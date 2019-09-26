Apple yeni iPhone'larda iPhone 4'ün tasarımına dönmeyi planlıyor

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Güvenilir istihbaratları ile tanıtığımız Apple analisti Ming-Chi Kuo yeni bilgilerle geri döndü. Deneyimli analistin en son araştırma notuna göre Apple'ın gelecek yıl çıkaracağı yeni nesil iPhone, 2010’da piyasaya sürülen iPhone 4’teki gibi metal çerçeveye sahip olacak.Ayrıca Bkz. "Samsung Galaxy S11 netleşiyor: 108 MP kamera ve 5x optik zoom"
Cupertinolu teknoloji devinin kısa süre önce resmiyet kazandırdığı iPhone 11'in çerçevesi alüminyum alaşımdan oluşuyor. Ayrıca epey yuvarlak bir tasarımı benimsemiş durumda. Şirket üç yıl önce çıkardığı iPhone X’ten bu yana aynı tasarım dilini kullanmayı sürdürüyor.
Kare kenarlar geri geliyorApple'ın yeni modellerin dış görünümüne ciddi değişiklikler yapmayı planlamasının ana nedeni de bu. Şirket gerçekten iPhone 4'ün tasarımı ile yola devam ederse en büyük değişiklik kare kenarların geri dönüşü olacak. Zira günümüzdeki akıllı telefonların büyük bir çoğunluğu köşeleri yuvarlatılmış olarak geliyor.
https://www.macrumors.com/2019/09/25/kuo-2020-iphones-to-boast-redesigned-metal-frame/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Bunu yapsın arkaya da 4. Kamerayı eklesin satış rekorları kırar.
bunlar hala yaya
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