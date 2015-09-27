Oculus VR sanal gerçeklik gözlüğünün çıkış fiyatı açıklandı

Sanal gerçeklik alanında ses getiren projelerden birisi olan ve Kickstarter'da kendisini ispatladıktan sonra Facebook tarafından satın alınan Oculus Rift, gelecek yıl piyasaya çıkmak için hazırlıklarını sürdürüyor. Gözlüğün fiyatı da belli oldu.





Aksesuar tarzındaki gözlüklerin aksine Oculus Rift kendine özel donanımı ve ekranı olan bir cihaz. Bu bakımdan fiyatının da yüksek olması bekleniyor. Geçtiğimiz Mayıs ayında gözlük ve içerik sağlayacak bilgisayar donanımının 1500$ civarında olacağı gündeme gelmiş ancak gözlüğün net fiyatı açıklanmamıştı.





Hafta başındaki bir konferansta konuşan başkan yardımcısı Nate Michell, Oculus VR sanal gerçeklik gözlüğünün 300$ civarında bir fiyat etiketi ile satılacağını belirtti. Bu fiyatın içerisine gözlük, sensörler ve bir adet de Xbox One kontrolcüsü dahil olacak. Sadece gözlük almak isteyenlerin içerikleri işleyerek gözlüğe aktaracak güçlü bir PC donanımı edinmeleri gerekiyor.





PC donanımını hazır almak isteyenler ise az önce bahsettiğimiz 1500$ fiyat seviyesindeki paketlerden tercih edebilecek. Bir bakıma sadece gözlük giriş seviyesine hitap eden bir fiyat etiketine sahip olacak diyebiliriz. Oculus VR modelinin gelecek yılın ilk aylarında satışa çıkması bekleniyor.





Diğer taraftan kendi sanal gerçeklik gözlüğünü geliştirerek PlayStation VR adı ile pazarlamaya hazırlanan Sony de gözlüğün bir konsol parasına denk olacağını belirtmişti. Bu da yaklaşık olarak 300$-399$ civarında bir meblağa denk geliyor. Bu bakımdan Oculus VR, PS VR ve HTC Vive gibi sanal gerçeklik gözlüklerinin yaklaşık 300$ seviyesinde sıkı bir rekabete gireceği anlaşılıyor. Bazı analiz uzmanları gelecek yıl sanal gerçeklik gözlüklerinin 3 milyon satış rakamına ulaşacağı öngörüsünü yapıyor.

http://www.pcgamer.com/oculus-rift-price/