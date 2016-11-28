On binlerce liralık külçe altın hidrolik preste ezilirse ne olur?

Aslında hiçbir amacı olmamasına rağmen izleyenler üzerinde ilginç bir şekilde rahatlama hissi uyandıran "hidrolik pres ile ezilen nesneler" video serisinde bugüne kadar yüzlerce farklı içerikle karşılaştık. Öyle ki bilardo topu, bomba, mermi, telefon, oyuncak, slime, kask ve PlayStation derken liste bu şekilde uzayıp gidiyor.

Hidrolik pres alanında yayın yapan popüler kanallardan "Crushit" ise çıtayı bir tık yukarı çektiği yeni videosunu yayınladı. 40 bin dolar (136 bin TL) değerinde, 1 kg ağırlığında ve 24 ayar külçe altını pres altında ezen kanal, muhtemelen YouTube’un en pahalı hidrolik pres videosuna da imza attı.

Daha önce de "Hydraulic Press Channel" isimli bir başka YouTube kanalı, 4 bin dolar değerinde 1.2 karat pırlantayı pres altında parçalamıştı. Basınca karşı yüksek mukavemet gösteren külçe altının videosunu hemen aşağıdan izleyebilirsiniz.