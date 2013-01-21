Olloclip, iPhone 5 için tanıtıldı





CES 2013 fuarı kapsamında firmalar yeni ürünleri yanında eski ürünlerini de yeni teknolojiler doğrultusunda güncellediler. Bu ürünlerden biri olan Olloclip, Apple'ın iPhone 4 ve iPhone 4S modellerinden sonra iPhone 5 modeli için de tanıtıldı.





Fuar kapsamında tanıtılan Olloclip, Apple'ın iPhone 4, iPhone 4s ve artık iPhone 5 modelleri ile uyumlu bir lens aparatı. iPhone modellerinin lens kısımlarının üzerine takılan Olloclip'in bir tarafı 180° balık gözü diğer tarafı ise geniş açı bir lensten oluşuyor. Eğer geniş açı lens tarafı sökülürse 10x büyütme sağlayabilen bir makro lens de elde edilmiş oluyor. Oldukça ufak ve hafif bir yapıda olan Olloclip, cep telefonları ile daha kaliteli ya da farklı fotoğraflar çekmek isteyen kullanıcılar için oldukça faydalı görünüyor.

Üç farklı renk seçeneğine sahip olan Olloclip, $69.99 fiyat etiketi ile firmanın resmi sitesi

üzerinden satın alınabiliyor.

http://www.olloclip.com/product

http://www.olloclip.com/product