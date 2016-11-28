Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

On binlerce liralık külçe altın hidrolik preste ezilirse ne olur?

YouTube’un son dönemdeki en popüler videoları arasında kuşkusuz hidrolik pres ile ezilen nesneler geliyor. Peki 136 bin TL değerindeki külçe altın pres altında ezilirse ne olur dersiniz?
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
7,3b
1
28
Diğer Bilim ve Teknoloji
Cihan Pehlivan
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Aslında hiçbir amacı olmamasına rağmen izleyenler üzerinde ilginç bir şekilde rahatlama hissi uyandıran "hidrolik pres ile ezilen nesneler" video serisinde bugüne kadar yüzlerce farklı içerikle karşılaştık. Öyle ki bilardo topu, bomba, mermi, telefon, oyuncak, slime, kask ve PlayStation derken liste bu şekilde uzayıp gidiyor.
Hidrolik pres alanında yayın yapan popüler kanallardan "Crushit" ise çıtayı bir tık yukarı çektiği yeni videosunu yayınladı. 40 bin dolar (136 bin TL) değerinde, 1 kg ağırlığında ve 24 ayar külçe altını pres altında ezen kanal, muhtemelen YouTube’un en pahalı hidrolik pres videosuna da imza attı.
Daha önce de "Hydraulic Press Channel" isimli bir başka YouTube kanalı, 4 bin dolar değerinde 1.2 karat pırlantayı pres altında parçalamıştı. Basınca karşı yüksek mukavemet gösteren külçe altının videosunu hemen aşağıdan izleyebilirsiniz.

Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Roark 3 yıl en beğenilen
youtube'da milletin emek verdiği videoyu indirip kendi sitenize yüklemeniz etik seviyenizi gösteriyor. Youtube'u embed yapıp ya da direkt link verip yayınlamak yerine buraya çekmişsiniz. Güzel bir şikayet gönderiyorum video sahibine. Ticari bir kurumsanız bu sorumluluğa göre hareket etmelisiniz.
youtube'da milletin emek verdiği videoyu indirip kendi sitenize yüklemeniz etik seviyenizi gösteriyor. Youtube'u embed yapıp ya da direkt link verip yayınlamak ...
Devamını Gör
2 Yanıt Yanıtla +36
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Soul741 3 yıl
Yakında editörlerin kendilerini streç filmle streçlemesini felan da haber yaparsınız. Tıklamamı tıklama, haber mi haber. Yapın derim.
Yanıtla +24
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
YveJhin 3 yıl
Simdi en can alici yaziyi yaziyorum.
Sacma sapan haber sitelerinden ne farkiniz var
Youtube da onlarca cesit maddeyi parcalayan eriten kanallari habermi yapacaksiniz.
Bundan sonraki haberleriniz,ortadan iki kesilen ari kovani.
Yabanci kizlarin telefon numaralarini alma taktigi.
Twitch fails.
Home made pistol vb...
Diye gider heralde.
enterasan konulari dile getirmis olursunuz
Şu konu ,resmen ben Konu disi bolumu ogesiyim diye bagiriyor.
Simdi en can alici yaziyi yaziyorum.Sacma sapan haber sitelerinden ne farkiniz varYoutube da onlarca cesit maddeyi parcalayan eriten kanallari habermi y...
Devamını Gör
Yanıtla +18
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Beğenilen Yorum
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
L.o.T.u.S 2 yıl
Bizim orda bir laf vardır :

