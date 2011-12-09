OnLive bulut oyun tecrübesini iOS ve Android cihazlara getiriyor

Bulut bilişim üzerinden oyun oynama tecrübesini donanım açısından yetersiz olan cihazlara da getirme hedefiyle hizmetini devreye sokan OnLive firması, ABD ve İngiltere sınırları içerisinde iOS ve Android platformları için de uygulamasını indirmeye sundu.





Daha önce ABD sınırları içerisinde hizmete başlayan OnLive sonrasında yatırım yaparak İngiliz oyunseverlere de bu imkanı getirdi. OnLive ile tablet kullanıcıları konsol kalitesinde oyunlar oynayabiliyor.





Mobil OnLive uygulaması ilk etapta sadece izleyici modda kullanılıyordu. Yeni sürüm ile artık Android tablet, akıllı telefon, iPhone ve iPad sahipleri doğrudan oyunları oynamaya başlayabilecek.





Uygulama ücretsiz. Kullanıcı hesabı da ücretsiz açılabiliyor. Ancak oyunlar 4$-40$ arasında değişiyor. Platform üzerinde 200'e yakın oyun bulunuyor. 25 tanesi ise L.A Noire, Assassin's Creed ve LEGO Batman gibi konsol kalitesinde oyunlar. Bu oyunları oynamak için 49$'lık Universal OnLive Wireless Controller adlı kumanda cihazını da edinmek gerekiyor. Cihaz kablosuz olarak akıllı telefon ve tabletlere bağlanabiliyor. Diğer oyunlar dokunmatik olarak optimize edildi.





OnLive sadece tablet ve akıllı telefonlar için değil, masaüstü cihazlar, ayrıca set üstü kutusuyla TV'ler için de erişilebilir durumda. 4G teknolojisine destek veren OnLive her yerde konsol kalitesinde oyun oynama imkanı sunuyor.





HTC firması da yeni modellerine OnLive desteği getirmek amacıyla firmaya 40 milyon dolarlık yatırım yapmıştı.