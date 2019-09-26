Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    iPhone ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Apple yeni iPhone'larda iPhone 4'ün tasarımına dönmeyi planlıyor

    iPhone 11 serisi daha yeni tanıtılmış olsa da 2020 model iPhone'larla ilgili söylentiler gündemi meşgul etmeye başladı bile. Apple gelecek yıl iPhone 4'ün tasarımına geri dönüş yapabilir.
    23 sa.
    7,7b
    6
    27
    iPhone
    Onur Seven
    Haber Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık
    Güvenilir istihbaratları ile tanıtığımız Apple analisti Ming-Chi Kuo yeni bilgilerle geri döndü. Deneyimli analistin en son araştırma notuna göre Apple'ın gelecek yıl çıkaracağı yeni nesil iPhone, 2010’da piyasaya sürülen iPhone 4’teki gibi metal çerçeveye sahip olacak.
    Ayrıca Bkz. "Samsung Galaxy S11 netleşiyor: 108 MP kamera ve 5x optik zoom"
    Cupertinolu teknoloji devinin kısa süre önce resmiyet kazandırdığı iPhone 11'in çerçevesi alüminyum alaşımdan oluşuyor. Ayrıca epey yuvarlak bir tasarımı benimsemiş durumda. Şirket üç yıl önce çıkardığı iPhone X’ten bu yana aynı tasarım dilini kullanmayı sürdürüyor.

    Kare kenarlar geri geliyor

    Apple'ın yeni modellerin dış görünümüne ciddi değişiklikler yapmayı planlamasının ana nedeni de bu. Şirket gerçekten iPhone 4'ün tasarımı ile yola devam ederse en büyük değişiklik kare kenarların geri dönüşü olacak. Zira günümüzdeki akıllı telefonların büyük bir çoğunluğu köşeleri yuvarlatılmış olarak geliyor.

    https://www.macrumors.com/2019/09/25/kuo-2020-iphones-to-boast-redesigned-metal-frame/ Yorum Yaz
    En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
    Kuralsiz111 22 sa. en beğenilen
    Sony o tasarımı yapınca beğenmiyorlardı şimdi Apple yapınca herkes taparcasına över :)
    4 Yanıt Yanıtla +32
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    kaand12@ 22 sa.
    Bana göre en güzel tasarım 3gs modelidir.
    Yanıtla +7
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
    BABAHAKKI 16 sa.
    iPhone 3 tasariminda biraz iyilestirmeler yaparak bile cok iyi bir telefon ortaya cikarabilirler.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    mkasaroglu 17 sa.
    İphone SE daha şık bir model daha çok satar 4 e göre. SE kasasını tam ekran yap iç bileşenleri güçlendir. Yine bir numara olur.
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    ulwi 19 sa.

    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

    Bunu yapsın arkaya da 4. Kamerayı eklesin satış rekorları kırar.
    Yanıtla +2
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Şeref60 19 sa.
    Millet çıkdı marsa
    bunlar hala yaya
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Whippoorwill 19 sa.
    Akıllarına yeni geldi.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    amdgamıng 19 sa.
    Artık iPhone kullanıcıları başka cihazları seçiyor sanki arsa aliyon para kazanma peşinde iPhone bunu anlayın artık kerizler bukadar çok olunca araba parasına telefon alır aç durup ketilda makarna pişirin lan 🤣
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Hendrik Johannes Cruijff 20 sa.
    Yeni mi jeton düştü samsunga benzedi cihaz ekran büyüyeceğim diye içine ettiler.en son üçlü ocak seti tarzında lens koymuşlar arkaya
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    akyurt 20 sa.
    Kısır döngüye girecekler anlaşılan..
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    SEHZADE63 20 sa.
    Sony tasarimi ile iphone 4 4s Tasarimini kiyaslamak .??? Sony cok tutmuş gibi yapilan örneklere bak:)))
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    edwinnarc 20 sa.
    Apple analistleri 2019 modellerden çok 2020 modellerini konuştuklari üzerine endüstri klasikleri arasina girebilmiş iPhone 4 tasariminin olacak olmasi; beni şimdiden 2020 için heyecanlandirmanin yaninda iPhone X’im ile 1 sene daha devam etmem için cesaret verdi...
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Daha Fazla Yorum Yükle
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Haftanın Beğenilen Yorumcuları
    deoks +255 BeyazBüyü +234 KanGörünce Bayılan Vampir +148 ugacomtr +134 Hanzoli +102 mehmedaltair +95 Fenomenon +88 khytr89 +83 Dalette +83 Adoring +78
    Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
    ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
    6 Misafir

