Onkyo'dan mobil DLP projektör: PP-D1

Japon elektronik üreticisi Onkyo, yeni mobil DLP projektörü PP-D1'i duyurdu. Texas Instruments imzasını taşıyan DLP (Digital Light Processing) teknolojisi, net görüntü, gerçeğe yakın renkler ve dayanıklılık iddiası taşıyor.



106 mm x 104 mm x 32 mm boyutlarındaki ve yaklaşık 280 gram ağırlığındaki tasarımı sayesinde yanımızda kolayca taşıyabileceğimiz PP-D1, 854 x 480 piksel çözünürlük, 1000:1 kontrast oranı ve maksimum 80 ansi lümen parlaklık seviyesi sunuyor. Mobil DLP projektörün bünyesinde barındırdığı R/G/B LED ampulün ortalama çalışma ömrü ortalama 20.000 saat olarak tespit edilmiş. Mobil DLP projektörün yansıtma mesafesi ise 0.5 metre ile 3.0 metre arasında.



2 GB'lık dahili depolama alanına sahip olan PP-D1'de, SD / SDHC / MMC kart girişine yer verilmiş. Mobil DLP projektör, MPEG-4, MJPEG, H.264 formatındaki video dosyalarını, JPEG, BMP, PNG, GIF, TIFF formatındaki resim dosyalarını ve MP3, AAC, WMA, WAV formatındaki ses dosyalarını destekliyor.



Uzaktan kumanda, mini-HDMI - HDMI kablosu, mini-HDMI - VGA kablosu, taşıma çantası ve tripod gibi aksesuarlarla gelen mobil DLP projektörde, 1.800 mAh kapasiteli lityum iyon batarya ile 1 watt'lık mono hoparlör de bulunmakta.



Onkyo, PP-D1 için 34.800 Yen (~667 TL) fiyat belirlemiş durumda.



http://onkyodirect.jp/pc/pp-d1/