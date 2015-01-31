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OnePlus yeni ROM'u Oxygen OS'i 12 Şubatta tanıtacak

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
4,4b
1
20
Cep İşletim Sistemleri
Oğuz Avcı
Editör
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OnePlus yeni ROM'u Oxygen OS'i 12 Şubatta tanıtacak
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Cyanogen'in Hindistan'da Micromax ile anlaşmasının ardından OnePlus'ın farklı bir arayışta olduğu biliniyordu. Şirkette Hindistan'da ki satış yasağı olayının ardından kendi ROM'unu hazırlayacağını zaten dile getirmişti.
Oxygen Os adındaki ROM'unu duyuran şirket ROM'un yeni özelliklerini 12 Şubat perşembe günü açıklayacağını belirtti. ROM hakkında şirket şimdilik "Açık, özelleştirilebilir ve sistemi yoran gereksiz özelliklerden arındırılmış" şeklinde tanımlıyor.

ROM'un adını bir kullanıcının önerdiği ve şirketin bu öneriyi benimseyerek ismi kullandığı belirtilirken şirketin yazılımı tam olarak ne zaman sunacağı konusunda ise bir bilgi bulunmuyor.ROM'un 12 Şubat tarihinde kullanılabilir olmayacağı sadece tanıtılacağını da hatırlatalım.

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Guest-FA9189F46 4 yıl
Tanıtıldı mı ?
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Okisht 4 yıl Guest-FA9189F46
Montblanc 149

Tanıtıldı mı ?

Şu gelişmeler yaşandı :
donanimhaber.com/...
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DH Misafiri 4 yıl
ulen cinliler den zeki olduğunu idda eden vatandaş var 1.5 milyar vatandaşı varken hala IQ ortalamaları 109 düşün bu bir milyarların içinde ne dahiler var senin 90 küsürlük IQ lü ülken tozuna yetişemez
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Karasovalye_38 4 yıl
Çinliler üç beş sene öncesine kadar radyasyonun dibine vuran tv anteni olan dokunmatiği resmen zorlamatik olan telefonlar üretirken şimdi geldiği noktalara bakın arkadaslar..oneplus yine yazılım yapar belki bir yılını alır ama yapar..benim sorum şu:yetkililer bu kadar gozlerini para burumusken yani nerdeyse soludugumuz havadan vergi alıyorken neden bu teknolojileri Türkiyeye kazandırma gayreti icinde degil??mühendislerimiz inanıyorum ki çinlilerden geri zekalı degil..hatta onlardan on muhendis bizdeki bir muhendisin zekasına yetisemez..yetkililer neden buna kafa yoracagına "makul şüphe" diye saçma sapan şeylere kafa yoruyor??""Senden şüphelendim gel seni bi içeri alıyım"" diye saçma şey mi olur ya..Ama terörist başına gelince nerdeyse ödül takacaklar..
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umut_baris 4 yıl Karasovalye_38
Karasovalye_38

Çinliler üç beş sene öncesine kadar radyasyonun dibine vuran tv anteni olan dokunmatiği resmen zorlamatik olan telefonlar üretirken şimdi geldiği noktalara bakın arkadaslar..oneplus yine yazılım yapar belki bir yılını alır ama yapar..benim sorum şu:yetkililer bu kadar gozlerini para burumusken yani nerdeyse soludugumuz havadan vergi alıyorken neden bu teknolojileri Türkiyeye kazandırma gayreti icinde degil??mühendislerimiz inanıyorum ki çinlilerden geri zekalı degil..hatta onlardan on muhendis bizdeki bir muhendisin zekasına yetisemez..yetkililer neden buna kafa yoracagına "makul şüphe" diye saçma sapan şeylere kafa yoruyor??""Senden şüphelendim gel seni bi içeri alıyım"" diye saçma şey mi olur ya..Ama terörist başına gelince nerdeyse ödül takacaklar..


Yapacak insan çok ancak destek, anlayacak kapasitede zengin yok.

Sana yatırım yapıp 2-3 senede amorti etmek yerine inşaat yapıp hemen amorti etmeyi tercih ediyorlar bütün mesele bu.

aethewulf.tumblr.com/...
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EbuMuaz 4 yıl
Telefonumun arkasında kocaman baskı var, Cyanogen diye. Yeni OS Oxygen. Ha?
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YüzüğüKayıpFrodo 4 yıl
Opo yaparsa tutar
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exoss 4 yıl
ama ben Cyanogen için almaıştım bu telefonu :S inş batırmazlar
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doctor_bey 4 yıl
Cyanogen'den pek bir eksiği olmaz umarım
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Fenomenon 4 yıl
Stabil ve batarya performansı iyi olsun da "cafcaflı" olmasına pek lüzum yok bence. Bu kendi görüşüm tabi.
1+ one kullanmıyorum ama telefonu beğenmiştim. Umarım bozmadan devam ederler de 1-2 seneye 1+ alırım.
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DaRKFoRCeS 4 yıl
Saf android te kullanabilirler. Cynanogen ile yolları ayırmamalarında fayda var. Sürekli Güncel olan kaç telefon var ki piyasada. Bir de davetiye olayı son bulmalı.
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SEO-Uzmanı 4 yıl
fazla oksijen kafa yapar :D
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S.Soylu 4 yıl
One Plus ile yolların ayrılması iki firma tarafından da kötü olmuş. Bundan sonra One Plus gibi bir telefona destek verdiklerinde insanların aklında bir soru işareti olacak. Aynı şekilde One Plusun yeni telefonunu alırkende.
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