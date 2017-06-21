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Ölümcül sıcak hava dalgaları daha sık yaşanmaya başlayacak

Dün Nature Climate Change'de yayınlanan yeni bir araştırmaya göre, son 20 yılda 10 binden fazla kişinin ölümüne neden olan sıcak hava dalgaları önümüzdeki yıllarda daha sık yaşanmaya başlayacak.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Erhan Tan
Haber Editörü
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Dün Nature Climate Change'de yayınlanan yeni bir araştırmaya göre, son 20 yılda 10 binden fazla kişinin ölümüne neden olan sıcak hava dalgaları önümüzdeki yıllarda daha sık yaşanmaya başlayacak. Hawaii Üniversitesi'nde görevli bilim insanları tarafından yapılan araştırmaya göre günümüzde dünyanın yüzde 30'u her yıl ortalama 20 gün ölümcül sıcak hava dalgalarına maruz kalıyor.
Ne var ki atmosfere salınan sera gazı yüzünden bu rakamlar hızla yükselecek. Eğer sera gazı salınımı artmaya devam ederse 2100 yılına gelindiğinde dünyanın yüzde 74'ü her yıl ortalama 20 gün ölümcül sıcak hava dalgalarından etkilenecek.
1980 - 2014 yılları arasında yayınlanan makaleleri inceleyen araştırmacılar, 800'den fazla ölümcül sıcak hava dalgasına ait verileri incelediler. Araştırmacıların incelediği felaketlerin başında 2010 yılında Moskova'da 10 binden fazla kişinin ölümüne neden olan sıcak hava dalgası ve 2003 yılında Paris'te 5 binden fazla can alan sıcak hava dalgası geliyor.
Araştırmacılar bu verileri inceleyerek havanın hangi sıcaklık derecesi ve nem oranına ulaştıktan sonra ölümcül hale geldiğini tespit ettiler. Ardından bu verileri önümüzdeki yıllar için öngörülen sıcaklık ve nem dereceleriyle eşleştiren araştırmacılar, son derece endişe verici bir tablo ile karşı karşıya kaldılar. Sera gazı salınımının kayda değer ölçüde düşürüldüğü senaryolarda bile 2100 yılına gelindiğinde dünyanın yüzde 48'i sıcak hava dalgaları ile boğuşmak zorunda kalacak. 
Hawaii Üniversitesi araştırmacılarının bu son bulguları ışığında sera gazı salınımını hızlı bir şekilde düşürmenin ve alternatif enerjilere yönelmenin önemi daha da belirgin bir hal alıyor. Ne var ki Trump yönetiminin küresel ısınmaya şu ana kadarki yaklaşımı pek de umut verici değil.

https://www.engadget.com/2017/06/19/research-deadly-heatwaves-often/ Yorum Yaz
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maximus8282 2 yıl
Dünya olarak biraz geç farkına varsakta, çevreye zarar vermeyen ürünler ve yenilenebilir enerji sistemlerini kullanmakta ülkelerin ve kişilerin ekonomik durumlarıyla ilgili.
Gelir dağılımında ki dengesizliğin giderek arttığı bir dünyada ekonomik çözümlere olan talep daha da artacaktır. Kimse yan komşusunun çatısına güneş paneli taktırmaz. Devlet desteği bile olsa, bu sefer de devletin ekonomik durumu devreye giriyor.
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erkurt02 2 yıl
İnsanlık tarihi binlerce yıllık ancak biz son 100 yıldır kendimizi yok ediyoruz böyle giderse 100 yıl sonra yokolacağız
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paratuzağı 2 yıl
dünya tarihinde iklim değişiklikleri hep olmuş zaten şimdi çöl dediğimiz yerler daha önceleri okyanusmuş
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Public_Enemy 2 yıl
Uyduruyorlar ya, Yaz ortası oldu hava hala bok gibi, sorsan dünya ısınıyor.
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Overkahan 2 yıl Public_Enemy
Public_Enemy
Uyduruyorlar ya, Yaz ortası oldu hava hala bok gibi, sorsan dünya ısınıyor.

Küresel ısınma sadece sıcaklıkların artması demek değildir.İklim değişikliğinden bahsediyoruz ve bu demek değilki her yer ısınacak.Bazı yerler soğuyabilir yada mevsimlerin zamanları kayabilir.
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ratch 2 yıl Public_Enemy
Public_Enemy
Uyduruyorlar ya, Yaz ortası oldu hava hala bok gibi, sorsan dünya ısınıyor.

Di Caprio'nun Before the Flood belgeselini öneririm.
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pspoor 2 yıl
Eger Avrupalilar akillanamaz ise 2100 yilinda zaten dünya nüfusunun %75 i ekvator cevresinde olacak, sasirilacak birsey degil yani...
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skythunderr 2 yıl
olumcul hava dalgasi nedir aciklasaydiniz keski ulkemizde olmadigi icin bilmiyoruz
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murdocklawless 2 yıl
çok iyi böyle devam etsinler çevrenin içine etmeye. dünya intikamını nasılsa alacaktır. ondan sonra k.çlarına kına yakarlar artık.
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enemywalker 2 yıl
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çevre, iklim değişikliği ve
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