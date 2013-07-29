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Oculus Rift ile insansız hava aracı kontrol ve görüntüleme sistemi: Oculus Rift FPV

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Can Tunçer
Haber Editörü
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Oculus Rift ile insansız hava aracı kontrol ve görüntüleme sistemi: Oculus Rift FPV

Bir Kickstarter projesi ile hayat bulan ve kişileri oyunların içerisine sokarak üst seviye bir gerçekçilik ve deneyim sağlayan Oculus Rift, farklı alanlarda da kullanılmaya devam ediyor.
İsveç merkezli hava kameraları konusunda uzman firmalardan Intuitive Aerial, kendileri tarafından geliştirilen insansız hava aracı ve Oculus Rift'in birleşiminden oluşan bir sistem hazırlanmış durumdalar. Bu sistem sayesinde Oculus Rift'in görüş açısıyla insansız hava aracı kullanımı sağlayan ekip, bunu insansız hava aracı içerisinde yerleştirilen çift kameralı bir dizüstü bilgisayar ile sağlıyor. Bu bilgisayar yerde Oculus Rift'in bağlı olduğu diğer bir bilgisayara anlık olarak görüntü gönderiyor (50 ile 100 metre arasında) ve bu sayede de aracı uçuran kişi çok daha etkili bir kullanım deneyimi elde edebiliyor.
120 ms gecikme ile gelen görüntüleri ve genel olarak Oculus Rift FPV sistemini çok daha iyi kamera ve kablosuz aktarma sistemleri ile geliştirmeyi hedefleyen ekip, ayrıca boyut olarak da çok daha kompakt ürünler kullanmak istiyor. Farklı birçok amaç için kullanılabilecek Oculus Rift FPV sistemi hakkında hazırlanmış tanıtım ve test videosunu aşağıda izleyebilirsiniz.
 
Oculus Rift ile insansız hava aracı kontrol ve görüntüleme sistemi: Oculus Rift FPV

http://intuitiveaerial.com/home/2013/7/14/oculus-fpv-first-flight Yorum Yaz
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Guest-0924579C4 6 yıl
az paraya çok iş istiyorsaanız dj phantom almak lazım.
yenisini bekliyorum şirkete alıcam bir tane yazın bir iki kullanıacak plan çıkar
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yamyam2576 6 yıl
01:23 çiftetelli oynuyo sandım bi an
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Fear of the Dark 6 yıl
Çok zevklidir bunlar.
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SkewCurrent 6 yıl
FPV uçuşlarıyla ilgili Melih Karakelle'nin kendi geliştirdiği dünyada ilk olan ürünler var. Örneğin kafa hareketlerinizle uçak kameranızı hareket ettiren sistemler(head tracker), belirlenen rota üzerinde uçma, uçulan rotayı çizme, stabilizasyon, tehlike veya arıza durumunda başlangıç konumuna dönebilme(go home) gibi gibi bir sürü sistem var Türk'ler tarafından geliştirilen, hemde çok daha ucuza. Bu biraz amatör işi...
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infom@n 6 yıl
Mr.Loney
maliyeti ne acaba

Aibot X6 30 ooo €
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Umutcan 6 yıl
3d'sini geçtim 2d uygun fiyatlı fpv gözlük sistemli bir rc uçak bile benim hayallerimi süslüyor. Rc uçağa pilot gözünden bakıp kontrol etmek müthiş bir zevk.
Youtube'da çeşitli fpv rc uçak videolarını bir izleyin mutlaka.



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raSe34 6 yıl
Mr.Loney
maliyeti ne acaba

herşeyiyle tam bir sistem en az 5-6 bini bulur.
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Mr.Loney 6 yıl
maliyeti ne acaba
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Diğer Bilim ve Teknoloji, uav ve insansız hava aracı
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