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Okşamak, bebekler üzerinde ağrı kesici etki sağlıyor

Okşamak, yetişkinleri de bebekleri de olumlu etkiliyor. Öyle ki doğal bir ağrı kesici gibi görünüyor. Üstelik herhangi bir yan etkisi de yok. Çalışmanın detaylarını haberimizde bulabilirsiniz.
5 ay
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Mertcan Erice
Yazar
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Okşamak, bebekler üzerinde ağrı kesici etki sağlıyor
 
Oxford Üniversitesi ile Liverpool John Moores Üniversitesi tarafından yapılan araştırmada, kan testlerinden geçirilen 32 bebeğin beyin etkinliği izlendi. Bebeklerin yarısı, daha önce yumuşak bir fırçayla okşanmıştı. Bu bebeklerin beyninde %40 oranında daha düşük ağrı aktivitesi gözlendi.
Çalışmanın yazarlarından Profesör Rebeccah Slater, "Okşamanın, yan etki riski olmayan bir ağrı kesme potansiyeli var gibi görünüyor" dedi. Çalışmada, bebekler için en uygun okşama hızının saniyede yaklaşık 3 cm (1 inç) olduğu ortaya çıktı. R. Slater, "Ebeveynler de sezgisel olarak bebeklerine (hemen hemen) bu hızlarda dokunuyor" dedi.
Bu okşama hızı, ciltteki bazı sinir hücrelerini harekete geçirerek yetişkinlerdeki ağrıyı da azaltmıştı. Ancak, bebeklerdeki durum belirsizdi. Dokunuşların, ebeveyn ile bebek arasındaki bağı arttırdığı ve stresi azalttığı biliniyordu. Çalışma, bunun nasıl gerçekleştiği hakkında daha fazla şey ortaya koyuyor.
Şefkatli bir dokunuş bebekleri mutlu edebilse de el temizliğine gereken özen gösterilmezse, bu dokunuşlar cilt enfeksiyonlarına yol açabilir. Araştırmacılar şimdi de duyusal olarak gelişme sürecinde olan prematüre bebeklerde deneylerini tekrarlamak istiyor. Çalışma, Current Biology dergisinde yayınlandı.

https://www.bbc.com/news/health-46591640 Yorum Yaz
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pogomania 5 ay en beğenilen
Nasıl yan etkisi yok? Bağımlılık yapıyor :)
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mu5tafa 5 ay
Eskilerin bir bildiği varmış demek..
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cocainbar 4 ay
Gecen gun izledim kadin adama bir masaj yapti pamuk gibi oldu eleman. Komple butun vucudu masaj yagiyla sivazladi. ??
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wolferto 5 ay
ben daha bebekmiyim yoksa
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general4242 5 ay
Bebeklerin kafasinda agri mi oluyormus bea neyin derdi bu ? :D
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pogomania 5 ay en beğenilen
Nasıl yan etkisi yok? Bağımlılık yapıyor :)
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M.C.B 5 ay
Bende de aynı etkiyi yaratıyor
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mu5tafa 5 ay
Eskilerin bir bildiği varmış demek..
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