OnePlus 7 Pro kamerası DxOMark listesinde zirveye oynuyor

OnePlus firmasının bugün resmiyete kavuşturduğu yeni amiral gemisi OnePlus 7 Pro başarılı bir arka kamera kombinasyonuna sahip. DxOMark platformu da modele en yüksek puanlardan birisini verdi.

OnePlus 7 Pro DxOMark puanı kaç?

OnePlus 7 Pro modelinde 48MP çözünürlüğünde Sony IMX586 sensör, 16MP geniş açılı sensör ve 8MP telefoto sensör yer alıyor. Ana sensör ve telefoto sensör OIS teknolojisi ile destekleniyor. Lazer ve faz algılamalı otomatik odaklama ile desteklenen paket 4K 60fps video kaydı yapabiliyor.

Amiral gemisinin kamera paketi DxOMark testlerinden 111ortalama puan alarak zirveye tırmanmayı başardı. Zirvede 112 puanla Galaxy S10 5G ve Huawei P30 Pro modelleri yer alıyor. Listede 111 puan alan sadece OnePlus 7 Pro oldu.

Ayrıca Bkz.

"OnePlus 7 ve OnePlus 7 Pro tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı"

Fotoğraf tarafında model 118 puan alıyor ve Huawei P30 Pro modelinin ardından ikinci sıraya yerleşiyor. Testlerde otomatik odaklama, flaş dengesi ve pozlama en yüksek puanları almış. Yakınlaştırma ve bulanıklık efektleri ise biraz başarısız bulunmuş. Yine düşük ışık koşullarında az da olsa kumlanma hissedildiği ifade ediliyor.

Video tarafında ise 98 puanla Galaxy S10 5G modelinin ardından ikinci sırada yer alıyor. Otomatik odaklama ve dengeleme en başarılı bulunan özellikler. Düşük ışık koşullarında kumlanma ve zaman zaman ortaya çıkan çok küçük renk bozulmaları puanı düşürmüş.

Ön kamera ise 86 ortalama puan alıyor. Fotoğraf tarafında 90 puan verilmiş. Pozlama, flaş dengesi ve renk üretimi başarılı ancak odaklama ve bulanıklık düşük puanlarda. Video tarafında ise 81 puan almış ve değerler genelde ortalama diyebiliriz.

OnePlus 7 için bir test yok ancak ana kamera ve geniş açı kamerası abisi ile aynı. Bu bakımdan alınan puanlar üç aşağı beş yukarı aynı olacaktır. OnePlus 7 Pro modeli 669$ başlangıç fiyatına sahip.