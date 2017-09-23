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Okyanuslarda su sıcaklığının artması birçok balık türünün sonu olabilir

Washington Üniversitesi'nde görevli bilim insanları tarafından yayınlanan son rapora göre; okyanuslardaki su sıcaklığı, birçok balık türünün hayatta kalmasını zorlaştıracak seviyelere ulaştı.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Erhan Tan
Haber Editörü
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İnsan faaliyetlerinin neden olduğu küresel ısınma, doğal yaşam üzerinde son derece vahim etkiler yaratmaya devam ediyor. Washington Üniversitesi tarafından yapılan son araştırmaya göre; önümüzdeki yıllarda dünyanın bazı bölgelerinde su sıcaklığı birçok balık türü için ölümcül olacak seviyelere ulaşabilir.
Araştırmaya göre bugün bile tropik bölgelerdeki okyanuslarda su sıcaklıkları birçok balık türünün yaşamını tehdit edecek derecelere yaklaşmış durumda. Balıkların uyum sağlama kabiliyetlerinin artan sıcaklığa adapte olmak için yeterli olmayacağı ve 21. yüzyılın sonuna gelindiğinde, özellikle tropik bölgelerdeki birçok balık türünün yok olacağı söyleniyor. Bir de buna aşırı avlanma sorunları eklendiğinde okyanuslardaki biyo-çeşitlilik için gelecek pek de parlak görünmüyor.
Küresel ısınma daha önce de okyanuslardaki birçok türün hayatını sürdürmesini imkansız hale getirdi. Küresel ısınmanın açıkça belirgin hale geldiği ilk yıllarda tropik bölgelerdeki okyanuslarda yaşanan birçok deniz canlısı yaşamını sürdüremez hale gelmişti.
Washington Üniversitesi'nin yayınladığı bu rapor; küresel ısınmanın bu hızda devam etmesi durumunda sadece tropik bölgelerde değil, dünyanın neredeyse tamamında deniz canlılarının bu durumdan etkileneceğini gösteriyor. Üstelik sadece okyanuslardaki balık türleri değil, özellikle Kuzey Yarımküre'deki tatlı su balıkları da yok olma riski ile karşı karşıya kalacak.
Hızla yükselen sıcaklıklara uyum sağlayamayan balıkların hayatta kalmak için tek çareleri başka bölgelere göç etmek olabilir. Ne var ki Kuzey Yarımküre'deki artan baraj sayısı balıkların bu hareket kabiliyetini fazlasıyla kısıtlıyor.
Üstelik bu durum sadece deniz canlılarını değil insanları da etkileyecek. Bilim insanlarına göre önümüzdeki 30 - 40 yıl içinde tropik bölgelerde yaşayan insanlar en önemli besin kaynağı olan balıklardan mahrum kalacak.

https://cleantechnica.com/2017/09/21/high-risk-temperatures-exceed-thermal-survival-limits-many-fish-species-2070-study-finds/ Yorum Yaz
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DH Misafiri 2 yıl
Önümüzdeki 500 yıl çok sancılı olacak gibi görünüyor. Doğal afetler, yapay zeka afeti, robot terminator afeti. Bu olumsuz koşulları bahane ederek Uzaylılar Dünyaya gelebilir ve dinazorlar gibi insanları silebilirler...
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12 Angry Men 2 yıl
Mercan resiflerinin bır kısmı öldü bile, mılyon yılda olusuyor bunlar ve 1 yuzyılda yok ettık. Dunya ısındıgı ıcın ve atmosferdekı co2 gazı yuzunden oluyor. :(
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Lagionaire67 2 yıl
Denize işemeyin artık yeter... 😜
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kucukyenici 2 yıl

Lagionaire67
Denize işemeyin artık yeter... 😜

Tuvalete yaptıkların nereye gidiyor sanıyorsun?

Asıl problem sanayi, ağır metal, yapay malzeme atıkları ve katlettiğimiz doğa...
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Erwin-Rommel 2 yıl
Yıllardan beri ayni tas ayni hamam. Bir şey olduğu da yok.
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kucukyenici 2 yıl
Haber değeri var. Başka yerlerde konu edilebilir ama Donanım Haberle ilgisi ne? Kendi alanınıza odaklansanız daha iyi değil mi?

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Amd64x2 2 yıl
Bende şu, ihtimal içeren haber başlıklarına ayar oluyorum... Çok ciddiyetsiz yada acemice görünüyor (bence). Qualcomm İntel'e küsebilir, misketlerini geri isteyebilir, bu ne ya.
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koyunsavar 2 yıl
Hamsi ler de gider mi?
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kadirirdem 2 yıl koyunsavar
:D yenecek balıklara bir şey olmasın diyorsun yani :)
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