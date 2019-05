Olympus'tan 5 eksenli sabitleme sistemine sahip kompakt fotoğraf makinesi: Stylus SH-1

PEN serisi aynasız fotoğraf makineleri ile önemli bir başarı elde eden Olympus, bu makinelerinin tasarım çizgisi ve 5 eksenli görüntü sabitleme teknolojisiyle hazırlığı yeni kompakt fotoğraf makinesi Stylus SH-1'i resmi olarak duyurdu.





Yukarıda da dediğimiz gibi PEN serisine benzer retro tasarım çizgisiyle gelen Stylus SH-1, genel olarak her zaman taşınabilecek bir alternatif oluşturuyor ve genel çekimler için ideal bir yapı ortaya koyuyor. Teknik olarak 16 MP çözünürlükte arka aydınlatmalı BSI CMOS sensör, TruePic VII görüntü işlemcisi, 24 kat optik yakınlaştırma sağlayan 25-600mm F3.0-6.9 lens, 5 farklı eksende çalışma göstererek elde yapılan çekimlerin her zaman net olmasını sağlayan görüntü sabitleme teknolojisi, 3-inç'lik 460K dokunmatik ancak sabit LCD ekran, Full HD yani 1920 x 1080 piksel 60p video kaydı ve her türlü aksiyon anı için saniyede 11 kare seri çekim hızı gibi detaylarla karşımıza gelen Olympus Stylus SH-1, artık hemen her modelde gördüğümüz gibi Wi-Fi kablosuz bağlantı teknolojisiyle hem akıllı telefon ile tablet temelinde kontrol edilebiliyor, hem de görüntü aktarımı sağlayabiliyor. 1/2000 maksimum enstantane değeri sunan model, düşük ışıklı ortamlar için dahili bir flaşa da sahip.





LI-92B lityum-iyon bataryasıyla CIPA standardına göre 380 fotoğraf çekebilen ve videolar dahil bu görüntüleri SD, SDHC, SDXC hafıza kartlarına aktarabilen Stylus SH-1, bünyesinde zaman atlamalı diyebileceğimiz Time-Lapse ve yavaş çekim video gibi özel modları da barındırıyor. Makinenin siyah, beyaz ve gümüş renk seçeneklerine sahip 271 gramlık gövdesi ise, 109 x 63 x 42 mm seviyesinde.





Olympus'un fotoğraf sektörüne dahil ettiği yeni modeli Stylus SH-1, 399$ fiyat etiketiyle Mayıs ayında satışa çıkıyor.





http://m.dpreview.com/news/2014/03/31/olympus-brings-pen-style-and-5-axis-is-to-stylus-sh-1-travel-zoom