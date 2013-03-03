Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Projeksiyonlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Onkyo'dan mobil DLP projektör: PP-D1

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
596
1
4
Projeksiyonlar
knight
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Onkyo'dan mobil DLP projektör: PP-D1
Japon elektronik üreticisi Onkyo, yeni mobil DLP projektörü PP-D1'i duyurdu. Texas Instruments imzasını taşıyan DLP (Digital Light Processing) teknolojisi, net görüntü, gerçeğe yakın renkler ve dayanıklılık iddiası taşıyor. 
106 mm x 104 mm x 32 mm boyutlarındaki ve yaklaşık 280 gram ağırlığındaki tasarımı sayesinde yanımızda kolayca taşıyabileceğimiz PP-D1, 854 x 480 piksel çözünürlük, 1000:1 kontrast oranı ve maksimum 80 ansi lümen parlaklık seviyesi sunuyor. Mobil DLP projektörün bünyesinde barındırdığı R/G/B LED ampulün ortalama çalışma ömrü ortalama 20.000 saat olarak tespit edilmiş. Mobil DLP projektörün yansıtma mesafesi ise 0.5 metre ile 3.0 metre arasında.
2 GB'lık dahili depolama alanına sahip olan PP-D1'de, SD / SDHC / MMC kart girişine yer verilmiş. Mobil DLP projektör, MPEG-4, MJPEG, H.264 formatındaki video dosyalarını, JPEG, BMP, PNG, GIF, TIFF formatındaki resim dosyalarını ve MP3, AAC, WMA, WAV formatındaki ses dosyalarını destekliyor.
Uzaktan kumanda, mini-HDMI - HDMI kablosu, mini-HDMI - VGA kablosu, taşıma çantası ve tripod gibi aksesuarlarla gelen mobil DLP projektörde, 1.800 mAh kapasiteli lityum iyon batarya ile 1 watt'lık mono hoparlör de bulunmakta.
Onkyo, PP-D1 için 34.800 Yen (~667 TL) fiyat belirlemiş durumda.
Onkyo'dan mobil DLP projektör: PP-D1

http://onkyodirect.jp/pc/pp-d1/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
TheAnormaly 6 yıl
Japonlar neden bu mini projeksiyon konusunda bu kadar geri ve geç kaldılar anlayabilmiş değilim. Bu yeni diye çıkan 854 x 480 çözünürlükteki cihazlar 2 yıl önce bir çok Çinli firma tarafından bile üretildi. 2012 den beri 1280 x 800 çözünürlükte olan cihazlar arasında rekabet var ve tahmin ediyorum 2014 yılındada 1080p full HD mini projeksiyonlarla tanışacağız. Japonlar ya bu mini projeksiyon konusuna yeterli Ar-ge yi ayırmadı yada çok ciddi bakmadılar sektöre.
Geç kalmış bir cihaz....
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
newonw1 6 yıl
bence bu cihazda çinde üretiliyordur.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 6 yıl LG Optimus G Pro ön inceleme 6 yıl Samsung Chronos 7 oyuncu bilgisayarı ve 7 Serisi Ultrabook'ları konuştuk Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Merakla beklenen Xiaomi Mi Band 4'ün
DonanımHaber
Uber için Türkiye’de yolun sonu!
DonanımHaber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
2001 ve öncesi ile TÜRKİYE
DH Forum
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim