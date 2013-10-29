Olympus'tan retro tasarıma sahip üst seviye kompakt fotoğraf makinesi: Stylus 1

Eylül ayı içerisinde MFT sistem yeni amiral gemisi OMD-EM1'i tanıtan görüntüleme sektörünün köklü firmalarından Olympus, retro tasarım çizgisini koruyarak bu sefer üst seviye kompakt sistem Stylus 1 fotoğraf makinesini resmi olarak lanse etti.

Son zamanlarda alıştığımız doğrultuda hemen hemen bütün teknik özellikleri geçtiğimiz günlerde belli olan Olympus Stylus 1, retro ile modern karışımı şık bir gövde yapısıyla karşımıza çıkıyor. Teknik olarak üzerinde 1.7-inç arka aydınlatmalı 12 mega piksel CMOS sensör, güçlü TruePic VI görüntü işlemcisi, F/2.8 sabit diyafram aralığına, 28-300mm (10.7 kat optik yakınlaştırma) odak uzaklığına ve optik görüntü sabitleme teknolojisine sahip lens, 100 -12800 ISO aralığı, 1920 x 1080 piksel yani Full HD 30p video kayıt kapasitesi, 1/2000 maksimum enstantane değeri, göz sensörüne sahip 1.4 milyon piksel elektronik vizör ve 1.04 milyon piksel hareketli dokunmatik LCD ekran barındıran Olympus Stylus 1, çağın gereklerine doğru orantılı olarak Wi-Fi kablosuz bağlantı teknolojisiyle hızlı bir şekilde veri aktarımı yapabiliyor, ayrıca akıllı cep telefonları üzerinden kontrol (Olympus Image Share 2.1) imkanı verebiliyor.

Üzerinde oldukça farklı ve ilgi çekici bir yapıda hazırlanmış katlanabilir lens kapağı bulunan Olympus Stylus 1, 116 x 67 x 57mm boyuta ve batarya dahil 402 gram ağırlığa sahip. Karanlık ortamda daha iyi çekimler için iyi konumlandırılmış bir dahili flaş taşıyan ürün, BLS-5 lityum iyon bataryasıyla CIPA standartlarına göre ortalama 410 fotoğraf çekebiliyor. Kablosuz yeteneği yanında micro HDMI ve USB 2.0 portları üzerinden de aktarım yapabilen fotoğraf makinesi, geniş düzenleme imkanı veren RAW formatında çekim yapabiliyor ve bunları direkt olarak kendi içerisinde işleyebiliyor.





Olympus'un üst seviye yeni kompakt fotoğraf makinesi Stylus 1, Aralık ayında 700$ fiyat etiketiyle satışa çıkıyor. Ürünün sadece siyah rengi bulunuyor.

http://www.dpreview.com/news/2013/10/29/olympus-stylus-1-puts-high-end-super-zoom-features-into-om-d-body?utm_campaign=internal-link&utm_source=news-list&utm_medium=text&ref=title_0_2#embeddedSampleGallery6592184474