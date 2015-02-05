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Office uygulamaları Windows 10 teknik sürümü için yayınlandı

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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İşletim Sistemleri
Oğuz Avcı
Editör
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Office uygulamaları Windows 10 teknik sürümü için yayınlandı
Dokunmatik ekranlar için ekstra optimizasyonlar içeren Word,Excel ve PowerPoint Windows 10 teknik ön izleme sürümü için yayınlandı.
Tüm Windows 10 yüklü cihazlarda çalışabilen sürüm yalnızca henüz ön izleme sürümü de yayınlanmayan Windows 10 mobil sürümünü için henüz kullanılabilir değil. Akıllı telefonlar için kullanılacak sürümün ise önümüzdeki günlerde yayınlanacağı açıklandı. Yayınlanan sürümde dokunmatik cihazlarda daha rahat kullanıma olanak sağlayan özelleştirmelere yer verildiği de duyuruldu.

Outlook ve Calender uygulamaları henüz yayınlanmadı, ancak yayınlanan programlarda dokunmatik ekranlarda daha rahat kullanım sunulurken yapılan açıklamada yeni Office sürümünün Office 2016 ismini aldığı da kesinleşti. Windows 10 teknik ön izleme sürümü kullanıcıları Windows Mağaza Beta aracılığıyla Office uygulamalarını indirebilirler.

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doctor_bey 4 yıl
Dokunmatik ekranlarda daha rahat kullanım sunacağı belli, afedersiniz ama hayvan (!) gibi ikonlar yapmışlar, benim küçük laptop ekranında bana gereksiz büyük geldi.
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Blasterreal 4 yıl
Windows 10'u uzun zamandır kullanıyorum, ama o kadar çok eksik ve bir okadar göz boyamak için gereksiz şey var ki nasıl tarif etsem bilemiyorum
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oktayakgoz 4 yıl
dokunmatik olmayan cihazlara yüklenilmiyor mu ?
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SEO-Uzmanı 4 yıl
MS bu saatten sonra anca aio tarzı hepsi bir arada şeklinde bir anlaşla sektörde saygı duyula bilinecek bir noktada kalabilir gibi aksi halde zaten bağımsız yapımcıların yaptığı bir çok program yerine göre MS tan bile daha iyi noktada !
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