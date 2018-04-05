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OnePlus 6 özellikleri belli oluyor

Bu yılın merakla beklenen telefonlarından OnePlus 6 ile ilgili firma patronundan bir açıklama geldi ve bazı özellikleri resmiyete kavuştu. OnePlus 6 özellikleri haberimizde.
1 yıl (Son Güncelleme: 1 yıl)
2,2b
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Son dönemde ekrandaki çentik ile gündeme gelen ve CEO Pete Lau’nun alevlendirmesi ile tartışmaları iyice büyüyen OnePlus 6 amiral gemisinin donanım özellikleri biraz geri planda kaldı. CEO yine konuya müdahale etti.

OnePlus 6 özellikleri ve fiyatı

Lau yayınladığı bir gönderide OnePlus 6 ile ilgili merak edilen kilit donanım özelliklerini doğrulamış oldu. Bu yılın gözde yonga seti Snapdragon 845 modele güç verirken 8GB’a kadar RAM ve 256GB’a kadar da depolama kapasitesi olacak. Bu durumda 6GB/8GB RAM ve 64GB/128GB/256GB şeklinde seçenekler olacağını söyleyebiliriz.

Ayrıca Bkz. "DonanımHaber iOS uygulaması AppStore’da yayında!"

6.28 inçlik 2280x1080 piksel çözünürlüğünde AMOLED ekranla gelmesi beklenen modelin kamera özellikleri OnePlus 5T ile benzerlik taşıyor. Akıllı telefonun arka kısmında  f/1.7 diyafram açıklığına sahip 16 MP + 20 MP çözünürlüklü çift kamera yer alacak. Ön tarafta ise f/2.0 diyaframlı 20 MP selfie kamerası var. Batarya ise 3450mAh kapasiteli olacak.

Böylece OnePlus 6 modelinin tüm özellikleri belli olmuş oldu. Ayrıca görsel sızıntıları da tasarımı ortaya koymuştu. Fiyatlandırma ise biraz hayal kırıklığı olabilir zira 8GB RAM ve 256GB kapasiteli modelin 750$ seviyesine çıkacağı konuşuluyor. Yani eski fiyat-performans odaklı OnePlus imajı tarih olabilir.

 

https://www.theverge.com/circuitbreaker/2018/4/4/17196574/oneplus-6-specs-confirmed-snapdragon-845-256gb Yorum Yaz
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koyunsavar 1 yıl en beğenilen
Güzel telefon diğer telefonlarda olmayan bir özelliği de kişisel bilgileri direk çalması.
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lvlono 1 yıl
Yahu ön yargı ile yaklaşmayın. Global bir firma ve pazarda yer edinmeye çalışıyorlar. Benim sidikli fotoğraflarımı kim ne yapsın. Bankacılık işlemleri zaten GSM'e emanet. Ama çentik taklidi elinde patlar kanımca. Buna 750$ kimse vermez Asus varken.
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TearsForFears 1 yıl lvlono
750 dolar olan 256 gb 8 gb dir
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DH Misafiri 1 yıl
üzücü :(
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tolgaabi 1 yıl
Kimseyi eleştirmek amacında değilim ancak piyasada 5 ile 5.5 arası telefon kalmadı nerdeyse. Oysaki benim gibi birçok kullanıcı bu aralıkta telefon kullanmak istiyor.Madem bu telefonlar yapılıyorsa 2 boyutlu yapın bari.Büyük tuğla taşımak isteyen 6 ınc alsın kucuk ısteyen genelde erkeklerin tercih edebileceği 5" ya da 5.2" telefon yapsın.Telefonalrı tasımak icin kadın cantası tasımak zorunda kalacagız yakında.
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The Balance 1 yıl tolgaabi
Yalnız şöyle bir durum var,telefonlardaki ekran kasa oranı arttığı için telefonların boyutu çok fazla artmıyor.

Burada S6 ve S9 arasındaki farktan görebilirsiniz.
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Guest-C6E8D1DD4 1 yıl
Ne zaman çıkıyor yav. 6 sı çıksın 5 ini alacam.
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Guest-BA224EDD2 1 yıl
1400tl ye aldigim mi 6 dan sonra cok pahali geldi.
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Guest-C6E8D1DD4 1 yıl Guest-BA224EDD2
Memnun musunuz hocam?
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marseltalon 1 yıl

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smart1978 1 yıl
Centik olmasinin espirisi diger koselerin ipincecik olmasidir faakt bunda alt tarafi kalin! SLt tarafini uste yerlestir centikte kalkas sensorler orada toplanir.
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koyunsavar 1 yıl en beğenilen
Güzel telefon diğer telefonlarda olmayan bir özelliği de kişisel bilgileri direk çalması.
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WoXeD 1 yıl koyunsavar
kişisel bilgileri çalması gibi bir durum yok.Mesut çevik dinlemeyi biraz azaltın.oneplus ın açık beta ve kapalı beta süreçleri var.isteyen kullanıcılar bu romları indirip kurabiliyor.Bu sızıntıydı çalma çırpmaydı haberleri hepp bu romlarda var.bunu kuran kişiler zaten bu bilgileri vermeyi kurulum aşamasında kabul ediyor yada ETMİYOR. bilip bilmeden,kullanmadan, konuyu anlamamış bilmeyen editörden yorum dinleyip yazmayın artık.
yazan:oneplus one dan bu yana oneplus kullanıcısı,oneplus3 üzerinde çıktığı günden bu yana beta kullanıcısı.
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Kefelon 1 yıl
Telefonların arka kısmına konulan parmak izi sensörleri ergenken suratın tam ortasına çıkan dev sivilceler gibi gözüküyor. Görmemle tasarımdan iğrenmem bir oluyor. Yana koymak gibi mantıklı bir seçenek varken bu çirkinliğin sebebi ne?
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Johan Elmander 1 yıl Kefelon
Yana koyarsan telefonu u.s de parmak izi okuyucusu olmadan satarsın. Patent mevzuları.
Bu arada editörlere kaç kez anlatmaya çalıştım yine çalışıyorum. 750 amerikan değil kanada doları. 575 amerikan doları yani.
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gizanagi 1 yıl
Bir zamanlar fiyat avantajı sayesinde amiral gemisi katili deniyordu. Ama eğer böyle bir fiyatla gelirse kendisinin katili olur.
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