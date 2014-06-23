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OneDrive'ın ücretsiz depolama miktarı 15GB'a yükseldi

4 yıl
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Diğer
Can Tunçer
Haber Editörü
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OneDrive'ın ücretsiz depolama miktarı 15GB'a yükseldi
Microsoft'un beğenilen bulut depolama servisi OneDrive, resmi blog sayfasında duyurulduğu kadarıyla depolama planında önemli bir değişikliğe gitti.
OneDrive'ın daha önce 7GB olan ücretsiz depolama alanını 15GB seviyesine çıkartan yazılım devi Microsoft, Office 365 abonelerinin ise 20GB'lık ücretsiz depolama alanını önümüzdeki aydan itibaren kullanılmak üzere 1TB gibi oldukça yüksek bir seviyeye (Ayda en alt 9,99$'lık abonelere ve 5 kişiye kadar) taşıdığını duyurdu. Firma aynı zamanda 100GB'lık aylık planı 1,99$ (Daha önce  $7.49), 200GB'lık planı ise 3,99$ (Daha önce $11.49) fiyat seviyesine çekmiş durumda.
Konu hakkında hazırlanan özel sayfaya buradan ulaşabilirsiniz. 

https://blog.onedrive.com/new-onedrive-storage-plans/ Yorum Yaz
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jumuu 4 yıl
Bende resim,müzik, video vs dosyalarımı onedrive'a yedekliyorum. Malum yarın öbür gün telefona bişi olsa gitti resimler.+'sı istediğim yerden ulaşabilme.. Bulut teknolojisi iyi oldu da yine de güvenlikle ilgili bazı çekincelerim yok değil.( bilgilerimin kullanılması? Tabii bir de Mail adresim hack'lense herşeyim hack'leyenin elinde. Telefonda tutsan olmaz buluta yüklesen olmaz. Üstü bıyık altı sakal misali.
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interestedintech33 4 yıl
Güvenilir fakat indirme ve yükleme hızı dropboxa göre düşük gibi geldi.
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inifiesta 4 yıl
Kullandığım Google Drive ve 4shared zaten 15 gb alan sunuyordu. Yandex.Disk hâlen 10 gb. 4shared yıllardır bu işi yapıyor. Tek korkum; 4shared'in tıpkı Esnips gibi pat diye komple servisi kapatmasa iyidir. Genelde 4shared, Esnips gibi hizmetler artık Google gibi Microsoft gibi güçlü rakiplerine karşı pes edebiliyor.
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santhora 4 yıl
bütün belge, müzik ve resim arşivimi attım OneDrive içine. Gerçekten çok hayat kurtarıcı bir sistem. Canın nereden isterse oradan dosyalarına ulaşıyorsun. Disk ve DVD disklerin bozulma ihtimalinde özellikle resimlerimi kaybetmekten korkuyordum. Artık içim çok rahat. Kullanmak isteyenlere tavsiyem microsoft ve google gibi bilindik firmaların servislerine yönelin. Diğerlerinin yarın ne olacağı hiç belli olmaz
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gcb1903 4 yıl santhora
santhora

bütün belge, müzik ve resim arşivimi attım OneDrive içine. Gerçekten çok hayat kurtarıcı bir sistem. Canın nereden isterse oradan dosyalarına ulaşıyorsun. Disk ve DVD disklerin bozulma ihtimalinde özellikle resimlerimi kaybetmekten korkuyordum. Artık içim çok rahat. Kullanmak isteyenlere tavsiyem microsoft ve google gibi bilindik firmaların servislerine yönelin. Diğerlerinin yarın ne olacağı hiç belli olmaz

Nasıl sığdırdın?
19 gb sadece özel resim 13 gb masaüstü arka planı resimlerim 32 gb toplam resim var.
57 gb müzikler de eklenince 89 gb ediyor.
Google sağolsun bütün resimlerimi oraya sığdırabildim bir tek.
Mail ru güvenilir olsa ona da yüklerim de işte 1 tb alanı beleş veren yer yarın hadi kapattık derse ne dicez.
Ovedrive'nin tek albenisi bence 8.1 ile tam entegre olmuş olması.
Not defteriyle bir şey mi not aldın anında bulutta.
Ayrıca masaüstü arkaplanı, pc kişiselleştirme ve modern arayüzdeki sıralama ve uygulamaları atıyor hafızaya.
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bkaakco 4 yıl
İyiymiş.
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aycibin 4 yıl
güvenmiyorum bunun gibi ortak alanlara.kendi özelimi kendi özelimde saklarım.
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Elsa 4 yıl
Depolama alanı az da olsa en pratik çozum OneDrive , WP-Office'den gelenlerle 50GB idi 1TB olmamış daha
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er-soy 4 yıl
Benim hala 10 gb.
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Melikşah 4 yıl
Ben denedim bilgisayarı 5 gün açık bırakınca ttnet ile 10 GB yükleniyor. :)
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fukox 4 yıl
Sorun yok beyler, zaten bu İnternet hızlarımızla 7GB ı bile dolduramazdık
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