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Önemli objelerin korunması için hazırlanan yeni Kickstarter projesi: Sammy Screamer

5 yıl
6,1b
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Cep Tel Aksesuarları
Can Tunçer
Haber Editörü
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Önemli objelerin korunması için hazırlanan yeni Kickstarter projesi: Sammy Screamer
Değer verdiğimiz objeleri korumak ya da çocuklarımızın ev içerisinde istenmeyen noktalara erişimini engellemek amacıyla İngiltere merkezli BleepBleeps tarafından hazırlanan ilginç görünümlü alarm donanımı Sammy Screamer, Kickstarter üzerinde destek aramaya başladı.
Site üzerinde tasarım ve iletişim konusunda çalışma gösteren Tom Evans tarafından başlatılan Sammy Screamer, kısaca üçgen şeklinde hazırlanmış bir alarm ünitesi. Akıllı telefonlar için geliştirilen özel bir uygulama (iOS) ile çalışma gösteren ve bağlantı tarafında Bluetooth LE (50 metre mesafe) teknolojisinden yararlanan ürün, mıknatıslı yapısıyla buzdolabı, kurabiye kutusu ya da özel askısıyla beraber bebek arabası ile oda kapılarına asılabiliyor ve dahili sensörleriyle oluşan hareketlerde hem bildirim yapıyor hem de sesli uyarı verebiliyor. Temel olarak ufak yapısıyla yakın mesafeli koruma sağlayabilen Sammy Screamer, uygulama üzerinden hassaslık ve alarm sesi gibi ayarlamalar da izin veriyor.
Site üzerinde faydalı bir amaç için başlatılan Sammy Screamer projesi, koyduğu 20,000$ hedefi bitimine daha 29 gün kala 206 bağış ile 13,770$ seviyesine getirmiş durumda. Yapılacak 60$ bağış (Kargo bedava) ile 2014 Ağustos ayında elde edilebilen ürünü tanıtan videoyu aşağıda izleyebilirsiniz.

https://www.kickstarter.com/projects/bleepbleeps/sammy-screamer-motion-alarm?ref=discovery Yorum Yaz
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crazywinner3 5 yıl
Tasarımları çok iyi
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SilverBallers 5 yıl
Tasarımı hoşuma gitti.Güzel bir amaca hizmet ediyor bence.
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cceviz 5 yıl
ihtiyacı olan insan için çok faydalı bir icat. hatta birgün mutlaka lazım olur diye alınası yüksek birşey.
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Vedpla 5 yıl
Aynı bu tarz bir şey arıyordum.
Bir tane alacağım galiba gayet güzel olmuş fakat Android uyumu varmı ?
IPad evde yatıyor genelde gelse ne olacak ki ?
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cagan1234 5 yıl
Resmen elektronik kilit gibi bir şey olmuş.
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