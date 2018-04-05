OnePlus 6 özellikleri belli oluyor

Son dönemde ekrandaki çentik ile gündeme gelen ve CEO Pete Lau’nun alevlendirmesi ile tartışmaları iyice büyüyen OnePlus 6 amiral gemisinin donanım özellikleri biraz geri planda kaldı. CEO yine konuya müdahale etti.

OnePlus 6 özellikleri ve fiyatı

Lau yayınladığı bir gönderide OnePlus 6 ile ilgili merak edilen kilit donanım özelliklerini doğrulamış oldu. Bu yılın gözde yonga seti Snapdragon 845 modele güç verirken 8GB’a kadar RAM ve 256GB’a kadar da depolama kapasitesi olacak. Bu durumda 6GB/8GB RAM ve 64GB/128GB/256GB şeklinde seçenekler olacağını söyleyebiliriz.

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6.28 inçlik 2280x1080 piksel çözünürlüğünde AMOLED ekranla gelmesi beklenen modelin kamera özellikleri OnePlus 5T ile benzerlik taşıyor. Akıllı telefonun arka kısmında f/1.7 diyafram açıklığına sahip 16 MP + 20 MP çözünürlüklü çift kamera yer alacak. Ön tarafta ise f/2.0 diyaframlı 20 MP selfie kamerası var. Batarya ise 3450mAh kapasiteli olacak.

Böylece OnePlus 6 modelinin tüm özellikleri belli olmuş oldu. Ayrıca görsel sızıntıları da tasarımı ortaya koymuştu. Fiyatlandırma ise biraz hayal kırıklığı olabilir zira 8GB RAM ve 256GB kapasiteli modelin 750$ seviyesine çıkacağı konuşuluyor. Yani eski fiyat-performans odaklı OnePlus imajı tarih olabilir.