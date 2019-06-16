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OnePlus 6 ve 6T'nin Android Q güncellemelerinin 2.beta sürümü yayınlandı

OnePlus geçtiğimiz yılın amiral gemisi modelleri olan OnePlus 6 ve 6T için Android Q'nun ikinci beta sürümünü yayınladı. Detaylar için haberimize göz atabilirsiniz.
4 gün (Son Güncelleme: 4 gün)
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1
Cep Telefonları
Zeynep Yolcu
Yazar
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OnePlus 6 ve 6T'nin Android Q güncellemelerinin 2.beta sürümü yayınlandı
Çinli akıllı telefon üreticisi OnePlus geçtiğimiz günlerde Digital Wellbeing(Dijital Denge), Fnatic Oyun Modu gibi pek çok kullanışlı özellikten ve Haziran ayının güvenlik yamasından oluşan Android Pie tabanlı OxygenOS güncellemesini OnePlus 6 ve 6T için yayınlamıştı.
Şimdi ise şirket, geçtiğimiz yılın amiral gemisi modelleri olan ve Android Q beta programına dahil olan bu iki cihaz için Android Q'nun ikinci geliştirici ön izlemesini yayınladı. Cihazların Android Q beta 2 sürümlerine ait ROM dosyası şirketin resmi forum sayfası üzerinden yayınlandı.
Cihazların Android Q güncellemelerinin kararlı sürümlerinin yayınlanmasına hala bir kaç ay var, ancak Android'in yeni sürümüyle birlikte gelen özellikleri incelemek isteyen kullanıcılar Android Q'nun 2.beta sürümünü indirip deneyebilirler.
Ancak şunu da hatırlatmamız gerekiyor ki, beta sürümü indiren kullanıcılar aşağıda yazanlar başta olmak üzere pek çok sorun yaşayabilirler.
  • Acil durum aramaları çalışmayabilir.
  • Geliştirilmiş VoLTE çalışmayabilir.
  • Genişletilmiş ekran görüntüsü çalışmayabilir.
  • Kararlılık sorunları yaşanabilir.
  • Uygulama uyumluluğu sorunları yaşanabilir.

https://www.gsmarena.com/oneplus_6_6t_android_q_developer_preview_2-news-37599.php Yorum Yaz
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