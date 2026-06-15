Yeni nesil Citroen Berlingo şekilleniyor: İşte beklenen tasarımı

Stellantis LCV (Hafif Ticari Araç) Tasarım Şefi Andrew Cowell konuyla ilgili önemli açıklamalar yaptı. SUV segmentinin bazı pazarlarda düzenlemeler ve yasalar nedeniyle zorlanmaya başladığını belirten deneyimli yönetici gelecekteki yasal düzenlemelerin üreticileri farklı gövde tiplerine yönlendireceğini ifade etti.
Cowell'ın sarf ettiği sözler esasında sadece SUV segmentine bel bağlamanın stratejik bir risk olduğunu ortaya koyuyor. Müşteri profillerindeki değişime de değinen tasarım şefi, ailelerin çocuk sahibi olduklarında gerçek ihtiyaçlarını fark ettiğini ve Berlingo'nun sunduğu o geleneksel, kutu formlu ve işlevsel yapıya geri döndüklerinin altını çiziyor.
Geleneksel genler, modern çizgiler
Aktarılan bilgilere ve oluşturulan render görseline bakılırsa yeni nesil Berlingo, Citroen'in güncel SUV modellerinden ve yeni "ELO" konseptinden izler taşıyacak. Tasarımda, ön kapı bölgesindeki karakteristik çizgiler ve D sütunundaki o meşhur kıvrım gibi Berlingo'yu köklerine sadık tutan ikonik detaylar korunacak.
Teknik tarafta ise Citroen, çoklu güç ünitesi stratejisini sürdürüyor. Yük taşıma performansı ve yüksek tork ihtiyacı için dizel motorlar listedeki yerini korurken, şehir içi kullanım pratikliği ve çevre düzenlemeleri için elektrikli versiyonlar da sunulmaya devam edecek. Auto Express'e göre tamamen yenilenmiş dördüncü nesil Berlingo'nun (Mk4) 2030 yılından önce yollara çıkması beklenmiyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: