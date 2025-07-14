Vivo Y50 5G dev batarya, 5G destekli işlemci ve uygun fiyat ile geliyor

Üniversitedeki öğrencilik yıllarından itibaren teknoloji yayınlarına içerik üreten Uğur, teknoloji dünyasının nabzını DH okurları için tutuyor.

Tam Boyutta Gör

Vivo, bütçe dostu 5G telefon kategorisine yeni bir model daha eklemeye hazırlanıyor. Vivo Y50 5G olarak adlandırılan cihazın özellikleri ve fiyat bilgileri, resmi veri tabanlarına yansımasıyla birlikte netleşti. Aynı teknik donanıma sahip Y50m 5G adlı bir alternatifin de yolda olduğu görülüyor.

Telefon, 6,74 inçlik HD+ çözünürlüklü bir LCD ekranla geliyor. Ön kamera 5 megapiksel ve damla çentik içinde konumlandırılmış. Arka tarafta ise tek bir 13 megapiksel kamera bulunuyor. Gücünü MediaTek Dimensity 6300 işlemciden alan model, 5G desteğiyle birlikte geliyor. 12 GB RAM ve 256 GB’a kadar uzanan seçenekler sunan cihazda microSD kart desteği de var. 6.000 mAh kapasiteli büyük batarya, 44W hızlı şarj ile destekleniyor.

Xiaomi, Pad 8 Pro ile amiral gemisi tablet serisini büyütüyor 20 sa. önce eklendi

Vivo Y50 5G’nin dört farklı versiyonla piyasaya çıkması bekleniyor: 4+128 GB, 6+128 GB, 8+256 GB ve 12+256 GB. Fiyatların yaklaşık 180 dolardan başlayıp 320 dolara kadar çıkacağı öngörülüyor. Cihazın platin, açık mavi ve siyah renk seçenekleriyle satışa sunulacağı, tanıtımın ise 18 Temmuz’dan önce gerçekleşeceği ifade ediliyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Mobil Teknolojiler

Cep Telefonları Haberleri

Vivo Y50 5G dev batarya, 5G destekli işlemci ile geliyor

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: