Yeni nesil Hyundai Bayon geliyor: İşte beklenen tasarımı

Yeni Bayon piyasada gördüğümüz mevcut modelin "yükseltilmiş hatchback" imajını geride bırakarak klasik bir crossover görünümüne bürünecek. Dış tasarım olarak daha heybetli ve olgun bir tasarım sergileyecek. Ön bölümde boydan boya uzanan LED ışık imzası ve kenarlara dikey olarak yerleştirilen ana far grupları dikkat çekiyor. Yan profilde ise siyah sütunların oluşturduğu "yüzen tavan" etkisi ve geniş çamurluk korumaları öne çıkmış durumda.
İç mekan nasıl olacak?
Yeni Bayon'un iç mekanında sürücüleri tek bir blok halinde birleştirilmiş iki adet 12.3 inçlik devasa ekran karşılayacak. Temel fonksiyonlar için fiziksel tuşların korunacak olması sürüş güvenliği açısından büyük bir artı. Kabin kısmında head-up display (baş üstü ekranı), kablosuz şarj ve ambiyans aydınlatması gibi özellikler yer alacak. Ayrıca özellikle arka koltuktaki yolcular için daha ferah bir yaşam alanı sunulacağı belirtiliyor.
Hibrit motor seçenekleri
Yeni nesil Bayon, Hyundai'nin modernize edilmiş K2 platformu üzerinde yükselecek. Bu yeni altyapının gövde sertliğini ve pasif güvenliği artırması bekleniyor. Motor tarafında ise en büyük yenilik hibrit sistemlerde gizli. Giriş seviyesinde 48 voltluk hafif hibrit desteğine sahip 1.2 litrelik yeni bir turbo motor kullanılacağı söyleniyor.
Buna ek olarak Hyundai'nin üst modellerinden miras kalan tam hibrit (full hybrid) sistemin de seçenekler arasına ekleneceğine dair bilgiler var. Serinin zirvesinde motor gücünün 140 beygire kadar yükseleceği aktarılırken, aracın yalnızca önden çekişli opsiyonla yola devam edeceği vurgulanıyor.
Ne zaman satışa sunulacak?
Yeni Bayon piyasaya sürüldüğünde Toyota Yaris Cross, Peugeot 2008, Renault Captur ve Ford Puma gibi dişli rakiplerle mücadele edecek. Aracın resmi tanıtımının bu yılın sonuna doğru yapılması planlanırken, dünya genelindeki satışların ise 2027 yılı civarında başlaması bekleniyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: