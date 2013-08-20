Bir Kickstarter projesi ile hayat bulan ve oyuncuları oyunların içerisine sokarak gerçekliği arttıran Oculus Rift, Oculus Share isimli resmi bir paylaşım platformuna kavuştu.

Kickstarter üzerinde en çok bağış toplayan projelerden Oculus Rift, gözlük şeklinde takılarak kişileri oyunların ya da diğer ortamların içerisine sokabiliyor ve kafa hareketlerini oldukça algılayarak farklı bir deneyim yaşatabiliyor . Birçok geliştiricinin yüksek oranda ilgisini çeken ve hazırlanan uygulamalar ile kullanım alanı devamlı olarak çeşitlenen ürünün, artık "Oculus Share" isimli beta sürecine başlanan resmi bir paylaşım platformu da bulunuyor. Farklı geliştiricilerin hazırladıkları oyun, oyun demoları, eklenti paketleri ya da diğer uygulamaların yer aldığı bu servise (Özel bir onaylama süreci sonucunda) geliştirme merkezine giriş bilgileri ile adım atılabiliyor.

Oculus Rift'in gerçek gücünü ortaya koymak, hazırlanan uygulamaların farklı kişilere ulaştırılarak geliştirilmesi ve genel olarak toplu bir uygulama merkezi olması açısından önem taşıyan Oculus Share servisine buradan ulaşabilirsiniz.





http://www.engadget.com/2013/08/19/oculus-share-beta-launch/