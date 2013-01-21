Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
iPhone ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Olloclip, iPhone 5 için tanıtıldı

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
1,8b
1
36
iPhone
Can Tunçer
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Olloclip, iPhone 5 için tanıtıldı

CES 2013 fuarı kapsamında firmalar yeni ürünleri yanında eski ürünlerini de yeni teknolojiler doğrultusunda güncellediler. Bu ürünlerden biri olan Olloclip, Apple'ın iPhone 4 ve iPhone 4S modellerinden sonra iPhone 5 modeli için de tanıtıldı.

Fuar kapsamında tanıtılan Olloclip, Apple'ın iPhone 4, iPhone 4s ve artık iPhone 5 modelleri ile uyumlu bir lens aparatı. iPhone modellerinin lens kısımlarının üzerine takılan Olloclip'in bir tarafı 180° balık gözü diğer tarafı ise geniş açı bir lensten oluşuyor. Eğer geniş açı lens tarafı sökülürse 10x büyütme sağlayabilen bir makro lens de elde edilmiş oluyor. Oldukça ufak ve hafif bir yapıda olan Olloclip, cep telefonları ile daha kaliteli ya da farklı fotoğraflar çekmek isteyen kullanıcılar için oldukça faydalı görünüyor.
Üç farklı renk seçeneğine sahip olan Olloclip, $69.99 fiyat etiketi ile firmanın resmi sitesi
üzerinden satın alınabiliyor. 
http://www.olloclip.com/product 
Olloclip, iPhone 5 için tanıtıldı

http://www.olloclip.com/product Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
balcis 6 yıl en beğenilen
Can Tunçer Bey;
"iPhone 5 modeli içinde tanıtıldı" - "iPhone 5 modeli için de tanıtıldı."
"bir makro lenste elde edilmiş oluyor" - "bir makro lens de elde edilmiş oluyor"
"daha kaliteli yada farklı fotoğraflar" - "daha kaliteli ya da farklı fotoğraflar"
yorumlarda bazen yanlış eklerden denileni anlamak için bile çaba gerekiyor. ama yazarların biraz daha dikkatli olması lazım, adı üstünde yazar. :)
Can Tunçer Bey;"iPhone 5 modeli içinde tanıtıldı" - "iPhone 5 modeli için de tanıtıldı.""bir makro lenste elde edilmiş oluyor" - "bir makro lens de elde...
Devamını Gör
2 Yanıt Yanıtla +24
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Zordion 6 yıl Prequel
Prequel
S3'e de çıksa ya. :)

Bu yuzden iPhone kocum...
2 Yanıt Yanıtla +6
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
2 Avatar Avatar
fastforyou 6 yıl
taylandda deneme fırsatım oldu,aynı markamı bilmıyorum baya yakınlastırıyor ama çözünürlük de bi okadar düşüyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
flayzeraynx 6 yıl
cozunurlugun dusme durumu soyle, sadece fisheye lens'de kenarlarda bulaniklik meydana geliyor. ama genis aci ve makro'da sonuclar mukemmel. cozunurlugun dusmesi zaten mumkun degil, bu sadece ek bir aparat. cekilen fotograf iphone'un lens'inden gecenle ayni.

turkiye'de daha satan yer yok diye biliyorum.. ben apple store'dan aldim
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
MxFxOx 6 yıl
macro için alırdım ama önce iphone almam gerek :D
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
fbkaya 6 yıl
fiyatı pahalıymış
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
barbar20 6 yıl
kenardaki boyaları sökmeye birebir. boya moya kalmaz kameranın olduğu köşede :)
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
flayzeraynx 6 yıl barbar20
barbar20

kenardaki boyaları sökmeye birebir. boya moya kalmaz kameranın olduğu köşede :)

1 seneye yakindir kullaniyorum, hic bir sorun olmadi bugune kadar
4 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 6 yıl
alp0007
Bana komik geldi.

sen esas teleskopik lensleri gör :)
birde bildiğin spor fotoğrafçılarının lensini iphone a takmışlardı lens telefonun 5 katı :)
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
V4LKyR 6 yıl
Closer
Zordion
Prequel S3e de çıksa ya. :)
Bu yuzden iPhone kocum...
+1 :))

Bizim çeteyi çağırıyorum hemen buraya. :P
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ahmckr 6 yıl
Bunlar daha başlangıç. iPhone 5 için çok ürün çıkacak.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
cwr 6 yıl
olloooo ollooo ollooo kliiiiip

iPhonedo'nun şarkısı aklıma geldi
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
FERFEROS 6 yıl
donanimhaber.com/...
Geçen tanıtılan üründen daha mantıklı bir şey olmuş.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
JoeyBane 6 yıl
İyi düşünülmüş. Acaba nasıl fotoğraflar çeker. Bu arada fiyatı da yüksek değil. IPhone fiyatıyla kıyaslayınca ideal bir durumda oluyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Prequel 6 yıl
S3'e de çıksa ya. :)
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Zordion 6 yıl Prequel
Prequel
S3'e de çıksa ya. :)

Bu yuzden iPhone kocum...
2 Yanıt Yanıtla +6
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
1835 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
iPhone, iPhone 4 ve
3 etiket daha iphone 5 Olloclip iphone 4s
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim