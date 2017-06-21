Ölümcül sıcak hava dalgaları daha sık yaşanmaya başlayacak

Dün Nature Climate Change'de yayınlanan yeni bir araştırmaya göre, son 20 yılda 10 binden fazla kişinin ölümüne neden olan sıcak hava dalgaları önümüzdeki yıllarda daha sık yaşanmaya başlayacak. Hawaii Üniversitesi'nde görevli bilim insanları tarafından yapılan araştırmaya göre günümüzde dünyanın yüzde 30'u her yıl ortalama 20 gün ölümcül sıcak hava dalgalarına maruz kalıyor.

Ne var ki atmosfere salınan sera gazı yüzünden bu rakamlar hızla yükselecek. Eğer sera gazı salınımı artmaya devam ederse 2100 yılına gelindiğinde dünyanın yüzde 74'ü her yıl ortalama 20 gün ölümcül sıcak hava dalgalarından etkilenecek.

1980 - 2014 yılları arasında yayınlanan makaleleri inceleyen araştırmacılar, 800'den fazla ölümcül sıcak hava dalgasına ait verileri incelediler. Araştırmacıların incelediği felaketlerin başında 2010 yılında Moskova'da 10 binden fazla kişinin ölümüne neden olan sıcak hava dalgası ve 2003 yılında Paris'te 5 binden fazla can alan sıcak hava dalgası geliyor.

Araştırmacılar bu verileri inceleyerek havanın hangi sıcaklık derecesi ve nem oranına ulaştıktan sonra ölümcül hale geldiğini tespit ettiler. Ardından bu verileri önümüzdeki yıllar için öngörülen sıcaklık ve nem dereceleriyle eşleştiren araştırmacılar, son derece endişe verici bir tablo ile karşı karşıya kaldılar. Sera gazı salınımının kayda değer ölçüde düşürüldüğü senaryolarda bile 2100 yılına gelindiğinde dünyanın yüzde 48'i sıcak hava dalgaları ile boğuşmak zorunda kalacak.

Hawaii Üniversitesi araştırmacılarının bu son bulguları ışığında sera gazı salınımını hızlı bir şekilde düşürmenin ve alternatif enerjilere yönelmenin önemi daha da belirgin bir hal alıyor. Ne var ki Trump yönetiminin küresel ısınmaya şu ana kadarki yaklaşımı pek de umut verici değil.

https://www.engadget.com/2017/06/19/research-deadly-heatwaves-often/