    İLGİ DÜZEYİ
    7652 TIK

    HABERİN ETİKETLERİ
    akıllı telefon, cep telefonu ve
    4 etiket daha iPhone Apple Onur Seven MPopüler
    Facebook Sayfası260,7b
    Twitter Profili75,5b
    YouTube Kanalı242b
    RSS Yayını
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 4 sa. Volkswagen'den Türkiye açıklaması: "Görüşmelerimiz tamamlanmak üzere" 4 sa. Alibaba ilk yapay zekâ yongasını duyurdu 5 sa. ABD, suçların aydınlatılması için soyağacı sitelerinin kullanılma esaslarını belirledi 5 sa. Gelecek iPhone modellerindeki Apple logosu bildirim için kullanılabilir 6 sa. Xbox Live Gold Ekim 2019 oyunları açıklandı 7 sa. Türk Telekom'dan hizmet kesintisiyle ilgili yeni açıklama: Normale döndük 7 sa. Stylus kalemli Huawei Mate X 2'nin tasarımı ortaya çıktı 8 sa. Google Pixel 4'ün beyaz versiyonuna ait basın görseli yayınlandı 16 sa. Marvel Sinematik Evreni'nin yaratıcısından Star Wars filmi geliyor 17 sa. 80 TL değerinde iki oyun Epic Store'da ücretsiz oldu 18 sa. iPhone 12 serisinde çentik kalkabilir 18 sa. Fiyatının ederi mi? "Honor 8S incelemesi" 18 sa. Merakla beklenen OnePlus TV sonunda resmen tanıtıldı 20 sa. Apple’dan eski iPhone’lar ve iPad’ler için beklenmedik güncelleme 20 sa. TikTok, Çin karşıtı videoları sansürlüyor 20 sa. Xiaomi’den Mi Watch adlı Wear OS çalıştıran akıllı saat gelebilir 21 sa. Android 10 Go, hafif işletim sistemini daha güvenli ve hızlı hâle getiriyor 21 sa. OnePlus 7T üç arka kamera, 90Hz ekran ve Snapdragon 855+ ile tanıtıldı 21 sa. Microsoft, Xbox One için Google Asistan desteği sunmaya başladı 22 sa. Baykar'dan dikey iniş kalkışlı insansız hava aracı geliyor: Bayraktar DİHA 23 sa. GÖRÜNTÜLENEN Apple yeni iPhone'larda iPhone 4'ün tasarımına dönmeyi planlıyor Sonraki Apple şimdi de yan sanayi ekranlara yönelik iPhone 11 kullanıcılarını uyarıyor 1 gün Huawei Mate 30 Pro'nun DXOMARK puanı belli oldu 1 gün 5.8'lik depremde hizmet kesintisine uğrayan Turkcell ve Türk Telekom'dan açıklama 1 gün Hepsine hükmedecek Amazon Echo Loop akıllı yüzük duyuruldu 1 gün Samsung Galaxy S11 netleşiyor: 108 MP kamera ve 5x optik zoom 1 gün Oculus Rift için yeni bir Medal of Honor oyunu duyuruldu 1 gün Alexa asistanı entegre Amazon Echo Frame gözlüğü duyuruldu 1 gün Daha ucuz Galaxy Note 10 geliyor 1 gün iPhone 11 ve iPhone 11 Pro’nun ekran değişim ücreti ne kadar? 1 gün Atmaca füzesi ile donatılan TCG Kınalıada korveti bu hafta donanmaya katılıyor 1 gün Kamu bankaları taşıt kredisi faiz oranlarını düşürdü: İşte anlaşmalı markalar 1 gün Yeni BM raporuna göre iklim değişikliği, okyanuslara ciddi zararlar veriyor 1 gün Amazon Echo Studio standartları yeniden belirliyor 1 gün GeForce GTX 1660 Super gelecek ay sonunda 1 gün 240 Hz ekran ve Android 10'lu Sharp Aquos zero2 tanıtıldı 1 gün AMD yongalı Acer Swift 3 ülkemizde satışta 1 gün Tehlikeli asteroitleri nasıl keşfederiz? NASA'dan 600 milyon dolarlık dev proje 1 gün Adobe Fresco uygulaması iPad için indirmeye sunuldu 1 gün MASAK’tan kripto para yatırımcılarına iyi haber 1 gün HIV kültür ortamında elimine edildi Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Blair Witch'i 5-6 Saat Aralığında Bitirebilirseniz
    Bölüm Sonu Canavarı
    Chernobylite Gamescom 2019 Oynanış Videosu
    Bölüm Sonu Canavarı
    İSTANBUL DEPREMİ (26 EYLÜL SAAT 13:59 / 5.7 ŞİDDET ) (ANA KONU)
    DH Forum
    Turk Telekom İstanbul depremi ile birlikte şebeke sorunu
    DH Forum
    Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
    Uygulama Haber
    Kuantum dolanıklığı kuramıyla bağlantılı fotonların görüntüsü ...
    Uygulama Haber
    CDC, elektronik sigara tüketicilerini uyarıyor
    Uygulama Haber
    Avustralya'lı bir balıkçı, geliştirdiği drone ile göl üzerinde...
    Uygulama Haber
    Koşarken kollarımızı neden bükeriz ?
    Uygulama Haber
    Sivrisinekler neden bazı kişilere daha fazla saldırır ?
    Uygulama Haber
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim