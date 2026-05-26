Sennheiser Momentum 5 tanıtıldı: Değiştirilebilir batarya, aptX Kayıpsız, gelişmiş ANC

Tam Boyutta Gör Sennheiser, Momentum 5 premium kulak üstü kulaklığını tanıttı. Yeni nesil kulaklık, tamir edilebilir bir tasarıma sahip ve daha iyi aktif gürültü engelleme (ANC) ve aramalar için daha fazla mikrofon içeriyor.

Xiaomi, ilk klipsli kulaklığını tanıttı: İşte özellikleri ve fiya 4 gün önce eklendi

Sennheiser Momentum 5 özellikleri ile neler sunuyor?

Tam Boyutta Gör Momentum 5, genel tasarımı koruyor ancak kumaş üst kafa bandındaki logo ve her bir kulaklık üzerindeki metal plakalar gibi birkaç küçük değişiklik mevcut. Bununla birlikte en önemli bir değişiklik, değiştirilebilir pile sahip olması. Bu da kulaklığın çok uzun süre dayanabileceği anlamına geliyor.

Özellik açısından, Momentum 5, önceki modeller gibi 42 mm sürücülerle donatılmış. Ayrıca, Sennheiser'ın önceki nesle göre orta frekanslarda üç kat daha güçlü olduğunu söylediği aktif gürültü engelleme (ANC) özelliğine sahip. 8 mikrofonla Momentum 4’e kıyasla ANC ve aramalarda daha iyi olduğu söyleniyor. Dış sesin duyulması istendiğinde kullanılabilecek şeffaf mod da mevcut.

Sennheiser, Momentum 5’in pil ömrünün 57 saate kadar olduğunu söylüyor. Pil ömrünün önceki modelde 60 saat olduğunu hatırlatalım. Kalan pil ömrünü gösteren beş LED bulunuyor ve kulaklık USB-C üzerinden şarj oluyor. USB-C bağlantı noktası kablolu oynatma için de kullanılabiliyor, 3.5 mm aux jakı da var.

Momentum 5 ayrıca uzamsal ses (baş takibi özellikli Dolby Atmos), AptX Lossless Bluetooth codec desteği, Snapdragon Sound ve Bluetooth 5.4 (yazılım güncellemesiyle Bluetooth 6.0 ve LE sese yükseltilecek) özelliklerine sahip. Sağ kulaklıkta fiziksel kontrollerin yanı sıra dokunmatik kontroller bulunuyor. Kulaklık, USB-C ve 3.5 mm aux kablosu için ayrı bölmeler içeren koruma kılıfıyla geliyor.

Sennheiser Momentum 5 fiyatı ne kadar?

Sennheiser Momentum 5, 400 dolar fiyat etiketiyle 30 Haziran'da satışa sunulacak. Kulaklığın siyah, beyaz ve mavi renk seçeneği bulunuyor.

Sennheiser Momentum 5 özellikleri

Tam Boyutta Gör

Yüksek kaliteli 42 mm dinamik sürücü ile son derece detaylı ancak doğal ses

ile son derece detaylı ancak doğal ses Daha az gürültü için 8 gelişmiş mikrofonlu yepyeni hibrit adaptif aktif gürültü engelleme (ANC)

(ANC) Yüksek performanslı pil ile ANC açıkken 57 saate kadar çalma süresi

Şeffaf mod

Sürükleyici Dolby Atmos uzamsal ses

Own Voice Detection

Bluetooth 5.4

AAC, aptX Adaptive ve aptX Lossless

Otomatik rüzgar gürültüsü bastırma

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Mobil Teknolojiler

Kulaklık Haberleri

Sennheiser Momentum 5 tanıtıldı: İşte fiyatı ve özellikleri

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: