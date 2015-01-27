Oculus sanal gerçeklik filmi hazırlıyor

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Genelde oyunlar ile bağdaşlaştırılan teknoloji için Oculus'un kurduğu film yapım şirketi Story Studio'nun yapımcısı Edward Saatchi ise "Oculus filmlere odaklanacak" açıklaması yaptı.
Story Studio ismi verilen Oculus VR için içerik üretecek yapım şirketi ise Pixar Animation Studios, Lucasfilm Ltd. gibi önemli film şirketlerinden transfer edilen çalışanlardan oluşan bir ekibe sahip. Stüdyonun duyurduğu ilk film ise "Lost" adını taşıyor. İzleyicinin hızına bağlı olarak 3.5 dakika ile 10 dakika arasında bir tecrübe sunacak film yayınlanan sahnesinde animasyon şeklinde hazırlanan robotik bir elin orman içerisinde hareket edeceği görülüyor. Film kısa olsa da doyurucu bir içerik sunabileceği söyleniyor.
Holywood'un ve bağımsız film yapımcılarının ilgi gösterdiği platform için ise nasıl içerik hazırlandığını bilmediklerini söyleyen Oculus CEO'su Brendan Irib "Onlara verecek bir cevabımız yok" açıklamasını yaptı. CEO aynı zamanda "Oyunlar konusunda sanal gerçekliğe nasıl başlayacağımızı biliyorduk, fakat sanal gerçeklik sunan filmlere nasıl başlayacağımızı bilmiyoruz" dedi.Filmin yayınlanmasının ardından kamera arkası sahnelerin paylaşılacağı ve Story Studio'nun ilk parti film yapımcılarına da destek olacağı açıklandı.
Story Studio'nun hazırlayacağı filmin ardından film sektörünün de bu konuda tecrübe kazanacağı ve sanal gerçeklik kaskları için içeriklerin hızla artacağı düşünülüyor.
Story Studio'nun hazırlayacağı filmin ardından film sektörünün de bu konuda tecrübe kazanacağı ve sanal gerçeklik kaskları için içeriklerin hızla artacağı düşünülüyor.
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Kaldi ki, bunda bir sahneyi cekerken kamera degistirerek yapilan check point diyebilecegimiz yerler olmiyacak, zira tek kamera var, o da gozunuz.Bir sahneyi kusursuz cekene kadar yapmalari gerekicek ve dublorlerle degisim olmasi asiri zor olucak.Kaldi ki aksiyon filmlerindeki kamera oyunlari kalkicak, ustune 360 derece cekmek zorunda olduklari icin maliyet tavan yapicak.O yuzden bence su an icin asiri zor.
Bu filmleri çekebilen teknoloji şu an zaten mevcut, tabletin accelerometresi kısa bir videoyu denemiştim. Gerekli tek şey bu 3d vr gözlüklerinin yaygınlaşıp çoğu evde kendine yer bulması.
Ondan sonra gelen filmleri görün. Korku filminde arkadan koşan karakter olmak...
İsterim ki, Oculus destekli ve onunla izlenen, normal metraj, en az 1 saat 36 dakikalık film yapsınlar da izleyeyim. Fiyatı da 40-50 lira olursa giderim.
Fakat farklısının olması da muhtemel, burada Oculus'ten bahsediyoruz
tam tersi. 5D denilen olay para tuzağına döndü. oculus sağlam adımlarla geliyor. kopuk kopuk 5D hissiyatından ziyade direk gerçeklik algısı üzerine çalışıyorlar. yani beyin işleyişini inceleyerek daha bilimsel ve daha detaylı yaklaşıyorlar. başta da dediğim gibi tam tersi. 5D denilen olay kenarda köşede dururken. oculus devrim niteliği yaratacak ve gelecekte tüm oyunlar bu mantalite üzerinden gidecek. şu anda başlangıç aşamasındalar. evrim aşamasını gör bi de.