OnePlus 3'ün tasarım çalışmaları sızdırıldı

Davetiye ile akıllı telefon satma stratejisini terminolojiye kazandıran OnePlus geçtiğimiz yaz aylarında OnePlus 2 ve ondan bir kaç ay sonra da OnePlus X modelini tanıtmıştı. Bu modellerin üzerinden uzun bir zaman geçmedi ancak OnePlus 3'ün ilk sızıntıları ortaya çıkmaya başladı.

Sızıntılar düşük çözünürlükte olsa da akıllı telefonun tasarımı hakkında bazı önemli detaylar içeriyor. İlk olarak ön yüzeydeki sadelik dikkat çekerken parmak izi okuyucusundan da vazgeçildiği görülüyor. Bu durum da üreticinin parmak izi okuyucu yerine göz tarama teknolojisine yer vermiş olabileceği ihtimalini akıllara getiriyor. Bunun yanı sıra ön tarafta bir değişiklik daha yapılakara stereo hoparlöre yer verildiğini görüyoruz. Uzun bir üredir bazı üreticilerin yer verdiği stereo hoparlörler genellikle kullanıcılar tarafından da kabul görüyor ve seviliyor.

Arka tasarımı da gayet sade gözüken akıllı telefonda materyal olarak OnePlus'ın geçtiğimiz günlerde iPhone için ürettiği kılıfa benzer bir tercih yapılacağı konuşuluyor. "Kumtaşı" olarak adlandırılan bu materyal pürüzlü bir yüzeye sahip ve tutuş hissini arttırıyor. Akıllı telefonun beklenen diğer özellikleri ise Snapdragon 820 çipset ve Full HD çözünürlükte ekran şeklinde. Tabi ki tanıtılmasına daha uzun bir süre olan modelin hem tasarım hem de donanım konusunda farklılaşabileceğini hatırlatalım.

http://www.gsmarena.com/oneplus_3_to_have_a_front_facing_speaker_leaked_render_reveals-news-15425.php