Önemli objelerin korunması için hazırlanan yeni Kickstarter projesi: Sammy Screamer

Değer verdiğimiz objeleri korumak ya da çocuklarımızın ev içerisinde istenmeyen noktalara erişimini engellemek amacıyla İngiltere merkezli BleepBleeps tarafından hazırlanan ilginç görünümlü alarm donanımı Sammy Screamer, Kickstarter üzerinde destek aramaya başladı.

Site üzerinde tasarım ve iletişim konusunda çalışma gösteren Tom Evans tarafından başlatılan Sammy Screamer, kısaca üçgen şeklinde hazırlanmış bir alarm ünitesi. Akıllı telefonlar için geliştirilen özel bir uygulama (iOS) ile çalışma gösteren ve bağlantı tarafında Bluetooth LE (50 metre mesafe) teknolojisinden yararlanan ürün, mıknatıslı yapısıyla buzdolabı, kurabiye kutusu ya da özel askısıyla beraber bebek arabası ile oda kapılarına asılabiliyor ve dahili sensörleriyle oluşan hareketlerde hem bildirim yapıyor hem de sesli uyarı verebiliyor. Temel olarak ufak yapısıyla yakın mesafeli koruma sağlayabilen Sammy Screamer, uygulama üzerinden hassaslık ve alarm sesi gibi ayarlamalar da izin veriyor.

Site üzerinde faydalı bir amaç için başlatılan Sammy Screamer projesi, koyduğu 20,000$ hedefi bitimine daha 29 gün kala 206 bağış ile 13,770$ seviyesine getirmiş durumda. Yapılacak 60$ bağış (Kargo bedava) ile 2014 Ağustos ayında elde edilebilen ürünü tanıtan videoyu aşağıda izleyebilirsiniz.

https://www.kickstarter.com/projects/bleepbleeps/sammy-screamer-motion-alarm?ref=discovery