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    Yeni nesil Citroen Berlingo şekilleniyor: İşte beklenen tasarımı

    Citroen, SUV trendine rağmen Berlingo'dan vazgeçmiyor. Marka yöneticileri köklerine sadık kalacak yeni nesil modelin tasarımı ve motor stratejisi hakkında dikkat çekici açıklamalarda bulundu.

    Yeni nesil Citroen Berlingo şekilleniyor: İşte beklenen tasarımı Tam Boyutta Gör
    Otomobil dünyasında SUV hakimiyeti sürerken Citroen, efsanevi minivan modeli Berlingo'dan vazgeçmeye niyetli görünmüyor. Stellantis çatısı altındaki Fransız üretici yeni nesil Berlingo'nun geleceği hakkında bazı ipuçları verdi. Marka yetkilileri Berlingo'nun gelecekte de pazardaki yerini korumaya devam edeceğini söylüyor.

    Stellantis LCV (Hafif Ticari Araç) Tasarım Şefi Andrew Cowell konuyla ilgili önemli açıklamalar yaptı. SUV segmentinin bazı pazarlarda düzenlemeler ve yasalar nedeniyle zorlanmaya başladığını belirten deneyimli yönetici gelecekteki yasal düzenlemelerin üreticileri farklı gövde tiplerine yönlendireceğini ifade etti.

    Cowell'ın sarf ettiği sözler esasında sadece SUV segmentine bel bağlamanın stratejik bir risk olduğunu ortaya koyuyor. Müşteri profillerindeki değişime de değinen tasarım şefi, ailelerin çocuk sahibi olduklarında gerçek ihtiyaçlarını fark ettiğini ve Berlingo'nun sunduğu o geleneksel, kutu formlu ve işlevsel yapıya geri döndüklerinin altını çiziyor.

    Yeni nesil Citroen Berlingo şekilleniyor: İşte beklenen tasarımı Tam Boyutta Gör

    Geleneksel genler, modern çizgiler

    Aktarılan bilgilere ve oluşturulan render görseline bakılırsa yeni nesil Berlingo, Citroen'in güncel SUV modellerinden ve yeni "ELO" konseptinden izler taşıyacak. Tasarımda, ön kapı bölgesindeki karakteristik çizgiler ve D sütunundaki o meşhur kıvrım gibi Berlingo'yu köklerine sadık tutan ikonik detaylar korunacak.

    Teknik tarafta ise Citroen, çoklu güç ünitesi stratejisini sürdürüyor. Yük taşıma performansı ve yüksek tork ihtiyacı için dizel motorlar listedeki yerini korurken, şehir içi kullanım pratikliği ve çevre düzenlemeleri için elektrikli versiyonlar da sunulmaya devam edecek. Auto Express'e göre tamamen yenilenmiş dördüncü nesil Berlingo'nun (Mk4) 2030 yılından önce yollara çıkması beklenmiyor.

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