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Oculus sanal gerçeklik filmi hazırlıyor

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Oğuz Avcı
Editör
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Oculus sanal gerçeklik filmi hazırlıyor
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Kickstarter'da başarıya ulaşarak adını duyuran sanal gerçeklik kaskı Oculus VR daha sonra 2 Milyar dolar karşılığına Facebook'a satılmıştı. Bir süredir Facebook'un sahibi olduğu proje'nin en son hali ise CES 2015 fuarında tüketicilerin deneyimine sunulmuştu.

Mesut Çevik'in CES 2015 Oculus Rift incelemesi için tıklayın

Genelde oyunlar ile bağdaşlaştırılan teknoloji için Oculus'un kurduğu film yapım şirketi Story Studio'nun yapımcısı Edward Saatchi ise "Oculus filmlere odaklanacak" açıklaması yaptı.

Story Studio ismi verilen Oculus VR için içerik üretecek yapım şirketi ise Pixar Animation Studios, Lucasfilm Ltd. gibi önemli film şirketlerinden transfer edilen çalışanlardan oluşan bir ekibe sahip. Stüdyonun duyurduğu ilk film ise "Lost" adını taşıyor. İzleyicinin hızına bağlı olarak 3.5 dakika ile 10 dakika arasında bir tecrübe sunacak film yayınlanan sahnesinde animasyon şeklinde hazırlanan robotik bir elin orman içerisinde hareket edeceği görülüyor. Film kısa olsa da doyurucu bir içerik sunabileceği söyleniyor.

Holywood'un ve bağımsız film yapımcılarının ilgi gösterdiği platform için ise nasıl içerik hazırlandığını bilmediklerini söyleyen Oculus CEO'su Brendan Irib "Onlara verecek bir cevabımız yok" açıklamasını yaptı. CEO aynı zamanda "Oyunlar konusunda sanal gerçekliğe nasıl başlayacağımızı biliyorduk, fakat sanal gerçeklik sunan filmlere nasıl başlayacağımızı bilmiyoruz" dedi.Filmin yayınlanmasının ardından kamera arkası sahnelerin paylaşılacağı ve Story Studio'nun ilk parti film yapımcılarına da destek olacağı açıklandı. 

Story Studio'nun hazırlayacağı filmin ardından film sektörünün de bu konuda tecrübe kazanacağı ve sanal gerçeklik kaskları için içeriklerin hızla artacağı düşünülüyor.

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Fingolfin. 4 yıl
Bu tarz filmler anca animasyon olur, cunku oculus rifti kafaniza taktiginizda her yonu gorebilmelisiniz.Animasyon ya da oyunlarda ortam 3d modellenebilecegi icin bu sorun ortadan kalkiyor tabii ki.360 derece kameralar gelisince gerceklesebilir, peki ya kafamizi saga kaydirirsak ne olucak, tam o deneyim olamaz.En azindan su an icin zor.Surekli ilerleyen bir sahne ise o zamam cok daha zor.

Kaldi ki, bunda bir sahneyi cekerken kamera degistirerek yapilan check point diyebilecegimiz yerler olmiyacak, zira tek kamera var, o da gozunuz.Bir sahneyi kusursuz cekene kadar yapmalari gerekicek ve dublorlerle degisim olmasi asiri zor olucak.Kaldi ki aksiyon filmlerindeki kamera oyunlari kalkicak, ustune 360 derece cekmek zorunda olduklari icin maliyet tavan yapicak.O yuzden bence su an icin asiri zor.
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MERNEPTAH 4 yıl
Bu teknoloji ile evde buluşucağım günü allah kısmet ederse doyasıya yaşamak istiyorum
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Umutcan 4 yıl
Gelecekte bazı filmler 360 derece 3d kameralar ile çekilecek zaten, bu beklenen birşey. Filmdeki yardımcı karakterlerden biri olarak öykünün içinde yer alacağız sağa sola, öne arkaya ve aşağı yukarı bakabileceğiz.
Bu filmleri çekebilen teknoloji şu an zaten mevcut, tabletin accelerometresi kısa bir videoyu denemiştim. Gerekli tek şey bu 3d vr gözlüklerinin yaygınlaşıp çoğu evde kendine yer bulması.
Ondan sonra gelen filmleri görün. Korku filminde arkadan koşan karakter olmak...
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OverClocK1ng 4 yıl
Sürekli film izleyen ve sürekli sinemaya da giden birisiyim.
İsterim ki, Oculus destekli ve onunla izlenen, normal metraj, en az 1 saat 36 dakikalık film yapsınlar da izleyeyim. Fiyatı da 40-50 lira olursa giderim.
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safüzyon 4 yıl
15 sene önce microsoft yaptı tutmadı zamanlaması kötüydü bakalım 15 sene sonra tutacakmı zamanla farkeden bir şey olacakmı görücez
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Kartal Göz 4 yıl
Korku filmlerinde fena bir şey olur.
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TickTok 4 yıl
isimde efsaneymiş
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Gece772 4 yıl
2030 de çıkar....
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ahmtayd 4 yıl
Bence bu olay en az 3 sene daha tutmaz
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doctor_bey 4 yıl
Bu da 5D olayı gibi olur kesin, ilk başlarda bi patlama yapar, ilgi çeker, sonra da çöküşe geçmez fakat stabil bir şekilde düşük oranlarda ilgi çeker, bi köşede durur öyle.



Fakat farklısının olması da muhtemel, burada Oculus'ten bahsediyoruz
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Japon.Türk.San 4 yıl doctor_bey
doctor_bey

Bu da 5D olayı gibi olur kesin, ilk başlarda bi patlama yapar, ilgi çeker, sonra da çöküşe geçmez fakat stabil bir şekilde düşük oranlarda ilgi çeker, bi köşede durur öyle.



Fakat farklısının olması da muhtemel, burada Oculus'ten bahsediyoruz


tam tersi. 5D denilen olay para tuzağına döndü. oculus sağlam adımlarla geliyor. kopuk kopuk 5D hissiyatından ziyade direk gerçeklik algısı üzerine çalışıyorlar. yani beyin işleyişini inceleyerek daha bilimsel ve daha detaylı yaklaşıyorlar. başta da dediğim gibi tam tersi. 5D denilen olay kenarda köşede dururken. oculus devrim niteliği yaratacak ve gelecekte tüm oyunlar bu mantalite üzerinden gidecek. şu anda başlangıç aşamasındalar. evrim aşamasını gör bi de.
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ktulgar 4 yıl
Herhalde bilet fiyatları da 80,90 liraya çıkar.
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