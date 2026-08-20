Huawei Pura X View tanıtıldı: Tasarımı çok konuşulacak!

Medya tüketimi için tasarlanmış ekran
Gösterilen mühendislik gerçekten etkileyici. Huawei, çerçeveleri dört kenarda da eşit şekilde 1.05 mm'ye kadar inceltmeyi başardı ve %96.1’lik çarpıcı ekran-gövde oranına ulaştı. Ayrıca, 6.500 nit göz kamaştırıcı tepe parlaklığı ve göz yorgunluğunu azaltmak için yüksek frekanslı PWM karartma özelliğiyle panel, üst düzey medya tüketim cihazı olarak konumlandırılıyor.
Güç ve taşınabilirlik bir arada
Yazılım cephesinde ise cihaz, daha geniş ekran alanından yararlanmak ve verimliliği ve eğlenceyi artırmak için özel olarak ayarlanmış Huawei'nin yeni HarmonyOS 7 ile geliyor. HarmonyOS 7.0 sürümüyle gelen ilk telefon. Birçok cihaz yeni sürümün genel beta programını beklerken, yeni geniş ekranlı telefon şimdiden yazılım avantajına sahip.
Huawei, geniş ekranlı telefonun işlemcisi ve kamera özelliklerini henüz paylaşmadı. Cihaz, 12GB RAM, 256GB, 512GB ve 1TB depolama seçeneğiyle 28 Ağustos'ta satışa çıkacak. Telefonun kırmızı, gri, beyaz ve siyah renk seçenekleri olacak.
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