Zenginin altına züğürdün pres makinasını yorarmış
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Piêr Dé Sans 3 yıl
24 karat altın olmaz. Karat elmaslarda ağırlık birimidir.
24 ayardır o.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 3 yıl
Ben de oturdum malak gibi izliyorum. Acaba termal kamera ile isi degisimi mi takip edecekler ya da baski altinda kristallesiyor da onu mu haber yapmislar diye. Yayimlayan zibidinin bir kac tik, bir kac dolar para kazanmak icin yaptigi ve insanlarin hayatinin 5 dakikasini bosa calan anlamsiz bir video.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Whisper 3 yıl
yıllardır aklımı tırmalıyordu altın press altında ezilirse ne olur diye, cevabını aldım çok teşekkürler. Hadi bu mal bize ne oluyor sırf mallığını izlemek için geldik çıkabiliriz..
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
HIGHER 3 yıl
bu youtube videoları neden sizin oynatıcınızda oluyor
kötü değil berbat bir oynatıcınız var ve bunu insanlara dikta ederseniz zararlı çıkan, kulağı çınlayan siz olursunuz..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
JoeyBane 3 yıl
Bu video sayesinde artik daha donanimliyim
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 3 yıl
1 kilo ezilmiş aldın ile ezilmemiş altın arasında en fazla 500 tl oynar.
işçilik parası diye.
Altını satan firmanın onu eski haline getirmesi sanırım 1 saat sürmez.
Erit , eskisi gibi dondur. :)
3-5 grm eksildi ise eklerler.
Altıncı iyi reklam yapmış :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
lawyerzzz 3 yıl
Ekrem71'den pres altında ezilen Note7 videosu haberi bekliyorum:)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sabe 3 yıl
Arif'in golünü ararken buraya geldim.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
tmk20 3 yıl
zenginin parası züğürdün çenesi ...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Bloodin +179 BlackLead +164 madmahmutd +142 Mugetsuga +132 Domatore +115 Galatas4ray +110 theozy +105 sistemli adam +89 Tugrul_512bit +86 Fenomenon +84
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
7345 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
youtube, Popüler ve
8 etiket daha MPopüler külçe altın hidrolik pres altın pres videoları Diğer Bilim ve Teknoloji Bilim ve Teknoloji Cihan Pehlivan
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 3 yıl Apple kavisli OLED ekranlı model dahil 10'dan fazla iPhone prototipi test ediyor 3 yıl Volkswagen Arteon'un detayları ve tasarımı gün yüzüne çıktı 3 yıl Apple MacBook Pro Touchbar kutusundan çıkıyor, işte ilk izlenimler 3 yıl GE'den hidroelektrik santrallerinin verimliliğini arttıracak yeni sistem 3 yıl Yeni bir şantaj virüsüne dikkat 3 yıl Gear.Club ile eğlence hızlanıyor 3 yıl Yerli robotlar yarışıyor "Marmara Üniversitesi Robot Olimpiyatları" 3 yıl Sağlık sektöründe dev adım: 3D yazıcılarla canlı doku üretme hamlesi 3 yıl Japonya'da gündem siber saldırılar: Ülke saldırılara karşı savunmasız mı? 3 yıl Sanal gerçeklik cadde mağazalarının yerini alabilir 3 yıl Finlandiya'dan elektrikli araçlara büyük teşvik 3 yıl Sinir bozucu drone'lar için bazuka geldi 3 yıl Galaxy S8'in yapay zeka asistanı ödeme de yapabilecek 3 yıl Grafen, giyilebilir teknolojilerin geleceği olacak 3 yıl Boğaziçi Üniversitesi Bilişim Kulübünden güvenlik temalı hackathon 3 yıl Samsung bölünüyor mu? 3 yıl Japonya dünyanın en güçlü süper bilgisayarını geliştirecek 3 yıl İHA’ların ve helikopterlerin gözü kulağı olacak yerli radar: MILDAR 3 yıl Vivaldi görüntülediğiniz siteye göre ampullerin rengini değiştiriyor 3 yıl Gaziantep Zeugma Mozaik Müzesi artık sanal ortamda 3 yıl GÖRÜNTÜLENEN On binlerce liralık külçe altın hidrolik preste ezilirse ne olur? Sonraki Geçtiğimiz hafta 2 milyon Playstation 4 satıldı 3 yıl Uçaklarda geniş bant internet devri başlıyor 3 yıl Renault'dan İsviçre'ye elektrikli araç önerisi 3 yıl Samsung Galaxy S8’in maliyeti yükseliyor 3 yıl Savaş uçağında OnePlus 3T kutu açılışı 3 yıl Tesla, kısa sürede bir mühendislik ordusuna dönüştü 3 yıl BMW i3 2017'de yenileniyor 3 yıl Samsung Gear S3 raflara çıkıyor 3 yıl Tesla marka otomobiller bir hamburgerle nasıl çalınır? 3 yıl Almanya gelecek başbakanlık seçimlerinde internette oluşacak sahte haberlerden endişeli 3 yıl Asus RX460 Strix incelemesi "E-Spor oyunlarına yakışıklı kart" 3 yıl Xiaomi Mi 6, Mart ayında Qualcomm Snapdragon 835 ile gelecek 3 yıl İsviçre halkı nükleer santrallerin kapatılmasına "Hayır!" dedi 3 yıl İngiltere, halkının internet üzerindeki her adımını tek tek izleyecek 3 yıl Xgimi H1 ile projeksiyon cihazı ev sinema sistemine dönüşüyor 3 yıl Dünya, kömürden elektrik üretimini bırakmaya hazırlanıyor! 3 yıl Yapay Zeka hırsızları yüzünden tanıyor 3 yıl CERN'deki Büyük Hadron Çarpıştırıcısında robotik denetleyici kullanılacak 3 yıl VLC artık 360 derece video oynatma desteğine sahip 3 yıl MediaTek orta seviyede Qualcomm'a rakip olmaya geliyor Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Bozulan musluğu kiracı mı yaptırır
DH Forum
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
Köpeğim Ölüyor
DH Forum
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
NASA, 'geceyle gündüzün buluştuğu'
DonanımHaber
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim