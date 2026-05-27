OnePlus 16, ekran ve kamera performansıyla çıtayı yükseltebilir

İşte OnePlus 16'nın beklenen özellikleri:
Geçtiğimiz yıl tanıtılan OnePlus 15 modeliyle birlikte ekran yenileme hızını 165Hz seviyesine çıkaran marka, mobil oyunculuk ve yüksek kare hızlı kullanım deneyimi konusunda dikkat çekmişti. İlk dönem söylentilerde OnePlus 16’nın 240Hz seviyesine ulaşabileceği öne sürülse de son bilgiler, şirketin daha dengeli bir yapı için 185Hz panel üzerinde çalıştığını gösteriyor.
Sızıntıya göre cihazın en dikkat çekici yeniliklerinden biri de 200 megapiksel çözünürlüğündeki 3x periskop telefoto kamera olacak. Kamera tarafında kullanılacağı belirtilen Samsung HP5 sensörünün özellikle uzak mesafe çekimlerinde daha yüksek detay koruması sunması bekleniyor. Arka kamera kurulumunun yalnızca telefoto sensörden ibaret olmayacağı da belirtiliyor. Mevcut bilgiler, cihazda 50 megapiksel ana kamera ve yine 50 megapiksel ultra geniş açılı sensör bulunacağını gösteriyor.
Cihazın ön tarafında ise BOE üretimi 6,78 inç LTPO OLED ekranın kullanılabileceği ifade ediliyor. Ayrıca panelin BT.2020 renk gamı desteği sunacağı belirtiliyor. Bu standart, daha geniş renk doğruluğu sağlayarak özellikle HDR video tüketimi ve profesyonel içerik görüntüleme tarafında avantaj yaratabilir.
Donanım tarafında ise OnePlus 16’nın Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro işlemciden güç alacağı iddia ediliyor. Qualcomm’un yeni nesil platformunun LPDDR6 RAM desteğiyle gelebileceği konuşuluyor. Bellek teknolojilerindeki bu geçiş, veri aktarım hızlarında önemli artış sağlayabilir.
Son olarak pil kapasitesi tarafında oldukça dikkat çekici bir detay bulunuyor. Sızıntılar, cihazın yaklaşık 9.000 mAh büyüklüğünde bir batarya taşıyabileceğini öne sürüyor. Şarj teknolojileri hakkında ise henüz kesin bilgiler paylaşılmış değil ancak OnePlus'ın önceki modelde sunduğu 100W kablolu ve 50W kablosuz şarj desteğini koruması ihtimaller arasında değerlendiriliyor. Bunun yanında ultrasonik ekran içi parmak izi okuyucu, simetrik çift hoparlör, X ekseni biyomimetik titreşim motoru ve IP68/IP69 sertifikalı suya ve toza dayanıklılık gibi özelliklerin de cihazda yer alabileceği konuşuluyor.
