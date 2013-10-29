Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Fotoğraf Makineleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Olympus'tan retro tasarıma sahip üst seviye kompakt fotoğraf makinesi: Stylus 1

5 yıl
2,1b
1
16
Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Olympus'tan retro tasarıma sahip üst seviye kompakt fotoğraf makinesi: Stylus 1
Eylül ayı içerisinde MFT sistem yeni amiral gemisi OMD-EM1'i tanıtan görüntüleme sektörünün köklü firmalarından Olympus, retro tasarım çizgisini koruyarak bu sefer üst seviye kompakt sistem Stylus 1 fotoğraf makinesini resmi olarak lanse etti.
Son zamanlarda alıştığımız doğrultuda hemen hemen bütün teknik özellikleri geçtiğimiz günlerde belli olan Olympus Stylus 1, retro ile modern karışımı şık bir gövde yapısıyla karşımıza çıkıyor. Teknik olarak üzerinde 1.7-inç arka aydınlatmalı 12 mega piksel CMOS sensör, güçlü TruePic VI görüntü işlemcisi, F/2.8 sabit diyafram aralığına, 28-300mm (10.7 kat optik yakınlaştırma) odak uzaklığına ve optik görüntü sabitleme teknolojisine sahip lens, 100 -12800 ISO aralığı, 1920 x 1080 piksel yani Full HD 30p video kayıt kapasitesi, 1/2000 maksimum enstantane değeri, göz sensörüne sahip 1.4 milyon piksel elektronik vizör ve 1.04 milyon piksel hareketli dokunmatik LCD ekran barındıran Olympus Stylus 1, çağın gereklerine doğru orantılı olarak Wi-Fi kablosuz bağlantı teknolojisiyle hızlı bir şekilde veri aktarımı yapabiliyor, ayrıca akıllı cep telefonları üzerinden kontrol (Olympus Image Share 2.1) imkanı verebiliyor.
Üzerinde oldukça farklı ve ilgi çekici bir yapıda hazırlanmış katlanabilir lens kapağı bulunan Olympus Stylus 1, 116 x 67 x 57mm boyuta ve batarya dahil 402 gram ağırlığa sahip. Karanlık ortamda daha iyi çekimler için iyi konumlandırılmış bir dahili flaş taşıyan ürün, BLS-5 lityum iyon bataryasıyla CIPA standartlarına göre ortalama 410 fotoğraf çekebiliyor. Kablosuz yeteneği yanında micro HDMI ve USB 2.0 portları üzerinden de aktarım yapabilen fotoğraf makinesi, geniş düzenleme imkanı veren RAW formatında çekim yapabiliyor ve bunları direkt olarak kendi içerisinde işleyebiliyor.

Olympus'un üst seviye yeni kompakt fotoğraf makinesi Stylus 1, Aralık ayında 700$ fiyat etiketiyle satışa çıkıyor. Ürünün sadece siyah rengi bulunuyor.
Olympus'tan retro tasarıma sahip üst seviye kompakt fotoğraf makinesi: Stylus 1
Olympus'tan retro tasarıma sahip üst seviye kompakt fotoğraf makinesi: Stylus 1
Olympus'tan retro tasarıma sahip üst seviye kompakt fotoğraf makinesi: Stylus 1

http://www.dpreview.com/news/2013/10/29/olympus-stylus-1-puts-high-end-super-zoom-features-into-om-d-body?utm_campaign=internal-link&utm_source=news-list&utm_medium=text&ref=title_0_2#embeddedSampleGallery6592184474 Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
allking 5 yıl en beğenilen
Mobilde geçilemeyen ve kendi kendine kapanmayan reklam çıkıyor bu reklamı yazanı koyanı alnından öpüyorum Allah akıl fikir versin.
Yanıtla +14
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Granes 5 yıl
Tasarım
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
tyuıtyuı 5 yıl
çok şık bir makine olmuş. sensör de biraz daha iddialı olsaydı efsane olabilirdi.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Crimson 5 yıl
tasarımı güzel olmuş, bir de gitarlardaki gibi eskitme renk seçeneği koysalarmış yenmezmiş tadından
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
jiddi 5 yıl
Makina dehşet. Fakat çok pahalı olacaktır eminim. Buna 1200 TL üzeri isterler.
-
ISO 1600 ile çekilmiş.
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

-
Örnek fotoğraflar için : dpreview.com/...
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Elefue 5 yıl
Lens kapağına bayıldım. Her lensde standartlaşması gereken çok güzel ve önemli bir detay.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
allking 5 yıl en beğenilen
Mobilde geçilemeyen ve kendi kendine kapanmayan reklam çıkıyor bu reklamı yazanı koyanı alnından öpüyorum Allah akıl fikir versin.
Yanıtla +14
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
2090 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Fotoğraf Makineleri, fotoğraf makinesi
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan: ‘Uber konusu
DonanımHaber
Haftaya A101 marketlerde daha uygun
DonanımHaber
Starlink uyduları yörüngeye yerleştirildi:
DonanımHaber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Neden Türkiye'de Nükleer Enerji Santrali
DH Forum
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim