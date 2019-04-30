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Henüz tanıtımı yapılmayan OnePlus 7 Pro'nun kamera örnekleri sızdı

OnePlus'ın 14 Mayıs tarihinde tanıtımı gerçekleştireceği OnePlus 7 Pro modelinin kamera örnekleri sızdırıldı. OnePlus 7 Pro ile çekilen fotoğraflara haberden ulaşabilirsiniz.
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Cep Telefonları
Yusuf Akbaş
Yazar
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Henüz tanıtımı yapılmayan OnePlus 7 Pro'nun kamera örnekleri sızdı
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OnePlus’ın merakla beklenen yeni amiral gemisi telefonu OnePlus 7 Pro, 14 Mayıs tarihinde tanıtılacak. Tanıtımına sayılı günler kala, telefon hakkında detaylar gelmeye devam ediyor. Şimdi de OnePlus 7 Pro ile çekilen fotoğraflar ortaya çıktı.

Wired yazarı Andrew Williams, OnePlus 7 Pro ile çektiği fotoğrafları paylaştı. OnePlus 7 Pro, fotoğrafçılık yetenekleri ile rakip amiral gemilere kafa tutacak gibi görünüyor.

Bu sene iki farklı amiral gemisi ile karşımıza çıkacak olan OnePlus, fiyat/performans odaklı bir amiral gemisi isteyenler için OnePlus 7’yi, daha fazla özellik isteyenler için OnePlus 7 Pro’yu satışa sunacak.

OnePlus 7 Pro, üç arka kameraya sahip olacak. Bu kameralar 48 MP, 16 MP ve 8 MP çözünürlük değerlerine sahip. Kameralardan birisi normal açılı, diğeri geniş açılı ve üçüncü kamera da 3x optik zoomlu çekimler yapıyor.

Çekilen fotoğraflar genel itibariyle göze hoş gözükse de, yüksek çözünürlüklü olmadığı için net bir çıkarımda bulunabilmek mümkün. Bakü Şehir Pisti’nde çekilen fotoğraflara göre renk sıcaklığı ve doğruluğu açısından başarılı iş çıkarıyor. Ancak Wired editörünün de belirttiği üzere gölgelerde kumlanmalar göze çarpıyor. Güneş ışığı altında çekilen fotoğrafların gölgesinde bile kumlanma mevcut.

Son olarak bu çekimlerin, telefonun final versiyonu ile çekilmediğini söyleyelim. Finale yakın bir ön prodüksiyon modeli olduğu belirtiliyor. Telefonun asıl gücünü görmek için lansman tarihini yani 14 Mayıs’ı beklemek gerek. OnePlus 7 Pro, 90 Hz ekrana, 5G bağlantı desteğine ve Snapdragon 855 yonga setine sahip olacak. Çentiksiz tasarımla gelecek telefonun ön kamerası, kızaklı bir yapıda gizlenecek.


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zwanzig 2 hf.
Oneplus eskisi gibi uygun fiyatlı telefonlar üretmiyor. Zaten mobil cihaz sektöründe rekabet iyice kızıştı. Ben pek heyacanlanmadım açıkcası.
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polat333 2 hf.
OnePlus un, diğer amiral gemilerinin arasına kaliteli bir cihaz ile geleceğini düşünmek bence abartı değil, fakat nasıl bir fiyat ile geleceği önemli bence.
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asdf_13 2 hf.
Kesin sızmıştır.
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