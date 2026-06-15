Yeni nesil Citroen Berlingo şekilleniyor: İşte beklenen tasarımı

2000'li yılların başından bu yana basılı ve online mecralarda teknoloji içeriği üreten Onur, DonanımHaber takipçilerinin ilgiyle okuyacağı haberlere imza atmaya çalışıyor. Sıkı bir Scorsese fanı olmakla birlikte futbola ve yakın tarihe ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Otomobil dünyasında SUV hakimiyeti sürerken Citroen, efsanevi minivan modeli Berlingo'dan vazgeçmeye niyetli görünmüyor. Stellantis çatısı altındaki Fransız üretici yeni nesil Berlingo'nun geleceği hakkında bazı ipuçları verdi. Marka yetkilileri Berlingo'nun gelecekte de pazardaki yerini korumaya devam edeceğini söylüyor.

Yeni nesil Hyundai Bayon geliyor: İşte beklenen tasarımı 1 gün önce eklendi

Stellantis LCV (Hafif Ticari Araç) Tasarım Şefi Andrew Cowell konuyla ilgili önemli açıklamalar yaptı. SUV segmentinin bazı pazarlarda düzenlemeler ve yasalar nedeniyle zorlanmaya başladığını belirten deneyimli yönetici gelecekteki yasal düzenlemelerin üreticileri farklı gövde tiplerine yönlendireceğini ifade etti.

Cowell'ın sarf ettiği sözler esasında sadece SUV segmentine bel bağlamanın stratejik bir risk olduğunu ortaya koyuyor. Müşteri profillerindeki değişime de değinen tasarım şefi, ailelerin çocuk sahibi olduklarında gerçek ihtiyaçlarını fark ettiğini ve Berlingo'nun sunduğu o geleneksel, kutu formlu ve işlevsel yapıya geri döndüklerinin altını çiziyor.

Tam Boyutta Gör

Geleneksel genler, modern çizgiler

Aktarılan bilgilere ve oluşturulan render görseline bakılırsa yeni nesil Berlingo, Citroen'in güncel SUV modellerinden ve yeni "ELO" konseptinden izler taşıyacak. Tasarımda, ön kapı bölgesindeki karakteristik çizgiler ve D sütunundaki o meşhur kıvrım gibi Berlingo'yu köklerine sadık tutan ikonik detaylar korunacak.

Teknik tarafta ise Citroen, çoklu güç ünitesi stratejisini sürdürüyor. Yük taşıma performansı ve yüksek tork ihtiyacı için dizel motorlar listedeki yerini korurken, şehir içi kullanım pratikliği ve çevre düzenlemeleri için elektrikli versiyonlar da sunulmaya devam edecek. Auto Express'e göre tamamen yenilenmiş dördüncü nesil Berlingo'nun (Mk4) 2030 yılından önce yollara çıkması beklenmiyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yaşam

Otomobil Teknolojileri Haberleri

Yeni nesil Citroen Berlingo şekilleniyor: İşte beklenen tasarımı

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: