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
God of War'un En Zorlandığımız Savaşları
Bölüm Sonu Canavarı
Call of Duty: Modern Warfare 24 Dakikalık Çok Oyunculu Oynanış...
Bölüm Sonu Canavarı
DxOMark’ın yeni lideri Samsung Galaxy Note 10+ 5G oldu!
DonanımHaber
Uzungöl'de Arap Kutlaması Rezilliği (Çocuğun Elinde Kılıç Var!)
DH Forum
Bir Oyuncu, Resident Evil 4'teki Bela Düşman Chainsaw Guy'ı Sa...
Bölüm Sonu Canavarı
Kilosu 80 TL Olan Kars Gravyer Peynirinin İmalathanesi
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim