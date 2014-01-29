Office web uygulamaları Office Online olarak değişiyor





Microsoft'un bulut depolama hizmetini OneDrive olarak değiştirmesinin ardından ofis yazılımları tarafında da değişikliğe gidiyor.





Çevrimiçi olarak ofis uygulamalarını kullanabildiğimiz Office Web Apps gelen bilgilere göre bundan sonra Office Online olarak adlandırılacak. Daha önce yeni bir döküman açmak için tıkladığımız aşağı inen menü ise ikonlardan oluşan bir bar halini alacak.





Ofis yazılımlarının da ismi Word Online, Excel Online, PowerPoint Online ve OneNote Online şeklinde değişiyor. Bu değişiklik ile Microsoft'un ofis yazılımlarına daha fazla görsellik katmak istediği belirtiliyor. Değişikliğin ne zaman aktif olacağı ise belli değil.

http://www.wpcentral.com/microsoft-office-web-app-suite-be-rebranded-office-online