Obezite; kanser riskini sanılan miktarlardan 2 kat daha fazla artırıyor

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University of Bristol kurumundan bir grup akademisyenin yaptığı araştırmanın sonuçlarına göre; obezite ve fazla kilolu bireyler, eski oranlara göre en az 2 kat daha fazla kanser riski barındırıyor. International Journal of Epidemiology dergisinde yayımlanan araştırma Uluslararası Kanser Araştırmaları kurumu başkanlığında yapıldı ve Bristol Medical School araştırmacıları tarafından icra edildi.
Yaygın kanser tipleri analiz edildi
Araştırma ekibi 8 farklı obezite ile ilişkili kanser tiplerinin genetik analizlerini yaptı. Daha sonra beden-kitle indeksi ( BMI ) ile kanser riskleri arasındaki ilişkinin genetik Mendeliyen randomizasyon ile tahminlerine ulaşıldı ve bu tahminler eski klasik kohort çalışmalarından elde edilen veriler ile karşılaştırıldı.
Obezitenin, önemli bir kanser nedeni olduğu düşünülmekle birlikte gelir seviyesi yüksek ülkelerdeki kanser türlerinin %6'sının obezite ile ilişkili olduğu düşünülüyordu. Yeni araştırma sonuçlarına göre ise bu oran daha yüksek seviyelerde seyrediyor. Özellikle gelişmiş ve gelir düzeyi yüksek ülkelerde bu oranın gittikçe arttığı tahmin ediliyor.
Bristol Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde klinik epidemiyoloji Profesörü Richard Martin yapılan analizler neticesinde, aşırı kilonun kanser üzerindeki etkisinin, sanılan oranlardan daha yüksek olduğunu bildiriyor. Yani aşırı kilo kanser açısından, düşünülenden çok daha fazla risk barındırmakta.
Ayrıca Bkz. "Koşarken kollarımızı neden bükeriz ?"
Araştırma International Journal of Epidemiology dergisinde yayımlandı.
https://medicalxpress.com/news/2019-08-effect-overweight-obese-cancer-previously.html Yorum Yaz Paylaş Tweetle
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Modern tembelliğin bedeli hangi aşamalarda ortaya çıkar:
Kullanılmayan kaslar zamanla zayıflar.
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Kas kütlesinin azalmasıyla, kaslar daha az enerji tüketir hale gelir.
Vücudun enerji ihtiyacı azalır.
Metabolizma hızında göreceli düşüş görülür.
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