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    Huawei Pura X View tanıtıldı: Tasarımı çok konuşulacak!

    HUAWEI, geniş 16:9.5 en boy oranına sahip tek 6.39 inç OLED ekranıyla katlanmayan cam gövdeli bir telefon olan Pura X View'ı piyasaya sürdü. İşte Huawei Pura X View özellikleri:

    geniş ekranlı telefon Huawei Pura X View tanıtıldı Tam Boyutta Gör
    Huawei, yeni cihazıyla geleneksel akıllı telefon form faktörüne resmen meydan okuyor. Geleneksel dar ve dikdörtgen tasarımdan uzaklaşan teknoloji devi, dünyanın ilk geniş ekranlı, kapaksız düz akıllı telefonu olarak adlandırdığı Huawei Pura X View'ı tanıttı. "İçerik için doğdu" sloganıyla pazarlanan cihaz, katlanabilir telefonların sunduğu etkileyici yatay ekran alanını, menteşe karmaşıklığı olmadan sunmayı hedefliyor.

    Medya tüketimi için tasarlanmış ekran

    Huawei Pura X View ekran özellikleri Tam Boyutta Gör
    Pura X View’ın en önemli özelliği, benzersiz 6.39 inç OLED ekranı. Ekran, alışılmadık 16:9.5 en boy oranını kullanarak, video izleme, e-kitap okuma ve oyun deneyimini çok daha sürükleyici hale getirmek için tasarlanmış önemli ölçüde daha geniş bir alan sunuyor.

    Gösterilen mühendislik gerçekten etkileyici. Huawei, çerçeveleri dört kenarda da eşit şekilde 1.05 mm'ye kadar inceltmeyi başardı ve %96.1’lik çarpıcı ekran-gövde oranına ulaştı. Ayrıca, 6.500 nit göz kamaştırıcı tepe parlaklığı ve göz yorgunluğunu azaltmak için yüksek frekanslı PWM karartma özelliğiyle panel, üst düzey medya tüketim cihazı olarak konumlandırılıyor.

    Güç ve taşınabilirlik bir arada

    Huawei Pura X View batarya ve tasarım özellikleri Tam Boyutta Gör
    Pura X View, 7.000 mAh bataryaya sahip olmasına rağmen şaşırtıcı derecede ince bir profile sahip. Akıllı telefon, 6.68 mm kalınlığında ve 201 gram ağırlığında.

    Yazılım cephesinde ise cihaz, daha geniş ekran alanından yararlanmak ve verimliliği ve eğlenceyi artırmak için özel olarak ayarlanmış Huawei'nin yeni HarmonyOS 7 ile geliyor. HarmonyOS 7.0 sürümüyle gelen ilk telefon. Birçok cihaz yeni sürümün genel beta programını beklerken, yeni geniş ekranlı telefon şimdiden yazılım avantajına sahip.

    Huawei, geniş ekranlı telefonun işlemcisi ve kamera özelliklerini henüz paylaşmadı. Cihaz, 12GB RAM, 256GB, 512GB ve 1TB depolama seçeneğiyle  28 Ağustos'ta satışa çıkacak. Telefonun kırmızı, gri, beyaz ve siyah renk seçenekleri olacak.

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