OneDrive'ın ücretsiz depolama miktarı 15GB'a yükseldi

Haber Editörü
Microsoft'un beğenilen bulut depolama servisi OneDrive, resmi blog sayfasında duyurulduğu kadarıyla depolama planında önemli bir değişikliğe gitti.
OneDrive'ın daha önce 7GB olan ücretsiz depolama alanını 15GB seviyesine çıkartan yazılım devi Microsoft, Office 365 abonelerinin ise 20GB'lık ücretsiz depolama alanını önümüzdeki aydan itibaren kullanılmak üzere 1TB gibi oldukça yüksek bir seviyeye (Ayda en alt 9,99$'lık abonelere ve 5 kişiye kadar) taşıdığını duyurdu. Firma aynı zamanda 100GB'lık aylık planı 1,99$ (Daha önce $7.49), 200GB'lık planı ise 3,99$ (Daha önce $11.49) fiyat seviyesine çekmiş durumda.
Konu hakkında hazırlanan özel sayfaya buradan ulaşabilirsiniz.
https://blog.onedrive.com/new-onedrive-storage-plans/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Nasıl sığdırdın?
19 gb sadece özel resim 13 gb masaüstü arka planı resimlerim 32 gb toplam resim var.
57 gb müzikler de eklenince 89 gb ediyor.
Google sağolsun bütün resimlerimi oraya sığdırabildim bir tek.
Mail ru güvenilir olsa ona da yüklerim de işte 1 tb alanı beleş veren yer yarın hadi kapattık derse ne dicez.
Ovedrive'nin tek albenisi bence 8.1 ile tam entegre olmuş olması.
Not defteriyle bir şey mi not aldın anında bulutta.
Ayrıca masaüstü arkaplanı, pc kişiselleştirme ve modern arayüzdeki sıralama ve uygulamaları atıyor hafızaya.