Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
iOS / OS X / tvOS / watchOS ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Oldukça eski bir fotoğraf tekniğini mobil cihazlara getiren uygulama: Tintype

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
905
1
7
iOS / OS X / tvOS / watchOS
Can Tunçer
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
19. yüzyıla ait metal üzerine fotoğraf oluşturma tekniği Tintype, Michael Newton isimli geliştirici tarafından iPhone ve iPad modelleri üzerine getiriliyor. Daha önce de benzer yapıda 1851 yılında Frederic Scott Archer tarafından bulunan Collodion işlemi ya da daha bilinen adıyla ıslak plaka işlemi hakkında Koloid isimli uygulama karşımıza çıkmıştı.
Geliştirilen Tintype uygulaması, iPhone ve iPad kullanıcılarının tekniğin gerçeğine en yakın fotoğraflar elde etmelerine, Tintype tekniği hakkında ayrıntılı bilgiler almalarına, farklı filtreler, çerçeveler ve netleme araçlarını kullanmalarına ve hazırlanan bu fotoğrafların Instagram ya da Facebook gibi sosyal ağlar üzerinde paylaşmalarına imkan sağlayabiliyor.
iOS 4.3 ve üzeri akıllı cihazlar ile çalışan Tintype fotoğraf uygulaması, Apple App Store üzerinden ücretsiz olarak indirilerek kullanılabiliyor. Tintype tekniğinin gerçekte nasıl yapıldığını ise aşağıdaki video yardımıyla görebilirsiniz.

https://itunes.apple.com/us/app/tintype/id573431688?mt=8&ign-mpt=uo%3D4 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
atillagoguslu 6 yıl
Hülya Avşar'a benzeten bi ben miyim?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Steve Jobs 6 yıl
Bir ara adam o sıvılarla renk vermesini bile bekledim
. Çok ilginç bir şeymiş.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
SHERQUAN 6 yıl
Gerçeği çok ilginçmiş bu arada.
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Guest-334F3CF19 6 yıl
İlginç
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 6 yıl Gigabyte'ın Z87 çipsetli yeni nesil hız aşırtma anakartlarına yakından bakıyoruz 6 yıl 2si1 "Şekli Yeten" Teknoloji ve Oyun Programı 6 yıl Gigabyte'ın üst seviye anakart modeli Z87X-UD7 TH 6 yıl Computex 2013: Ekstrem oyun bilgisayarları ve üst seviye donanımlar Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
Köpeğim Ölüyor
DH Forum
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
Oruç tutanların sayısı mı,düştü ?
DH Forum
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
NASA, 'geceyle gündüzün buluştuğu'
DonanımHaber
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim