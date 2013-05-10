Olympus, beklenen PEN E-P5 aynasız fotoğraf makinesini resmi olarak duyurdu









Haftalardır bilgileri gelen aynasız fotoğraf makinesi PEN EP-5, Olympus tarafından resmi olarak duyuruldu.

Olympus'un retro tasarım anlayışıyla ürün gamına eklediği üst seviye model PEN EP-5, Micro Four Thirds (Micro 4/3) sistem yapısı ile lensleri değiştirilebilir şekilde hazırlanmış durumda. Teknik olarak üzerinde 16.1MP Live MOS sensörün yer aldığı cihaz, gücünü TruePic VI görüntü işlemcisinden alıyor. 3-inç 1.36milyon nokta hareketli dokunmatik LCD ekran, ISO 200-25600 kapasitesi, MOV ya da AVI formatlarında Full HD 1080P video çekim kapasitesi, elde çekimlerde kullanıcıya çok büyük yardım eden 5 eksenli görüntü sabitleme teknolojisi, mekanik mekanizma ile 1/8000 gibi oldukça yüksek maksimum enstantane değeri ve saniyede 9 kare gibi yine oldukça yüksek seri çekim hızına ulaşabilen EP-5, karanlık ya da düşük ışıklı ortamlarda dahili flaşı ile sorun yaşatmazken, makinenin otomatik netleme ve enstantane ayarları ekran üzerinde dokunarak yapılabiliyor.

Dahili Wi-Fi kablosuz bağlantı özelliğine sahip ilk Olympus fotoğraf makinesi olan EP-5, bu ayrıntısı sayesinde akıllı cep telefonları ile bağlantı kurulmasına, fotoğraf paylaşımı yapılmasına ve kameranın diğer akıllı cihazlar ile kontrol edilmesine imkan verebiliyor. 122 x 69 x 37 mm boyutlara ve 420gram ağırlığa sahip olan EP-5, ekstra olarak RAW çekim yapabiliyor, tam dolu batarya ile 330 çekim değerine ulaşabiliyor ve yaptığı bütün çekimleri SD/SDHC/SDXC hafıza kartları üzerine ya da USB 2.0 bağlantısı üzerinden dışarıya aktarabiliyor.

Beraberinde aynı zamanda Olympus tarafından 1.48x kat büyütme ve 2.36milyon nokta LCD içeren VF-4 (279$) harici elektronik vizör modeli ve M.ZUIKO 17mm f1.8 (499$), 45mm f1.8 (399$) ve 75mm f1.8 (899$) siyah versiyon lens modelleri de duyurulan EP-5, siyah, gümüş ve beyaz olmak üzere dört farklı renk seçeneğiyle hazırlanmış durumda. Mayıs ayı içerisinde piyasaya çıkacağı açıklanan fotoğraf makinesi, gövde olarak 999$, gövde yanında VF4 elektronik vizör ve M.ZUIKO 17mm f1.8 lens ile beraber ise 1500$ fiyat etiketine sahip olarak satışa sunulacak.

http://www.dpreview.com/news/2013/05/10/Olympus-launches-PEN-E-P5-high-end-Wi-Fi-enabled-Micro-Four-Thirds-model#press