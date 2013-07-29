Oculus Rift ile insansız hava aracı kontrol ve görüntüleme sistemi: Oculus Rift FPV





Bir Kickstarter projesi ile hayat bulan ve kişileri oyunların içerisine sokarak üst seviye bir gerçekçilik ve deneyim sağlayan Oculus Rift, farklı alanlarda da kullanılmaya devam ediyor.

İsveç merkezli hava kameraları konusunda uzman firmalardan Intuitive Aerial, kendileri tarafından geliştirilen insansız hava aracı ve Oculus Rift'in birleşiminden oluşan bir sistem hazırlanmış durumdalar. Bu sistem sayesinde Oculus Rift'in görüş açısıyla insansız hava aracı kullanımı sağlayan ekip, bunu insansız hava aracı içerisinde yerleştirilen çift kameralı bir dizüstü bilgisayar ile sağlıyor. Bu bilgisayar yerde Oculus Rift'in bağlı olduğu diğer bir bilgisayara anlık olarak görüntü gönderiyor (50 ile 100 metre arasında) ve bu sayede de aracı uçuran kişi çok daha etkili bir kullanım deneyimi elde edebiliyor.

120 ms gecikme ile gelen görüntüleri ve genel olarak Oculus Rift FPV sistemini çok daha iyi kamera ve kablosuz aktarma sistemleri ile geliştirmeyi hedefleyen ekip, ayrıca boyut olarak da çok daha kompakt ürünler kullanmak istiyor. Farklı birçok amaç için kullanılabilecek Oculus Rift FPV sistemi hakkında hazırlanmış tanıtım ve test videosunu aşağıda izleyebilirsiniz.

http://intuitiveaerial.com/home/2013/7/14/oculus-fpv-first-flight