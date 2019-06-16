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Realme 4 beklenenden erken gelebilir

Realme 3 modeli tanıtılalı yalnızca üç ay olmasına rağmen, firmanın Realme 4 hazırlığında olduğu öğrenildi. Cihazın kutusunu içeren bir video ortaya çıktı. Teknik özellikleri şimdilik belirsiz.
4 gün (Son Güncelleme: 4 gün)
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Cep Telefonları
Onur Emre Karadağ
Yazar
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Realme 4 beklenenden erken gelebilir
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Çin’in yükselen firmalarından Realme, uygun fiyatlı telefonlarıyla kullanıcıların dikkatini çekmeye çalışıyor. Realme 3 modeli de Mart ayında tanıtılmıştı. Aradan fazla zaman geçmemesine rağmen Realme 4 hakkında ilk sızıntılar gelmeye başladı. Cihazın kutusu bir videoda görüldü.

Teknik özellikleri belirsiz

Firmanın son tanıttığı ürünlerden biri Realme X modeliydi. Realme X Full HD+ AMOLED ekran, açılır kapanır ön kamera mekanizması, ekran üzerinden parmak izi okuma, 48 MP Sony IMX586 ana kamera sensörü, 8 GB’a kadar RAM vb. amiral gemisi özellikleri Snapdragon 710 yonga seti ile birlikte sadece 218 dolar fiyata sunuyor. Bu modelin bazı bölgelerde Realme 4 Pro olarak tanıtılması bekleniyor. Haberimizin konusu olan Realme 4 ise haliyle kırpılmış bir model olarak karşımıza çıkacak.

Realme 4’e ait olduğu belirtilen bazı görseller bulunsa da bu görseller farklı Realme modellerinin Photoshop ile düzenlenmiş hali gibi gözüktüğü için haberimize eklemedik. Teknik özellikleri konusunda da elimizde herhangi bir bilgi bulunmuyor.

Ayrıca Bkz. "Amazon’un Instagram benzeri Spark platformu kapanıyor"

Kısacası Realme 4 beklenenden çok daha erken tanıtılacak gibi. Cihazın tanıtım tarihi yaklaştıkça hakkındaki sızıntılar artacaktır. Her zaman olduğu gibi Realme 4’ün en çok merak edilen kısmı fiyatına kıyasla sunduğu özellikler olacak.


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intel7mix 4 gün
Bu kadar cihaza gerek var mı ki artık. 1 yıl geçmeden yeni cihaz hemen.
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Cute Hentai 4 gün
1 ay sonrada Raime 5 çıkar. Hayırlı olsun. :D
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