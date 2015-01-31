OnePlus yeni ROM'u Oxygen OS'i 12 Şubatta tanıtacak

Cyanogen'in Hindistan'da Micromax ile anlaşmasının ardından OnePlus'ın farklı bir arayışta olduğu biliniyordu. Şirkette Hindistan'da ki satış yasağı olayının ardından kendi ROM'unu hazırlayacağını zaten dile getirmişti.

Oxygen Os adındaki ROM'unu duyuran şirket ROM'un yeni özelliklerini 12 Şubat perşembe günü açıklayacağını belirtti. ROM hakkında şirket şimdilik "Açık, özelleştirilebilir ve sistemi yoran gereksiz özelliklerden arındırılmış" şeklinde tanımlıyor.



ROM'un adını bir kullanıcının önerdiği ve şirketin bu öneriyi benimseyerek ismi kullandığı belirtilirken şirketin yazılımı tam olarak ne zaman sunacağı konusunda ise bir bilgi bulunmuyor.ROM'un 12 Şubat tarihinde kullanılabilir olmayacağı sadece tanıtılacağını da hatırlatalım.