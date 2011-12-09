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OnLive bulut oyun tecrübesini iOS ve Android cihazlara getiriyor

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
3,5b
1
19
Oyunlar
Ekrem71
Haber Editörü
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Bulut bilişim üzerinden oyun oynama tecrübesini donanım açısından yetersiz olan cihazlara da getirme hedefiyle hizmetini devreye sokan OnLive firması, ABD ve İngiltere sınırları içerisinde iOS ve Android platformları için de uygulamasını indirmeye sundu. 

Daha önce ABD sınırları içerisinde hizmete başlayan OnLive sonrasında yatırım yaparak İngiliz oyunseverlere de bu imkanı getirdi. OnLive ile tablet kullanıcıları konsol kalitesinde oyunlar oynayabiliyor.

Mobil OnLive uygulaması ilk etapta sadece izleyici modda kullanılıyordu. Yeni sürüm ile artık Android tablet, akıllı telefon, iPhone ve iPad sahipleri doğrudan oyunları oynamaya başlayabilecek.

Uygulama ücretsiz. Kullanıcı hesabı da ücretsiz açılabiliyor. Ancak oyunlar 4$-40$ arasında değişiyor. Platform üzerinde 200'e yakın oyun bulunuyor. 25 tanesi ise L.A Noire, Assassin's Creed ve LEGO Batman gibi konsol kalitesinde oyunlar. Bu oyunları oynamak için 49$'lık Universal OnLive Wireless Controller adlı kumanda cihazını da edinmek gerekiyor. Cihaz kablosuz olarak akıllı telefon ve tabletlere bağlanabiliyor. Diğer oyunlar dokunmatik olarak optimize edildi.

OnLive sadece tablet ve akıllı telefonlar için değil, masaüstü cihazlar, ayrıca set üstü kutusuyla TV'ler için de erişilebilir durumda. 4G teknolojisine destek veren OnLive her yerde konsol kalitesinde oyun oynama imkanı sunuyor.

HTC firması da yeni modellerine OnLive desteği getirmek amacıyla firmaya 40 milyon dolarlık yatırım yapmıştı.

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necipfazil2041 7 yıl
Ben kullanıyorum. Oyunların full sürümü piyasanın daha da altında hatta kampanyaya denk gelip daha da ucuza alabiliyorsunuz. Üyelik şart değil ama üye olursanız size paket içindeki 130 küsür oyunu üye olduğunuz süre içinde sınırsız oynamanıza izin veriyor. Ayrıca "Playpack"(Üyeliğin adı bu) üyeleri tüm alışverişlerinde %30 indirime sahip oluyorlar. ben birçok oyun aldım. bağlantım çok iyi değil ttnet ten dolayı ama samimiyetle söylemeliyim ki artık ne ps3 ü ne de xbox ı açıyorum çok fazla... Oyundan oyuna anında geçebiliyorum grafik olarak yeterli seviyede... Her oyunu klavye-mouse ile zaten oynayabiliyorsunuz ama xbox gamepad ile veya dualshock ile bilgisayara bağlayıp gamepad kullanabilirsiniz. Ön yargılı davranmayın geleceğin sistemi bence bu... Ekleyebilirsiniz beni aynı zamanda live ve psn id' m de aynı xNFAx
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BuYaZ 7 yıl
forum.donanimhaber.com/...
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cgdincer 7 yıl
yaşını baz aldığımızda bende küçükken telefondaki pixel oyunları oynamak çok eğlenceli gelirdi şimdi senin ve yaşıtlarının böyle can çekişerek oynadığını sanman normal...
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TikaMasala 7 yıl
ios da uzun zamandir vardi, dandroid e yeni cikarmislardir. İkisine bir ayni anda cikmis gibi anlatilmis ama isin asli ios daima bir adim onde. İlkler iosun, arta kalan copler dandroidin.
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gamefry 7 yıl TikaMasala
muratremix
ios da uzun zamandir vardi, dandroid e yeni cikarmislardir. İkisine bir ayni anda cikmis gibi anlatilmis ama isin asli ios daima bir adim onde. İlkler iosun, arta kalan copler dandroidin.

iosdaki ilk versiyon sadece oyun oynayanlari izleyebiliyorduk app yenilenmis fakat suan sadece android'de var ios'da yok. Sanirim yakimda cikacak...
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free4200 7 yıl

hımmmm.. Geleceğin teknolojisi gibi gözüküyor ama bekleyip görmek lazım.
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htcdesire 7 yıl
Turkiyeyi bilmem ama benim yasadigim ulkede yani isvicrede acik. Ama nvdia gtx590 sahibi olarak pek ihtiyac duymuyorum birkere denemistim ama grafik kalitesi ve akicik olarak benim sistemin yanina bile yaklasamadi gercekten yavas sistemleri olanlar dusunebilir. Ama cok guclu bir internet baglantisina ihtiyaciniz oldugunu unutmayin
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One Day 7 yıl
OnLive da dokunmatik oyunları oynamak özellikle telefonda zor olur diye düşünüyorum
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FightForBeer 7 yıl
Onlive gerçekten gelecegi olan önü açık ve çok güzel bir teknoloji yalnız sadece amerikaya acık olması cok kotu.türkiye ve dünya çapında çalışşa çok güzel olur.
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SuspectT 7 yıl
bu devrim gibi bişey :)
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FRAPS 7 yıl
Bu teknolojiyle telefonlarda oyun oynamak için donanıma abanılmayacak ve şarjlar uzun gidecek.Çoğu kişi iyi bir haber tabi korsancılar dışında :D
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Max payne 35 7 yıl
Ah bide Türkiye'de hizmet verse...
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