Oculus Cinema sanal dünyada arkadaşlarımızla birlikte film izleme imkanı sunuyor

Sanal gerçeklik gözlükleri bizleri farklı dünyaların içine sokabiliyor. Ancak bu sanal dünyaların içerisinde gerçekle etkileşime geçebilen tek kişi olmamız buruk bir yalnızlık hissi doğuracaktır. Sanal gerçekliği kişisel bir sinema salonuna çeviren Oculus Cinema ise bu yalnızlığı giderek yeni bir formül buldu.

Kısaca bahsetmek gerekirse Oculus Cinema sizi tam anlamıyla aksiyonun içerisine sokmuyor ancak evinizin koltuğunda uzanırken bambaşka yerlerde sinema salonuna gitmişsiniz gibi film izlemenize imkan veriyor. Sıradan bir filmi sinemaya gitmiş gibi klasik bir atmosferde izleyebilirken bir bilim kurgu filmini ayın yüzeyindeki bir perdeden izleyebiliyorsunuz. Ancak Oculus geliştiricileri sinemaya gitmenin yalnız yapılan bir aktivite olmadığının farkına varmış durumda.

Oculus Cinema - Ay'da yer alan sinema salonu

Yeni özellik ise arkadaşlarımızla birlikte aynı salona girerek sinema izleme imkanı sunuyor. Film izlediğimiz sanal sinema salonunda başımızı sağa veya sola çevirdiğimizde yanımızda arkadaşlarımızı görebileceğiz. Bu sayede tıpkı sinema salonlarında olduğu gibi aktivitenin beraber yapılması ve insanların filmin ardından birbirleriyle düşüncelerini paylaşabilmesi amaçlanıyor. Half Life 2 üzerine kurulan ve Sandbox modunda sınırsız imkan sunan Garry's Mod oyununda benzer şekilde bir çok sinema salonu haritasının yaratıldığını ve insanların oyun üzerinden aynı salonlarda buluşarak film izlediğini düşünürsek bu hamle oldukça ilgi görecektir.

Gear VR'a eklenen yeni özellik kısa Oculus Rift'te ise çıkışıyla birlikte yer alacak. Örnek bir Oculus Cinema videosuna aşağıdan ulaşabilirsiniz.

http://www.engadget.com/2015/08/06/oculus-cinema-watch-movies-together/