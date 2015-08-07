Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Oculus Cinema sanal dünyada arkadaşlarımızla birlikte film izleme imkanı sunuyor

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
4,2b
1
4
Diğer Bilim ve Teknoloji
Oğuz Avcı
Editör
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Oculus Cinema sanal dünyada arkadaşlarımızla birlikte film izleme imkanı sunuyor
 
Sanal gerçeklik gözlükleri bizleri farklı dünyaların içine sokabiliyor. Ancak bu sanal dünyaların içerisinde gerçekle etkileşime geçebilen tek kişi olmamız buruk bir yalnızlık hissi doğuracaktır. Sanal gerçekliği kişisel bir sinema salonuna çeviren Oculus Cinema ise bu yalnızlığı giderek yeni bir formül buldu.
Kısaca bahsetmek gerekirse Oculus Cinema sizi tam anlamıyla aksiyonun içerisine sokmuyor ancak evinizin koltuğunda uzanırken bambaşka yerlerde sinema salonuna gitmişsiniz gibi film izlemenize imkan veriyor. Sıradan bir filmi sinemaya gitmiş gibi klasik bir atmosferde izleyebilirken bir bilim kurgu filmini ayın yüzeyindeki bir perdeden izleyebiliyorsunuz. Ancak Oculus geliştiricileri sinemaya gitmenin yalnız yapılan bir aktivite olmadığının farkına varmış durumda.
Oculus Cinema sanal dünyada arkadaşlarımızla birlikte film izleme imkanı sunuyor
 
Oculus Cinema - Ay'da yer alan sinema salonu 
Yeni özellik ise arkadaşlarımızla birlikte aynı salona girerek sinema izleme imkanı sunuyor. Film izlediğimiz sanal sinema salonunda başımızı sağa veya sola çevirdiğimizde yanımızda arkadaşlarımızı görebileceğiz. Bu sayede tıpkı sinema salonlarında olduğu gibi aktivitenin beraber yapılması ve insanların filmin ardından birbirleriyle düşüncelerini paylaşabilmesi amaçlanıyor. Half Life 2 üzerine kurulan ve Sandbox modunda sınırsız imkan sunan Garry's Mod oyununda benzer şekilde bir çok sinema salonu haritasının yaratıldığını ve insanların oyun üzerinden aynı salonlarda buluşarak film izlediğini düşünürsek bu hamle oldukça ilgi görecektir.
Gear VR'a eklenen yeni özellik kısa Oculus Rift'te ise çıkışıyla birlikte yer alacak.  Örnek bir Oculus Cinema videosuna aşağıdan ulaşabilirsiniz.

http://www.engadget.com/2015/08/06/oculus-cinema-watch-movies-together/ Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
savinelli 4 yıl en beğenilen
bu kadar kasacağınıza poponuzu kaldırın da sinemaya gidin. hem daha ucuz olur hem de hava almış olursunuz.
Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
kadirirdem 4 yıl
şimdilik direk sinemaya gitmek daha karlı duruyor ama ilerde gelişince daha iyi olur....
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
brshr 4 yıl
Suretler filminde de insanlar robotları yönetiyorlardı yattıkları yerden. Ne meraklılar insanları koltuklara çakmaya. Azcık bir tarafınızı kaldırın da gezi yav
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
savinelli 4 yıl en beğenilen
bu kadar kasacağınıza poponuzu kaldırın da sinemaya gidin. hem daha ucuz olur hem de hava almış olursunuz.
Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
PeYLeR. 4 yıl
Sanal gerçeklikte full hd ekranlı teller yetersiz kalıyor. Htc one ile izlediğim film ile note4 arasında aşırı bir kalite farkı var.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
Ekrem İmamoğlu Esnafla Diyaloğu
DH Forum
Manuel vites mi, Otomatik vites mi
DH Forum
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
NASA, 'geceyle gündüzün buluştuğu'
DonanımHaber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim