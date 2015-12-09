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OnePlus 3'ün tasarım çalışmaları sızdırıldı

"Amiral gemisi katili" sıfatıyla ünlenen OnePlus kısa bir süre önce OnePlus 2 ve OnePlus X adında iki model duyurmuştu. Yeni sızıntılar ise OnePlus 3 için hazırlıkların çoktan başladığını gösteriyor.
4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
4,8b
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12
Cep Telefonları
Oğuz Avcı
Editör
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OnePlus 3'ün tasarım çalışmaları sızdırıldı
 
Davetiye ile akıllı telefon satma stratejisini terminolojiye kazandıran OnePlus geçtiğimiz yaz aylarında OnePlus 2 ve ondan bir kaç ay sonra da OnePlus X modelini tanıtmıştı. Bu modellerin üzerinden uzun bir zaman geçmedi ancak OnePlus 3'ün ilk sızıntıları ortaya çıkmaya başladı.
Sızıntılar düşük çözünürlükte olsa da akıllı telefonun tasarımı hakkında bazı önemli detaylar içeriyor. İlk olarak ön yüzeydeki sadelik dikkat çekerken parmak izi okuyucusundan da vazgeçildiği görülüyor. Bu durum da üreticinin parmak izi okuyucu yerine göz tarama teknolojisine yer vermiş olabileceği ihtimalini akıllara getiriyor. Bunun yanı sıra ön tarafta bir değişiklik daha yapılakara stereo hoparlöre yer verildiğini görüyoruz. Uzun bir üredir bazı üreticilerin yer verdiği stereo hoparlörler genellikle kullanıcılar tarafından da kabul görüyor ve seviliyor.
OnePlus 3'ün tasarım çalışmaları sızdırıldı
 
Arka tasarımı da gayet sade gözüken akıllı telefonda materyal olarak OnePlus'ın geçtiğimiz günlerde iPhone için ürettiği kılıfa benzer bir tercih yapılacağı konuşuluyor. "Kumtaşı" olarak adlandırılan bu materyal pürüzlü bir yüzeye sahip ve tutuş hissini arttırıyor. Akıllı telefonun beklenen diğer özellikleri ise Snapdragon 820 çipset ve Full HD çözünürlükte ekran şeklinde. Tabi ki tanıtılmasına daha uzun bir süre olan modelin hem tasarım hem de donanım konusunda farklılaşabileceğini hatırlatalım.

http://www.gsmarena.com/oneplus_3_to_have_a_front_facing_speaker_leaked_render_reveals-news-15425.php Yorum Yaz
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Tolgá 4 yıl en beğenilen
lg g2 nin tasarımı üniversitelerde ders olarak okutulmalı.
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berkcombil 4 yıl
aspirin_00
lg nin derhal tasarım değişikliğine gitmeli hele plastikçi samsung derdik adamlar üzerindeki plastiği sıyırdı metalci oldu :D :D lg hala o plastik yolunda

Roller değişti roller.Samsung kasa kalitesini arttırdı ama çıkarılabilir batarya ve micro sd gibi kendisini sektörde tek yapan özelliklerden vazgeçti.Lg ise G3 ile birlikte boş kalan bu rolü kendisi üstlendi.Bu gün bile eski samsungçular bu çıkarılamaz pil öldüğünde ne yapacağız ya da bunun pili de çıkmıyor???Düşünceleriyle akıllarını tırmalıyorlar.Eski samsungçulara sorsan çıkarılabilir batarya ve micro sd için kasa kalitesinden gözü kapalı feragat ederler.
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berkcombil 4 yıl
Tolgá
Orijinalden alıntı: thunderbolt
Orijinalden alıntı: Tolgá
Orijinalden alıntı: thunderbolt
Orijinalden alıntı: Tolgá lg g2 nin tasarımı üniversitelerde ders olarak okutulmalı.
Evet arkadaki ses tuşları çevresindeki kasa gıcırdaması da ek ders olarak verilmeli...
abartılacak bir konu değil bende yaşadım.
İki tane G2 kullandım ikisindede vardı.Tasarımını bende beğeniyorum ama kasa kalitesi daha iyi olabilirdi...
aynen.haklısın malzeme kalitesi konusunda.

Ne kadar ekmek o kadar köfte demişler.Çıktığı zamanın tam bir F/P ürünüydü.G3'ün agresif fiyat kırışı öncesine kadar kendinden 2 sene sonra çıkan telefonlardan bile F/P oranı olarak halen öndeydi.
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kadirirdem 4 yıl
değişik olmuş yüksek çözünürlükte bakmak lazım .....
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muhamnet 4 yıl
Daha 2 yi görmedik.
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Patren 4 yıl
bu tasarımla gelirse anca kendisinin katili olur
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Tolgá 4 yıl
lg g2 nin tasarımı üniversitelerde ders olarak okutulmalı.
1 Yanıt Yanıtla +6
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aspirin_00 4 yıl
lg nin derhal tasarım değişikliğine gitmeli hele plastikçi samsung derdik adamlar üzerindeki plastiği sıyırdı metalci oldu :D :D lg hala o plastik yolunda
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Jet lag 4 yıl
güzel
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