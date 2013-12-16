Okuma kaydı için geliştirilen yeni iPad uygulaması: iReadItNow HD

Wonjae Choi adlı geliştirici tarafından iOS 7 işletim sistemli iPad modelleri için hazırlanan en yeni uygulamalardan iReadItNow HD, okuma kaydı noktasıda başarılı bir yapıyla geliyor.

Oldukça sade ara yüzü ile kişilerin sahip oldukları kitapları kayıt altına alan ve başarılı yetenekleriyle örneğin kişilerin aylık ya da günlük kitap okuma verilerini veya zaman tüneli ile bu okumaların hangi dilimler içerisinde yapıldığını listeleyebilen iReadItNow HD, bu şekilde genel olarak bir motivasyon ve organizasyon sağlayabiliyor. Hazırlanan verileri iPhone ve iPod Touch uyumlu versiyonu ile senkronize edebilen uygulama, kitap içeriği oluşturma noktasında da birçok seçenek ile geliyor.

5,49 TL fiyat etiketiyle satılan iReadItNow HD uygulamasına direkt olarak buradan ulaşabilirsiniz.





https://itunes.apple.com/tr/app/id765221261?mt=8