Oldukça eski bir fotoğraf tekniğini mobil cihazlara getiren uygulama: Tintype

19. yüzyıla ait metal üzerine fotoğraf oluşturma tekniği Tintype, Michael Newton isimli geliştirici tarafından iPhone ve iPad modelleri üzerine getiriliyor. Daha önce de benzer yapıda 1851 yılında Frederic Scott Archer tarafından bulunan Collodion işlemi ya da daha bilinen adıyla ıslak plaka işlemi hakkında Koloid isimli uygulama karşımıza çıkmıştı.

Geliştirilen Tintype uygulaması, iPhone ve iPad kullanıcılarının tekniğin gerçeğine en yakın fotoğraflar elde etmelerine, Tintype tekniği hakkında ayrıntılı bilgiler almalarına, farklı filtreler, çerçeveler ve netleme araçlarını kullanmalarına ve hazırlanan bu fotoğrafların Instagram ya da Facebook gibi sosyal ağlar üzerinde paylaşmalarına imkan sağlayabiliyor.

iOS 4.3 ve üzeri akıllı cihazlar ile çalışan Tintype fotoğraf uygulaması, Apple App Store üzerinden ücretsiz olarak indirilerek kullanılabiliyor. Tintype tekniğinin gerçekte nasıl yapıldığını ise aşağıdaki video yardımıyla görebilirsiniz.

https://itunes.apple.com/us/app/tintype/id573431688?mt=8&ign-mpt=uo%3D4