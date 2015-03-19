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Oculus Rift ve Samsung Gear VR destekli bisiklet eğitim aparatı: Widerun

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Can Tunçer
Haber Editörü
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Oculus Rift ve Samsung Gear VR destekli bisiklet eğitim aparatı: Widerun

Profesyonel bisikletçiler ya da evinde egzersiz yapmak isteyenlerin sıklıkla kullandığı bisiklet eğitim aparatları, görevlerini başarılı şekilde yerine getiriyor olmalarına rağmen yeri geldiğinde oldukça sıkıcı olabiliyorlar. Bu durumu günümüz teknolojisiyle geride bırakmayı amaçlayan Widerun, sürece sanal gerçeklik deneyimini dahil ediyor.
Şimdilik Oculus Rift DK1/DK2 ve Samsung Gear VR ile uyumlu olarak çalışan bisiklet eğitim aparatı Widerun, kişileri daha önceden 360 derece kameralar ile kaydedilen noktalara (Örneğin Çin Seddi, SanFrancisco ya da bir parkur) götürüyor ve ilginç olarak sanal ortamda bir yokuşa gelindiği zaman bisiklete uyguladığı kavrama gücünü arttırarak, gerçekten bir yokuş çıkılıyormuş hissiyatı ya da zorluğu sağlayabiliyor. 26 ile 29 jant arası bütün bisiklet modelleriyle aktif olarak kullanılabilen ürün, gerçek bir hareket süreci sağlandığı için de birçok sanal gerçeklik gözlüğünde meydana gelen mide bulantısı ve baş dönmesi gibi detaylarına burada değindiğimiz kinetozis sorununu da yaşatmıyor. Saate 30 km hıza kadar takip edebilen ve 30/-30 arası direksiyon hareketlerine izin veren Widerun, Bluetooth kablosuz bağlantı teknolojisiyle de kullanılan kablo sayısını en aza indirgeyebiliyor.
Kickstarter üzerinde konan 30,000 pound bağışın henüz 5,729 poundluk kısmını toplamayı başaran Widerun, yapılacak en az 275 pound bağış ile 2016 Nisan ayında elde edilebiliyor. Ürünün tanıtım videosunu aşağıda izleyebilirsiniz. 
Oculus Rift ve Samsung Gear VR destekli bisiklet eğitim aparatı: Widerun


https://www.kickstarter.com/projects/1113967159/widerun-the-first-full-immersive-vr-biking-experie Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Captain_Ivy 4 yıl
önceden çekilmiş videolara göre bisiklet sürüyormuş hissi veriyor anladığım kadarıyla. Fakat videoda bisikletli su içiyordu, sen gerçekte su içmezsen nası olacak?
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