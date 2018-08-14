Biz öyle düşünmesek ve istemesek bile ne yazık ki yaz sonsuza kadar sürmüyor ve okulların açılacağı gün geliyor.

Sonbaharın göz açıp kapayıncaya kadar gelmesi ile okula dönüş dönemi de geliyor. Perakende mağazalar ve özellikle online alışveriş siteleri yazın sonlarına doğru velilerin ve öğrencilerin yıl boyu ihtiyaç duyacakları ürünleri Okula Dönüş adı altında indirimlerle satmaya başlıyorlar.

İngilizce adıyla Back to School yani Okula Dönüş indirimleri dünyanın kış indirimlerinden sonra en çok indirim yapılan ve alışveriş edilen dönemidir. Ülkemizde en çok alışveriş yapılan dönem olmasa da hem yaz sonu indirimleri ile hem de son birkaç senedir bayram indirimleriyle birleşmesiyle kayda değer indirimlerin olduğu ve çok alışveriş yapılan dönemlerden biri haline gelmiştir.

Kim Okula Dönüş indirimlerinden yararlanıyor?

İlk okul öğrencilerinin ve üniversite öğrencilerinin okul ihtiyaçları elbette farklı oluyor, bu sebeple Okula Dönüş indirimleri döneminde de indirimler ve satışlar farklı farklı oluyor. Her şeye rağmen en çok satılan üç ürün giyim, kırtasiye ve teknoloji oluyor. Eğer sizin de teknolojik veya kıyafet gibi bir ihtiyacınız var ise bu indirim döneminde ikisini de uygun fiyatlarla bulabileceğiniz Gittigidiyor indirimlerine göz atabilirsiniz. Kısacası okula dönüş indirimlerinden çocuklar, gençler, aslında isteyen herkes yararlanabilir!

En çok hangi ürünlerde Okula Dönüş indirimleri oluyor?

Bu dönemde en çok aslında Koton, DeFacto, Lc Waikiki gibi mağazalarda giyim ürünleri ve aksesuarlarında ayrıca Flo, Ayakkabı Dünyası gibi ayakkabı mağazalarında indirimler bulmak mümkün! Çocuk ürünlerinde daha çok ilk okul ve orta okul öğrencileri düşünülerek kıyafet mağazalarında daha çok indirimler oluyor. Kıyafet dışında yıl boyunca çocukların ihtiyacı olacak defter, kalem, pastel boya, kalem kutusy, çanta gibi kırtasiye ürünlerinde indirim oluyor. Genelde Türkiye’de aileler okul dönemi başlamadan önce çocuklarının ihtiyacı olabilecek ürünleri satın almaya başlıyor. Ülkemizde online alışverişin de yaygınlaşması ile beraber, okul ürünlerinin satışı daha çok online olmaya başladı. Özellikle kırtasiye ürünlerinde online alışveriş yapmak, beden vs. gibi olmadığından dolayı oldukça rahat ve güvenilir.

Okula Dönüş indirimlerine teknolojik ürünler de dahil mi?

Daha önce de bahsettiğimiz gibi giyim kırtasiye de çok iyi indirimler oluyor ancak elektronik ürünlerdeki indirimleri de es geçmemiz gerekiyor, iphone, tablet, akıllı telefon, diz üstü bilgisayar ve laptop gibi üniversite öğrencilerinin ihtiyaç duyduğu ürünlerde güzel indirimler olabiliyor. Mesela Teknosa ve Vatan Bilgisayar indirimleri, Media Markt kampanyaları en iyi indirimler için takip edilebilir.

Okula Dönüş indirimleri ne zaman başlıyor?

Okula Dönüş indirimleri genelde Ağustos ayının ortalarında başlıyor, yaz ürünlerinde olan indirimlerin yanı sıra sonbahar/kış sezonuna ait ürünlerde, elektronik ürünlerde ve kırtasiye ürünlerinde de indirimler olacaktır. Tüm Okula Dönüş indirimlerinden haberdar olmak için Türkiye’nin en çok tercih edilen ve kullanılan indirim kodu ve kampanya paylaşım sitesi olan Picodi.com adresinden bütün okula dönüş güncel indirimlerine kolay ve hızlı bir şekilde ulaşabilirsiniz. Eğer Picodi’nin e-bültenine üye olursanız ie Okula Dönüş indirimleri başlar başlamaz haberdar olabilirsiniz.

Apple ürünlerinde Okula Dönüş indirimleri oluyor mu?

Apple ürünlerinde hem yurt dışında hem de Türkiye’de Okula Dönüş indirimleri döneminde en iyi indirimler oluyor. iPhone 7, iPhone X, Apple tablet, Apple notebook veya iPhone 8’i bu dönemde satın alabilirsiniz. Mesela şu anda Türkiye’de Apple’ın en çok satışını yapan Troy e-store Okula Dönüş indirimleri vesilesi ile sadece Bahçeşehir kolejine özel indirim düzenlemektedir. Aynı şekilde uygun fiyatlı Apple ürünlerini n11, Gittigidiyor, Teknosa gibi online alışveriş platformlardan ulaşılabilir.

Okula Dönüş indirimlerinde tasarruf etmek etmek isteyenler mutlaka önceden almak istedikleri ürünleri incelesinler. Özellikle telefon veya bilgisayar almak isteyenler, mutlaka fiyat karşılaştırması yapsınlar. Elektronik ürünler için Black Friday indirimlerinden sonra en iyi indirim dönemi okula dönüş indirimleri!

Ağustos ortasında başlayan ve okullar açıldıktan sonra neredeyse bir ay daha devam eden Okula Dönüş indirimleri aynı zamanda işletmeler ve online siteler için de sürümden kazanmaları için iyi bir fırsat.

Daha önceden de bahsettiğimiz gibi tüm indirimlerden haberdar olmak için Picodi indirim kuponu ve kampanya sitesini takip edebilir, aynı zamanda Donanımhaber forumdan da ilginç indirim ve Okula Dönüş kampanyalarını inceleyebilirsiniz!