Office uygulamaları Windows 10 teknik sürümü için yayınlandı

Dokunmatik ekranlar için ekstra optimizasyonlar içeren Word,Excel ve PowerPoint Windows 10 teknik ön izleme sürümü için yayınlandı.

Tüm Windows 10 yüklü cihazlarda çalışabilen sürüm yalnızca henüz ön izleme sürümü de yayınlanmayan Windows 10 mobil sürümünü için henüz kullanılabilir değil. Akıllı telefonlar için kullanılacak sürümün ise önümüzdeki günlerde yayınlanacağı açıklandı. Yayınlanan sürümde dokunmatik cihazlarda daha rahat kullanıma olanak sağlayan özelleştirmelere yer verildiği de duyuruldu.



Outlook ve Calender uygulamaları henüz yayınlanmadı, ancak yayınlanan programlarda dokunmatik ekranlarda daha rahat kullanım sunulurken yapılan açıklamada yeni Office sürümünün Office 2016 ismini aldığı da kesinleşti. Windows 10 teknik ön izleme sürümü kullanıcıları Windows Mağaza Beta aracılığıyla Office uygulamalarını indirebilirler.