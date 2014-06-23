OneDrive'ın ücretsiz depolama miktarı 15GB'a yükseldi

Microsoft'un beğenilen bulut depolama servisi OneDrive, resmi blog sayfasında duyurulduğu kadarıyla depolama planında önemli bir değişikliğe gitti.

OneDrive'ın daha önce 7GB olan ücretsiz depolama alanını 15GB seviyesine çıkartan yazılım devi Microsoft, Office 365 abonelerinin ise 20GB'lık ücretsiz depolama alanını önümüzdeki aydan itibaren kullanılmak üzere 1TB gibi oldukça yüksek bir seviyeye (Ayda en alt 9,99$'lık abonelere ve 5 kişiye kadar) taşıdığını duyurdu. Firma aynı zamanda 100GB'lık aylık planı 1,99$ (Daha önce $7.49), 200GB'lık planı ise 3,99$ (Daha önce $11.49) fiyat seviyesine çekmiş durumda.

Konu hakkında hazırlanan özel sayfaya buradan ulaşabilirsiniz.

https://blog.onedrive.com/new-onedrive-storage-plans/