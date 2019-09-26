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    OnePlus 7T üç arka kamera, 90Hz ekran ve Snapdragon 855+ ile tanıtıldı

    OnePlus'ın şimdiye kadar en fazla değişiklik getirdiği OnePlus 7T modeli tanıtıldı. Cihaz kamera, ekran ve depolamada güncellemelere sahip olarak orta-üst fiyat segmentine bomba gibi geliyor.
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    Cep Telefonları
    Çağrı Babuçcuoğlu
    Teknoloji Editörü
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    Şimdiye kadarki en büyük T versiyon yükselişi olan OnePlus 7T tanıtıldı. Kamera ve ekran alanında ciddi güncellemeler taşıyan model, tabii ki çipset konusunda da güçlendirildi ve daha hızlı şarj oluyor.
    En büyük güncelleme olarak görülebilecek üçlü arka kamera kurulumu, 48MP’lik ana kamerayı taşıyor. Sony IMX586 önceki modelde de bulunsa da bu kez diyafram açıklığı artarak f/1,6 oldu. Yeni 12MP telefoto kamera, iki kat optik zoom imkanı sağlarken 16MP çözünürlüklü geniş açılı kamera, 117 derece görüş açısı sunuyor. Cihaz ayrıca 2,5cm makro moduna sahip ve 960fps hızında 720p ağır çekim video kaydedebiliyor.
    Fluid AMOLED ekran adı verilen yeni teknolojiyle 90Hz kategorisine dâhil olan OnePlus 7T, 20:9 en-boy oranına sahip ve 6,55 inç boyutta. Damla şekilli çentik, önceki nesilden daha küçük fakat içerisinde önceki nesille aynı 16MP selfie kamerasını barındırıyor.
    Ekran, 90Hz yenileme hızının yanında HDR10+ destekliyor fakat çözünürlük hâlâ 1080p+ seviyesinde. Parlaklık departmanında 1000 nite ulaşabiliyor ve yeni bir titreşim motoru, firmanın eleştirilen titreşimini daha doğal hâle getirecek.
    OnePlus 7 ile aynı maksimum güçte (30 Watt) şarj olan cihaz, şarj eğrisindeki optimizasyon sayesinde %23 daha hızlı şarj oluyor. Warp Charge 30T adına sahip özellik, 3800mAh bataryanın yarım saatte %70 kapasiteye ulaşmasını sağlıyor. Cihazda maalesef hâlâ kablosuz şarj yer almıyor.
    Cihazın mat arka kapağı, 3D Corning Gorilla Glass ile üretilmiş ve Frosted Silver ile Glacier Blue adlı iki renk seçeneğiyle geliyor. Her iki renk seçeneği de hafif bir gradyan ton geçişine sahip. Ön tarafta yer alan Gorilla Glass ekran ise çoğu modelin aksine kavisli değil, bu sebeple görüş ve kullanımda daha fazla konfor sunuyor.
    Snapdragon 855+’a güncellenen çipset, daha hızlı grafik birimine sahip ve 90Hz yenileme hızına sahip ekranla oyunlar çok daha akıcı olacaktır. Depolama alanında da artış gören cihaz, 8GB RAM ve 128GB veya 256GB dâhili depolamayla geliyor. Depolama UFS 3.0 tipinde ve yüksek hız sunuyor.
    Kutudan çıkarken Android 10’a sahip olacak ilk telefon ünvanını kazanması beklenen model, ilk olarak 28 Eylül’de Hindistan’da satışa sunulacak. Fiyat 128GB model için 38 bin (3030 TL) rupi, 256GB model için ise 40 bin rupi (3189 TL) seviyesinde. Cihazın ABD’de satışa sunulacağı tarih ise 18 Ekim ve başlangıç fiyatı 600 dolar (3395 TL) seviyesinde.


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    my54 17 dk.
    Beklediğim cihaz, müthiş.
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    clb12 1 sa.
    Bataryadan kısmaları kötü olmuş.
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    cayadüsensinek 1 sa.
    Mi9 dan bence iyi bence fiyat muthiş
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