Okşamak, bebekler üzerinde ağrı kesici etki sağlıyor

Oxford Üniversitesi ile Liverpool John Moores Üniversitesi tarafından yapılan araştırmada, kan testlerinden geçirilen 32 bebeğin beyin etkinliği izlendi. Bebeklerin yarısı, daha önce yumuşak bir fırçayla okşanmıştı. Bu bebeklerin beyninde %40 oranında daha düşük ağrı aktivitesi gözlendi.

Çalışmanın yazarlarından Profesör Rebeccah Slater, "Okşamanın, yan etki riski olmayan bir ağrı kesme potansiyeli var gibi görünüyor" dedi. Çalışmada, bebekler için en uygun okşama hızının saniyede yaklaşık 3 cm (1 inç) olduğu ortaya çıktı. R. Slater, "Ebeveynler de sezgisel olarak bebeklerine (hemen hemen) bu hızlarda dokunuyor" dedi.

Bu okşama hızı, ciltteki bazı sinir hücrelerini harekete geçirerek yetişkinlerdeki ağrıyı da azaltmıştı. Ancak, bebeklerdeki durum belirsizdi. Dokunuşların, ebeveyn ile bebek arasındaki bağı arttırdığı ve stresi azalttığı biliniyordu. Çalışma, bunun nasıl gerçekleştiği hakkında daha fazla şey ortaya koyuyor.

Şefkatli bir dokunuş bebekleri mutlu edebilse de el temizliğine gereken özen gösterilmezse, bu dokunuşlar cilt enfeksiyonlarına yol açabilir. Araştırmacılar şimdi de duyusal olarak gelişme sürecinde olan prematüre bebeklerde deneylerini tekrarlamak istiyor. Çalışma, Current Biology dergisinde yayınlandı.

https://www.bbc.com/news/health-46591640