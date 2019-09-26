Apple yeni iPhone'larda iPhone 4'ün tasarımına dönmeyi planlıyor

Güvenilir istihbaratları ile tanıtığımız Apple analisti Ming-Chi Kuo yeni bilgilerle geri döndü. Deneyimli analistin en son araştırma notuna göre Apple'ın gelecek yıl çıkaracağı yeni nesil iPhone, 2010’da piyasaya sürülen iPhone 4’teki gibi metal çerçeveye sahip olacak.

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Cupertinolu teknoloji devinin kısa süre önce resmiyet kazandırdığı iPhone 11'in çerçevesi alüminyum alaşımdan oluşuyor. Ayrıca epey yuvarlak bir tasarımı benimsemiş durumda. Şirket üç yıl önce çıkardığı iPhone X’ten bu yana aynı tasarım dilini kullanmayı sürdürüyor.

Kare kenarlar geri geliyor

https://www.macrumors.com/2019/09/25/kuo-2020-iphones-to-boast-redesigned-metal-frame/

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Apple'ın yeni modellerin dış görünümüneyapmayı planlamasının ana nedeni de bu. Şirket gerçekten'ün tasarımı ile yola devam ederse en büyük değişiklikgeri dönüşü olacak. Zira günümüzdeki akıllı telefonların büyük bir çoğunluğuolarak geliyor.