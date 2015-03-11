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Olympus'dan yeni kompakt fotoğraf makinesi: Stylus SH-2

4 yıl
2,2b
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Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Olympus'dan yeni kompakt fotoğraf makinesi: Stylus SH-2
Micro Four Thirds sistem OM-D serisi fotoğraf makineleriyle büyük bir pazar payı elde eden Olympus, ürün gamına genel kullanıma yönelik hazırladığı yeni kompakt fotoğraf makinesi Stylus SH-2'yi eklediğini duyurdu.
Tüm detaylarına burada yer verdiğimiz SH-1 modelinin yerine hazırlanan Stylus SH-2, tasarımsal olarak halefine oldukça benziyor ve 109 x 63 x 42mm boyutundaki 271 gramlık gövdesiyle her zaman taşınabilecek bir alternatif oluşturuyor. Teknik detaylarına baktığımız zaman karşımıza 1/2.3-inç boyutunda 16MP BSI-CMOS sensör, güçlü TruePic VII görüntü işlemcisi, elde yapılan fotoğraf ve video çekimlerine çok ciddi oranda katkı sağlayabilen ve OM-D E-M1 temel alınarak hazırlanan 5 eksenli görüntü sabitleme teknolojisi, 24 kat optik yakınlaştırma sunan F3.0 - F6.9 25-600mm lens, 125-6400 ISO aralığı, 3-inç 460K dokunmatik LCD ekran ve 30-1/2000 enstantane gibi ayrıntılar çıkan yeni Olympus Stylus SH-2, artık standartlaşan Wi-Fi desteğiyle de iOS ile Android işletim sistemli akıllı cihazlara kablosuz görüntü aktarımı yapabiliyor. Video tarafında Full HD (1920 x 1080piksel) saniyede 60 kare çekim yapabilen kompakt fotoğraf makinesi, 720P çözünürlükte saniyede 120 kare, 432 x 324 piksel çözünülükte ise "super slow" motion olarak adlandırılan saniyede 240 kare çekimlerin de altından kalkabiliyor. LI-92B lityum-iyon bataryasıyla CIPA standartlarına göre 380 adet çekim yapabilen SH-2, çekim sonrası geniş düzenleme desteği veren RAW kayıt desteğini de bünyesinde barındırıyor.
Olympus'un yeni kompakt fotoğraf makinesi Stylus SH-2, 400$ fiyat etiketiyle Nisan ayında satışa çıkıyor.
 
Olympus'dan yeni kompakt fotoğraf makinesi: Stylus SH-2

http://www.dpreview.com/articles/2817412625/olympus-offers-stylus-sh-2-with-raw-support Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
synchro 4 yıl
şuanki favori kameram olympus stylus epic. keşke dijitali de bulunsa tam kare olup 35mm lensli
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Traxxas 3 yıl
Hâla gelmedi.
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