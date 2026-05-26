    Sennheiser Momentum 5 tanıtıldı: Değiştirilebilir batarya, aptX Kayıpsız, gelişmiş ANC

    Sennheiser, Momentum kulak üstü kulaklık serisini yeniledi. Yeni Momentum 5 modeli, değiştirilebilir batarya ile geliyor ve aktif gürültü engelleme (ANC) açıkken 57 saate kadar çalma süresi sunuyor.

    Sennheiser, Momentum 5 premium kulak üstü kulaklığını tanıttı. Yeni nesil kulaklık, tamir edilebilir bir tasarıma sahip ve daha iyi aktif gürültü engelleme (ANC) ve aramalar için daha fazla mikrofon içeriyor.

    Sennheiser Momentum 5 özellikleri ile neler sunuyor?

    Momentum 5, genel tasarımı koruyor ancak kumaş üst kafa bandındaki logo ve her bir kulaklık üzerindeki metal plakalar gibi birkaç küçük değişiklik mevcut. Bununla birlikte en önemli bir değişiklik, değiştirilebilir pile sahip olması. Bu da kulaklığın çok uzun süre dayanabileceği anlamına geliyor.

    Özellik açısından, Momentum 5, önceki modeller gibi 42 mm sürücülerle donatılmış. Ayrıca, Sennheiser'ın önceki nesle göre orta frekanslarda üç kat daha güçlü olduğunu söylediği aktif gürültü engelleme (ANC) özelliğine sahip. 8 mikrofonla Momentum 4’e kıyasla ANC ve aramalarda daha iyi  olduğu söyleniyor. Dış sesin duyulması istendiğinde kullanılabilecek şeffaf mod da mevcut.

    Sennheiser, Momentum 5’in pil ömrünün 57 saate kadar olduğunu söylüyor. Pil ömrünün önceki modelde 60 saat olduğunu hatırlatalım. Kalan pil ömrünü gösteren beş LED bulunuyor ve kulaklık USB-C üzerinden şarj oluyor. USB-C bağlantı noktası kablolu oynatma için de kullanılabiliyor, 3.5 mm aux jakı da var.

    Momentum 5 ayrıca uzamsal ses (baş takibi özellikli Dolby Atmos), AptX Lossless Bluetooth codec desteği, Snapdragon Sound ve Bluetooth 5.4 (yazılım güncellemesiyle Bluetooth 6.0 ve LE sese yükseltilecek) özelliklerine sahip. Sağ kulaklıkta fiziksel kontrollerin yanı sıra dokunmatik kontroller bulunuyor. Kulaklık, USB-C ve 3.5 mm aux kablosu için ayrı bölmeler içeren koruma kılıfıyla geliyor.

    Sennheiser Momentum 5 fiyatı ne kadar?

    Sennheiser Momentum 5, 400 dolar fiyat etiketiyle 30 Haziran'da satışa sunulacak. Kulaklığın siyah, beyaz ve mavi renk seçeneği bulunuyor.

    Sennheiser Momentum 5 özellikleri

    • Yüksek kaliteli 42 mm dinamik sürücü ile son derece detaylı ancak doğal ses
    • Daha az gürültü için 8 gelişmiş mikrofonlu yepyeni hibrit adaptif aktif gürültü engelleme (ANC)
    • Yüksek performanslı pil ile ANC açıkken 57 saate kadar çalma süresi
    • Şeffaf mod
    • Sürükleyici Dolby Atmos uzamsal ses
    • Own Voice Detection
    • Bluetooth 5.4
    • AAC, aptX Adaptive ve aptX Lossless
    • Otomatik rüzgar gürültüsü bastırma
