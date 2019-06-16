Realme 4 beklenenden erken gelebilir

Realme, uygun fiyatlı telefonlarıyla kullanıcıların dikkatini çekmeye çalışıyor. Realme 3 modeli de Mart ayında Realme 4 hakkında ilk sızıntılar gelmeye başladı. Cihazın kutusu bir videoda görüldü. Çin’in yükselen firmalarından, uygun fiyatlı telefonlarıyla kullanıcıların dikkatini çekmeye çalışıyor. Realme 3 modeli de Mart ayında tanıtılmıştı . Aradan fazla zaman geçmemesine rağmenhakkında ilk sızıntılar gelmeye başladı. Cihazın kutusu bir videoda görüldü.

Teknik özellikleri belirsiz

Firmanın son tanıttığı ürünlerden biri Realme X modeliydi. Realme X Full HD+ AMOLED ekran, açılır kapanır ön kamera mekanizması, ekran üzerinden parmak izi okuma, 48 MP Sony IMX586 ana kamera sensörü, 8 GB’a kadar RAM vb. amiral gemisi özellikleri Snapdragon 710 yonga seti ile birlikte sadece 218 dolar fiyata sunuyor. Bu modelin bazı bölgelerde Realme 4 Pro olarak tanıtılması bekleniyor. Haberimizin konusu olan Realme 4 ise haliyle kırpılmış bir model olarak karşımıza çıkacak.

Realme 4’e ait olduğu belirtilen bazı görseller bulunsa da bu görseller farklı Realme modellerinin Photoshop ile düzenlenmiş hali gibi gözüktüğü için haberimize eklemedik. Teknik özellikleri konusunda da elimizde herhangi bir bilgi bulunmuyor.

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Kısacası Realme 4 beklenenden çok daha erken tanıtılacak gibi. Cihazın tanıtım tarihi yaklaştıkça hakkındaki sızıntılar artacaktır. Her zaman olduğu gibi Realme 4’ün en çok merak edilen kısmı fiyatına kıyasla sunduğu özellikler olacak.