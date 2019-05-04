OnePlus 7 Pro Hindistan’da ön siparişe açıldı

Eğer Hindistan’da yaşıyorsanız ya da bir sebepten orada bulunuyorsanız, Amazon aracılığıyla OnePlus 7 Pro için ön sipariş verebilirsiniz. Firmanın uzun zamandır sızdırılan ve üst seviye fiyatlandırmaya sahip olacağını bildiğimiz modeli, 14 Mayıs’ta tanıtılacak.

OnePlus 7 Pro modelini ön sipariş vermek için 1000 Rupi (~86TL) değerindeki hediye kartını almanız gerekiyor ve bu kartı ödeme aşamasında kullanıyorsunuz. OnePlus size bu erken sevgi gösterisi sonucunda altı ay içinde tek seferlik ücretsiz ekran değişimi sunuyor. Bu ekran değişiminin açıklanan resmi değeri ise 15 bin Rupi (~1294TL).

OnePlus’ın bana göre kötü bir yola sürüklenişini temsil eden bu akıllı telefon, firmanın her yıl yükselen fiyatlarının tepe noktası olacak. Zamanında uygun fiyata amiral gemisi katili olarak bahsedilen OnePlus modelleri, artık saf ya da ona yakın Android deneyimi ve yüksek performans arayanların ortalama fiyatlara tercihi haline geldi. Bu eksende yer alan OnePlus 7 Pro ise 750 dolarlık bir fiyat etiketine sahip.

https://www.amazon.in/b?node=16696456031&tag=mbnx00-21&ascsubtag=UUacUdUnU74561YYw

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OnePlus 7 Pro hakkındaki bilgilere üstte yer alan haberimizden ulaşabilirsiniz.