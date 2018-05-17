OnePlus'tan kablosuz kulaklık geldi: Bullets Wireless

OnePlus 6 resmi olarak tanıtılmadan önce OnePlus'ın kablosuz kulaklık çıkarabileceği söyleniyordu. OnePlus Bullets Wireless'ın duyurmasıyla birlikte bu söylentiler gerçeğe dönüşmüş oldu. Çinli şirketin kablosuz kulakiçi kulaklığı, hafif ve nispeten kompakt bir şey arayanların ilgisini çekebilir.

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Her iki kulaklıkta da 9.2 mm’lik sürücüler bulunuyor ve arkalarında yer alan mıknatıslar sayesinde, kullanmadığınız zamanlarda boynunuzun etrafına dolayarak birbirine tutturabiliyorsunuz. Ayrıca kulaklıklar birleştirildiğinde müziğin otomatik olarak durdurulacağını, ayrıldığında ise tekrar başlayacağını belirtelim.

Kablosuz kulaklık Google Assistant desteği ile geliyor. Dolayısıyla sesli komut vermek isterseniz, telefonunuzu çıkarmanıza gerek kalmadan bunu yapabiliyorsunuz.

5 Haziran'da satışa sunulacak

Yaklaşık 8 saatlik pil ömrüne sahip olduğunu belirtilen Bullets Wireless, 10 dakikalık bir şarjın ardından 5 saatlik bir müzik deneyimi sunabiliyor. Ayrıca OnePlus’ın Fast Charge adını taşıyan hızlı şarj teknolojisini desteklediğini belirtelim. 5 Haziran tarihinde OnePlus 6 ile beraber satışa sunulacak kablosuz kulaklığın fiyatı ise 69 dolar.