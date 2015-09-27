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Oculus VR sanal gerçeklik gözlüğünün çıkış fiyatı açıklandı

3 yıl
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Cep Telefonu Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
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Oculus VR sanal gerçeklik gözlüğünün çıkış fiyatı açıklandı

Sanal gerçeklik alanında ses getiren projelerden birisi olan ve Kickstarter'da kendisini ispatladıktan sonra Facebook tarafından satın alınan Oculus Rift, gelecek yıl piyasaya çıkmak için hazırlıklarını sürdürüyor. Gözlüğün fiyatı da belli oldu.

Aksesuar tarzındaki gözlüklerin aksine Oculus Rift kendine özel donanımı ve ekranı olan bir cihaz. Bu bakımdan fiyatının da yüksek olması bekleniyor. Geçtiğimiz Mayıs ayında gözlük ve içerik sağlayacak bilgisayar donanımının 1500$ civarında olacağı gündeme gelmiş ancak gözlüğün net fiyatı açıklanmamıştı.

Hafta başındaki bir konferansta konuşan başkan yardımcısı Nate Michell, Oculus VR sanal gerçeklik gözlüğünün 300$ civarında bir fiyat etiketi ile satılacağını belirtti. Bu fiyatın içerisine gözlük, sensörler ve bir adet de Xbox One kontrolcüsü dahil olacak. Sadece gözlük almak isteyenlerin içerikleri işleyerek gözlüğe aktaracak güçlü bir PC donanımı edinmeleri gerekiyor. 

PC donanımını hazır almak isteyenler ise az önce bahsettiğimiz 1500$ fiyat seviyesindeki paketlerden tercih edebilecek. Bir bakıma sadece gözlük giriş seviyesine hitap eden bir fiyat etiketine sahip olacak diyebiliriz. Oculus VR modelinin gelecek yılın ilk aylarında satışa çıkması bekleniyor.

Diğer taraftan kendi sanal gerçeklik gözlüğünü geliştirerek PlayStation VR adı ile pazarlamaya hazırlanan Sony de gözlüğün bir konsol parasına denk olacağını belirtmişti. Bu da yaklaşık olarak 300$-399$ civarında bir meblağa denk geliyor. Bu bakımdan Oculus VR, PS VR ve HTC Vive gibi sanal gerçeklik gözlüklerinin yaklaşık 300$ seviyesinde sıkı bir rekabete gireceği anlaşılıyor. Bazı analiz uzmanları gelecek yıl sanal gerçeklik gözlüklerinin 3 milyon satış rakamına ulaşacağı öngörüsünü yapıyor.  

http://www.pcgamer.com/oculus-rift-price/ Yorum Yaz
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ShadowofDeath06 3 yıl en beğenilen
Gözlük sensörler ve xbox kontrolcüsü için 300 dolar gayet iyi fiyat bence. Yine de almadan biraz beklemek piyasa analizi yapmak lazım malum rakibi bol.
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DH Specialist 3 yıl
Gözlük takanlar bunu beğenmedi


Lens alıcaz mecbur
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selodonanımhaber 3 yıl
Ha şöyle donanımlı gözlük çıkarsınlar. Ne o öyle kartondan gözlükler, gözlüğe telefon koymalar.. Hangi çağda yaşıyoruz biz.

300 dolar çok iyi fiyat bence. Artık bundan sonra daha ucuza üretecek çinli noname üreticilerine iş düşüyor. Yakın zamanda aliexpress şenlenecek
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kadirirdem 3 yıl
300 dolar fiyat sanki iyi gibi geldi bana ama 1500 dolar baya pahalı...
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Patren 3 yıl
türkiye fiyatı 1500 olur
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alemburda34 3 yıl
Bence bütün sanal gerçeklik gözlükleri konsollarla uyumlu olması lazım Pc isteyenler çok ciddi paralar gerekiyor.zoraki pc dayatmamasi gerekiyor.üstelik tüm platformlarla uyumlu olması hızlı yaygınlaşmasını sağlayacaktır.
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ShadowofDeath06 3 yıl
Gözlük sensörler ve xbox kontrolcüsü için 300 dolar gayet iyi fiyat bence. Yine de almadan biraz beklemek piyasa analizi yapmak lazım malum rakibi bol.
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simbolmina 3 yıl
300 dolarsa iyi gerçekten. Bu arkadaşa eşlik edecek kart GTX 970 miydi?
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Seefoo 3 yıl simbolmina
simbolmina

300 dolarsa iyi gerçekten. Bu arkadaşa eşlik edecek kart GTX 970 miydi?

Resmi bir açıklama var mı bilmiyorum ancak 2 tane 1080p ekranda aynı anda 60-75fps oynayacak güçte bir ekran kartı deniyordu bunun içinde en az gtx970 lazım deniyordu.

Benim merak ettiğim pc tarafında gtx970 derken ps4 nasıl çalıştıracak bu VR gözlüğünü?Konsol pc karşılaştırmasında bu değerler ne kadar anlam ifade ediyor bilemiyorum ancak fillrate ve gflops bakımından ps4 deki gpu masaüstünde gtx950 ile 960 arasında.Konsollardaki optimizasyon aradaki farkı kapatacak kadar etkili mi?
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