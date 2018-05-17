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OnePlus'tan kablosuz kulaklık geldi: Bullets Wireless

OnePlus, Bullets Wireless adını taşıyan kablosuz kulaklığını duyurdu. Otomatik duraklatma gibi AirPods esintileri taşıyan bazı özellikler sunan kulaklık Google Assistant desteği ile geliyor.
1 yıl
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Cep Tel Aksesuarları
Onur Seven
Haber Editörü
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OnePlus 6 resmi olarak tanıtılmadan önce OnePlus'ın kablosuz kulaklık çıkarabileceği söyleniyordu. OnePlus Bullets Wireless'ın duyurmasıyla birlikte bu söylentiler gerçeğe dönüşmüş oldu. Çinli şirketin kablosuz kulakiçi kulaklığı, hafif ve nispeten kompakt bir şey arayanların ilgisini çekebilir.
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Her iki kulaklıkta da 9.2 mm’lik sürücüler bulunuyor ve arkalarında yer alan mıknatıslar sayesinde, kullanmadığınız zamanlarda boynunuzun etrafına dolayarak birbirine tutturabiliyorsunuz. Ayrıca kulaklıklar birleştirildiğinde müziğin otomatik olarak durdurulacağını, ayrıldığında ise tekrar başlayacağını belirtelim.
Kablosuz kulaklık Google Assistant desteği ile geliyor. Dolayısıyla sesli komut vermek isterseniz, telefonunuzu çıkarmanıza gerek kalmadan bunu yapabiliyorsunuz.

5 Haziran'da satışa sunulacak

Yaklaşık 8 saatlik pil ömrüne sahip olduğunu belirtilen Bullets Wireless, 10 dakikalık bir şarjın ardından 5 saatlik bir müzik deneyimi sunabiliyor. Ayrıca OnePlus’ın Fast Charge adını taşıyan hızlı şarj teknolojisini desteklediğini belirtelim. 5 Haziran tarihinde OnePlus 6 ile beraber satışa sunulacak kablosuz kulaklığın fiyatı ise 69 dolar.

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ozmenakif 1 yıl en beğenilen

Bamya Avcisi
Su kablolu wifi kulaklıklara kablosuz denmesi ha telefona takmışım kabloyu ha boynuna dolamışım ne fark eder?

Çok fark eder
Bamya AvcisiSu kablolu wifi kulaklıklara kablosuz denmesi ha telefona takmışım kabloyu ha boynuna dolamışım ne fark eder?Ço...
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YediGüzelAdam 1 yıl
WiFi dediğin kavram nedir? Wi Wireless yani kablosuz demek. Ayrıca telefonuna bir kablo takılı olmadığı için kablolu kulaklığa göre çok ciddi özgürlük sunuyor. Kablolu kablosuz kulaklıklar, tam kablosuz kulaklıkları an daha sağlıklı beyninle alıcı modül yanana olmuyor.
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Bamya Avcisi 1 yıl
Su kablolu wifi kulaklıklara kablosuz denmesi ha telefona takmışım kabloyu ha boynuna dolamışım ne fark eder?
1 Yanıt Yanıtla +3
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ozmenakif 1 yıl

Bamya Avcisi
Su kablolu wifi kulaklıklara kablosuz denmesi ha telefona takmışım kabloyu ha boynuna dolamışım ne fark eder?

Çok fark eder
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shockwave error 1 yıl Bamya Avcisi
aynen öyle.. bu şekilde bir kulaklık gördüğüm an çarpıya basıyorum.
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