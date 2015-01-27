Oculus sanal gerçeklik filmi hazırlıyor

Story Studio ismi verilen Oculus VR için içerik üretecek yapım şirketi ise Pixar Animation Studios, Lucasfilm Ltd. gibi önemli film şirketlerinden transfer edilen çalışanlardan oluşan bir ekibe sahip. Stüdyonun duyurduğu ilk film ise "Lost" adını taşıyor. İzleyicinin hızına bağlı olarak 3.5 dakika ile 10 dakika arasında bir tecrübe sunacak film yayınlanan sahnesinde animasyon şeklinde hazırlanan robotik bir elin orman içerisinde hareket edeceği görülüyor. Film kısa olsa da doyurucu bir içerik sunabileceği söyleniyor.





Holywood'un ve bağımsız film yapımcılarının ilgi gösterdiği platform için ise nasıl içerik hazırlandığını bilmediklerini söyleyen Oculus CEO'su Brendan Irib "Onlara verecek bir cevabımız yok" açıklamasını yaptı. CEO aynı zamanda "Oyunlar konusunda sanal gerçekliğe nasıl başlayacağımızı biliyorduk, fakat sanal gerçeklik sunan filmlere nasıl başlayacağımızı bilmiyoruz" dedi.Filmin yayınlanmasının ardından kamera arkası sahnelerin paylaşılacağı ve Story Studio'nun ilk parti film yapımcılarına da destek olacağı açıklandı.



Story Studio'nun hazırlayacağı filmin ardından film sektörünün de bu konuda tecrübe kazanacağı ve sanal gerçeklik kaskları için içeriklerin hızla artacağı düşünülüyor.

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