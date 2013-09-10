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Olympus, MFT sistem yeni amiral gemisini tanıttı: Karşınızda OMD-EM1

5 yıl
1,5b
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Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Olympus, MFT sistem yeni amiral gemisini tanıttı: Karşınızda OMD-EM1

Teknik bilgileri ve görselleri geçtiğimiz hafta ortaya çıkan OMD-EM1, Olympus tarafından bugün yapılan resmi duyuru sonrasında fotoğraf tutkunlarının beğenisine sunuldu.
Firmanın 2010 yılında piyasaya sunduğu E-5 isimli DSLR fotoğraf makinesinin halefi olarak nitelendirilen ve Olympus'un amiral gemisi durumuna gelen OMD-EM1, artık sık sık görmeye başladığımız retro tasarım anlayışıyla karşımıza çıkıyor. Micro Four Thirds sistem yapısıyla hazırlanan model, teknik olarak 16.3 MP Live Mos sensöre, elde çekimlerde ciddi avantaj sağlayan beş eksenli görüntü sabitleme teknolojisine, TruePIC VII görüntü işlemcisine, 100-25600 ISO aralığına, 3-inç 1.37 milyon piksel hareketli LCD ekrana, % 100 kapsama alanına sahip 2.36 milyon piksel elektronik vizöre, 60-1/8000 enstantane değerine ve saniyede 10 kare seri çekim hızına sahip. Her zaman doğru netleme işlemi için 37 noktadan çip üstü sahne algılamalı ve 81 noktadan kontrast algılamalı iki farklı otomatik netleme seçeneği ile gelen EM1, toza ve su sıçramalarına dayanıklı gövdesi yanında Supersonic Wave Filter (SSWF) ismi verilen sistem ile 30,000'den fazla titreşim ile sensörde biriken tozların temizlenmesine yardımcı oluyor.
Günümüz şartlarına ve ihtiyaçlarına uygun olarak dahili Wi-Fi kablosuz bağlantı desteğini bünyesinde barındıran EM-1, bu sayede firmanın Image Share 2.0 isimli akıllı cep telefonu uygulamasının da yardımıyla kablosuz olarak kontrol edilebiliyor, hızlı bir şekilde paylaşım yapılabiliyor ve canlı ön izleme ekranı görüntülenebiliyor. Manuel ve otomatik kontrol seçenekleri oldukça gelişmiş bir yapıda karışımıza çıkan fotoğraf makinesi, birçok yaratıcı filtreyle de farklı sonuçlar ortaya koyabiliyor. Video tarafında H.264 formatında 1920 x 1080 piksel 30FPS sesli çekim yapabilen EM-1, çektiği bu görüntüleri SD / SDHC / SDXC hafıza kartları üzerine ya da USB 2.0 / micro HDMI portları ile farklı noktalara aktarabiliyor. Dahili BLN-1 lityum-iyon bataryası ile CIPA standartlarına göre ortalama 350 fotoğraf çekebilen ürün, 130 x 94 x 63 mm boyut ve 497 gram ağırlığa sahip. Standart Hot-Shoe yuvası üzerinden harici flaş bağlanabilen model, üzerinde dahili bir flaş içermiyor.
Olympus tarafından tanıtılan OMD-EM1 fotoğraf makinesi, Ekim ayında 1400$ gibi yüksek bir fiyat etiketi ile satışa sunuluyor.
 
Olympus, MFT sistem yeni amiral gemisini tanıttı: Karşınızda OMD-EM1
Olympus, MFT sistem yeni amiral gemisini tanıttı: Karşınızda OMD-EM1

http://www.dpreview.com/news/2013/09/10/olympus-blends-e-m5-and-e-5-to-create-om-d-e-m1-flagship-interchangeable-lens-camera?utm_campaign=internal-link&utm_source=news-list&utm_medium=text&ref=title_0_1 Yorum Yaz
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Metabolism 5 yıl
diyafram konusu benimde aklimi karistiriyo bazen. diyaframı pencereye benzetsek odayida sensore benzetsek, ayni ışıkta küçük odanın daha fazla aydınlanması gerekir
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madmax50 5 yıl Metabolism
Metabolism

diyafram konusu benimde aklimi karistiriyo bazen. diyaframı pencereye benzetsek odayida sensore benzetsek, ayni ışıkta küçük odanın daha fazla aydınlanması gerekir

Senin örnek aslında konuyu teoride cevaplıyor. Sensörü oda olarak düşünürsek küçük oda büyük odaya göre daha az ışıkla aydınlanabilir.
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GokhanMaths 5 yıl
1400 dolar uçuk
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fss1403 5 yıl
Bence bütün apsc makinelerden daha iyi, ayrıca sahip olduğu gelişmiş olduğu iddia edilen görüntü sabitleme sistemi ile daha düşük isoda çekebilirsiniz dslr sahipleri rüyasında bile göremez bu kadar düşük çekim hızlarını. Zaten yüksek isodada harika gözüküyor. Amaaa bu fiyatla bir anlamı yok bu özelliklerin
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oem84 5 yıl
küçük sensör-alan derinliği zırvalığını takmayanlar için rüya gibi bir makina olmuş.
fakat fiyatı çok fazla kalmış
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madmax50 5 yıl oem84
oem84

küçük sensör-alan derinliği zırvalığını takmayanlar için rüya gibi bir makina olmuş.
fakat fiyatı çok fazla kalmış

Küçük sensör yüzünden birçok kişi bu makinadan vazgeçiyor. Küçük sensör, alan derinliği, düşük dynamic range, iso gürültüsü olarak geri dönüyor. Gövde olarak harika özelliklere sahip lenslerde gövdeden daha başarılı ama fiyat ve 2x crop sensörü düşününce kendinden soğutuyor. Bu fiyata aynı kulvarda Fuji X-e1 çok daha mantıklı bir seçim gibi görünüyor. Gövdedeki titreşim engelleyici çok iyi ama şöyle bir durum var. Sensör 2x crop ve birçoğumuz bunu lens açısı olarak ele alıyoruz. f2.8 diyaframlı bir lens 1.5x çarpanlı bir makinada f4.2 değerine gelirken bu makinada f5.6 oluyor yani 1 stop ışık dezavantajı var.
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