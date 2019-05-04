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OnePlus 7 Pro Hindistan’da ön siparişe açıldı

OnePlus firmasından şimdiye kadar çıkmış en pahalı telefon olacak OnePlus 7 Pro, Hindistan'da ön siparişleri toplamaya başladı. 14 Mayıs'ta tanıtılacak cihaz hakkında hemen hemen tüm bilgilere sahibiz
2 hf.
2,9b
1
5
Cep Telefonları
Çağrı Babuçcuoğlu
Teknoloji Editörü
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Eğer Hindistan’da yaşıyorsanız ya da bir sebepten orada bulunuyorsanız, Amazon aracılığıyla OnePlus 7 Pro için ön sipariş verebilirsiniz. Firmanın uzun zamandır sızdırılan ve üst seviye fiyatlandırmaya sahip olacağını bildiğimiz modeli, 14 Mayıs’ta tanıtılacak. 
OnePlus 7 Pro modelini ön sipariş vermek için 1000 Rupi (~86TL) değerindeki hediye kartını almanız gerekiyor ve bu kartı ödeme aşamasında kullanıyorsunuz. OnePlus size bu erken sevgi gösterisi sonucunda altı ay içinde tek seferlik ücretsiz ekran değişimi sunuyor. Bu ekran değişiminin açıklanan resmi değeri ise 15 bin Rupi (~1294TL).
OnePlus’ın bana göre kötü bir yola sürüklenişini temsil eden bu akıllı telefon, firmanın her yıl yükselen fiyatlarının tepe noktası olacak. Zamanında uygun fiyata amiral gemisi katili olarak bahsedilen OnePlus modelleri, artık saf ya da ona yakın Android deneyimi ve yüksek performans arayanların ortalama fiyatlara tercihi haline geldi. Bu eksende yer alan OnePlus 7 Pro ise 750 dolarlık bir fiyat etiketine sahip.
OnePlus 7 Pro hakkındaki bilgilere üstte yer alan haberimizden ulaşabilirsiniz.

https://www.amazon.in/b?node=16696456031&tag=mbnx00-21&ascsubtag=UUacUdUnU74561YYw Yorum Yaz
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interwap 2 hf. en beğenilen
Bu ekran değişiminin açıklanan resmi değeri ise 15 bin Rupi (~1294TL).

Bir zamanlar 1200-1300 TL'ye yurtiçinde aracı karıyla OnePlus One alınabiliyordu. Şimdi OnePlus 7'nin ekranı yurtdışı fiyatı bu para.
Bu ekran değişiminin açıklanan resmi değeri ise 15 bin Rupi (~1294TL).Bir zamanlar 1200-1300 TL'ye yurtiçinde aracı karıyla OnePlus One alınabiliyo...
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cleancoder 2 hf.
Oneplus artık F/P telefonu olmaktan çıktı. Amiral gemi alternatifi olan ve Türkiye'de resmi bir teknik servisi, ofisi bulunmayan bir telefonun 5.500'e gelecek olması, ölü doğması demektir(S10+ 6800TL). Ek olarak, fahiş vergiler alan devlet yöneticilerimize de yazıklar olsun, bu halk bunu haketmiyor. Bir gün bu milletin sabrı tükenecek, bıçak kemikte...
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Circassian81 2 hf.
650 dolar desek dolarıda 6 TL alsak %10 TRT Payı %50 ÖTV % 18 KDV güle güle
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0quz28 2 hf.
one plus 7 nin 6t fiytatında çıkacağını düşünüyorum 550-580 dolar arası
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~Lion King~ 2 hf.
Türkiyede en az 5.499 TL....
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interwap 2 hf. en beğenilen
Bu ekran değişiminin açıklanan resmi değeri ise 15 bin Rupi (~1294TL).

Bir zamanlar 1200-1300 TL'ye yurtiçinde aracı karıyla OnePlus One alınabiliyordu. Şimdi OnePlus 7'nin ekranı yurtdışı fiyatı bu para.
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